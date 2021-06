Messi établit la première victoire de l’Argentine alors que le Brésil continue d’accumuler les buts

La deuxième série de journées de match de la controversée Copa America au Brésil est terminée. Et malgré cinq des 10 équipes confirmant au moins un test de coronavirus positif, l’action sur le terrain est à toute vapeur dans les stades vides à travers le pays.

Le Brésil, pays hôte, a poursuivi sa belle forme avec une victoire dominante 4-0 sur le Pérou jeudi, tandis que le Venezuela a tenu bon pour un match nul 0-0 contre la Colombie. Vendredi, le Chili a battu la Bolivie 1-0, tandis que l’Argentine a repoussé l’Uruguay lors d’une victoire 1-0. L’Équateur et le Paraguay se sont retirés à leur tour de cette ronde de matches.

ESPN revient sur l’action du plus ancien tournoi international au monde.

– Support de la Copa America, calendrier des rencontres

– Pourquoi la Copa est-elle de retour au Brésil ? Tout ce que tu as besoin de savoir

L’Argentine vainqueur de la journée des derbies historiques du football

Alors que l’Angleterre et l’Écosse ont fait match nul à Wembley, l’Uruguay aussi, qui a été battu 1-0 par l’Argentine à Brasilia alors que les deux plus anciens matches du football international ont été joués le même jour pour la toute première fois.

Ce n’était pas une nuit qui restera longtemps dans les mémoires. Néanmoins, il s’agit d’un résultat important pour l’Argentine, précisément parce qu’il n’a pas été obtenu de manière accrocheuse. Lors de trois matches précédents ce mois-ci, l’entraîneur Lionel Scaloni avait vu son équipe prendre la tête, jouer un joli football mais s’essouffler et concéder un match nul. Cette fois, malgré la présence de Luis Suarez et Edinson Cavani, le script était différent, augmentant les preuves de l’opinion selon laquelle l’Argentine avance dans la bonne direction.

2 Liés

Depuis que Scaloni a pris le relais après la pagaille de la Coupe du monde 2018 en Russie, Léandro Paredes a été l’homme clé du milieu de terrain central. Il est beaucoup plus un passeur qu’un défenseur et, lorsqu’il a été exclu pour ce match, Scaloni a repensé. En est venu Guido Rodriguez, qui a marqué de la tête le seul but du match après avoir rencontré un Lionel Messi centre de la tête au deuxième poteau à la 13e minute.

La contribution de Rodriguez a été significative, avec et sans ballon. Lorsque l’équipe était en possession, il tombait souvent profondément, permettant aux deux défenseurs centraux de se déployer et aux arrières latéraux de pousser plus haut. Dans cet esprit, Scaloni a changé les deux arrières latéraux, faisant entrer la paire attaquante de Nahuel Molina à droite et Miguel Acuna à gauche. Leur présence a augmenté le nombre de personnes impliquées dans le circuit argentin de passes en hauteur, permettant à Messi de trouver de l’espace pour dériver dans la ligne à sa guise. Tout cela a été crucial pour le démarrage rapide de l’Argentine.

Ayant pris la tête, la priorité était de la défendre. L’Argentine a chuté très tôt et s’est contentée de contre-attaques. Ici, le travail de Rodriguez consistait à protéger les défenseurs centraux. L’Uruguay a mélangé sa meute. Nahitan Nandez est venu à la mi-temps pour donner du dynamisme à droite, libérant Federico Valverde pour dicter le jeu depuis le centre. Le débutant Brian Ocampos est venu diriger l’aile gauche, tandis que le meneur de jeu Facundo Torres a également été introduit. Mais cette fois, l’Argentine a tenu bon, avec rien de plus que quelques demi-alarmes. Pour l’Uruguay, c’était leur quatrième match sans but. Pour l’Argentine, c’est un résultat qui les remplit de confiance pour la suite du tournoi.

Lionel Messi a fixé l’objectif de Guido Rodriguez pour permettre à l’Argentine de remporter sa première victoire en Copa America. Gustavo Pagano/Getty Images

La longue ombre de l’Europe

Il est bien sûr difficile pour la Copa America de rivaliser avec l’Euro. Les supporters dans les stades, les longues soirées d’été, les terrains supérieurs d’Europe rendent les choses difficiles pour cette édition improvisée de la Copa.

Mais il y a une autre compétition en cours. En ce moment, le Brésil affronte des pays comme le Venezuela et le Pérou. Mais ils sont bien conscients du vrai test. Depuis sa dernière victoire en Coupe du monde en 2002, le Brésil a toujours quitté cette compétition dès qu’il s’est heurté à des adversaires d’Europe occidentale en phase à élimination directe. C’est là que la barre est placée. C’est le défi auquel le coach Tite tente de préparer son équipe. Plus encore que la perspective d’affronter l’Argentine ou l’Uruguay au cours des prochaines semaines, le Brésil tente de construire vers un affrontement avec les Européens au Qatar à la fin de l’année prochaine.

Avant que le Brésil ne batte le Pérou 4-0 jeudi, les yeux étaient nombreux sur le match de la Belgique contre le Danemark. Pendant les premières minutes, les Brésiliens se demandaient comment diable leur équipe avait perdu contre la Belgique en quarts de finale 2018. À la fin, ils souhaitaient que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku étaient brésiliens – les deux entreraient dans l’équipe de Tite.

En attendant, tout ce que le Brésil peut faire, c’est continuer à battre l’opposition qui est placée devant lui, et il le fait au moins aussi bien qu’on pouvait s’y attendre. Pendant un certain temps – y compris la victoire à domicile lors de la Copa 2019 – Tite a semblé hanté par la défaite contre la Belgique et semblait rejouer ce match dans sa tête avec ses sélections d’équipe. Depuis, il est passé à autre chose et met en place quelques variations agréables.

Jeudi, il est sorti de sa formation habituelle en 4-1-4-1 (certains le voient comme un 4-3-3) et est allé avec le système qu’il a utilisé lors du récent match de qualification pour la Coupe du monde au Paraguay; jouer deux attaquants de large dans un 4-4-2 qui se transforme en 4-2-4 lorsque l’équipe attaque. Il conviendra peut-être mieux aux matches à l’extérieur où le Brésil cherche à contre-attaquer. Il y avait un manque d’élaboration au milieu de terrain, surtout en première mi-temps, lorsque l’équipe n’était pas impressionnante. Mais le système a joué un rôle dans les deux premiers buts, ceux qui ont remporté le match.

Laisser derriere Alex Sandro a marqué le premier. Son rôle offensif n’était ni de construire en profondeur ni de garder le terrain ouvert. Avec un ailier devant lui – Everton Soares en première mi-temps – c’était à Alex Sandro de faire irruption en diagonale dans la surface de réparation, et il s’est placé en position d’avant-centre pour rencontrer un centre de Gabriel Jésus.

Le deuxième objectif concernait Neymar, qui a reçu un laissez-passer net de Fred et a marqué avec un tir glorieusement placé juste à l’extérieur de la zone. Pour Tite, l’un des avantages du 4-4-2 est qu’il libère Neymar. Il n’est pas lié à l’aile gauche et occupe une place centrale, passant souvent entre la défense adverse et le milieu de terrain pour tirer ou préparer le jeu. Cela fonctionne bien contre les Sud-Américains les plus faibles. Sur la route du Qatar, Tite mise beaucoup de ses jetons sur Neymar. Le n°10 du Brésil a brillé dans ce 4-4-2 à la fois contre le Paraguay et maintenant contre le Pérou. La grande question se pose : pourra-t-il le faire l’année prochaine contre les européennes ?





Amis absents

Ironiquement, la nature improvisée de cette Copa a probablement signifié que les équipes jouent avec des équipes plus fortes que cela n’aurait été le cas si tout s’était déroulé comme prévu. L’idée originale était que début juin, des matchs amicaux d’échauffement auraient été organisés avant le début du tournoi. Certains entraîneurs prévoyaient d’utiliser la Copa pour expérimenter. Mais pour rattraper le retard, les éliminatoires de la Coupe du monde étaient prévues pour le début du mois et, avec toute l’incertitude quant à la poursuite ou non de la Copa, les équipes ont fini par amener leurs équipes de premier choix au Brésil.

Mais il y a des absences. Dans certains cas, cela signifie une opportunité. La blessure à Alexis Sanchez a permis au Chili d’avoir un aperçu de l’attaquant des Blackburn Rovers Ben Brereton, qui a marqué sa première titularisation avec le seul but du match de vendredi contre la Bolivie. Dans d’autres cas, cela signifie une déception – et le match nul et vierge de jeudi entre la Colombie et le Venezuela en était un exemple clair.

Le Venezuela a été touché par une épidémie de COVID-19, ce qui a rendu son équipe méconnaissable. La puissance offensive au cours des dernières années a été basée sur l’avant-centre combatif Salomon Rondon flanqué d’ailiers rapides et habiles. Mais les restrictions COVID-19 ont maintenu Rondon dans Chine, et tous les ailiers ont été testés positifs pour le virus. L’équipe se retrouve sans options d’attaque et ne peut guère faire plus que défendre avec dignité.

Les restrictions ont également privé la Colombie de son meneur de jeu basé en Chine Juan Fernando Quintero et, plus important encore, il y a du sang dans le camp impliquant James Rodriguez, qui a été laissé à l’écart de l’équipe de manière controversée et a fait beaucoup de bruit.

Rodriguez a été au cœur de la destruction de la Pologne par la Colombie lors de la dernière Coupe du monde – l’une des démonstrations les plus impressionnantes de la Russie. Dans le reste de la compétition, quand il s’est blessé, la Colombie n’était pas la même équipe, et ce n’est plus la même équipe maintenant. Edwin Cardona propose des moments mais ne domine pas les matchs. Le nouvel entraîneur Reinaldo Rueda devra essayer de réparer les clôtures avec Rodriguez. Les preuves suggèrent que, quoi qu’il arrive dans le reste de ce tournoi, la Colombie a grandement besoin de lui dans la préparation au Qatar.