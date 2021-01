Messi et Pedri à la fois 9/10 en tant que présent du Barça et futur retour clé à Bilbao

Lionel Messi et Pedri ont joué alors que Barcelone est venu par derrière pour battre l’Athletic Bilbao 3-2 à San Mames mercredi alors qu’ils se hissaient au troisième rang de la Liga.

L’Athletic a fait un départ de rêve sous la direction du nouvel entraîneur Marcelino quand Inaki Williams a ouvert le score à la troisième minute. Leur avance n’a cependant pas duré longtemps, Pedri se dirigeant vers le recul acrobatique de Frenkie de Jong à la 14e minute.

Le Barça a progressé lorsque Pedri et Messi se sont combinés pour que ce dernier marque avant la pause et Messi a ajouté son 12e but de la saison en seconde période. Iker Muniain a marqué une consolation tardive pour l’Athletic, mais l’équipe de Ronald Koeman a tenu bon pour faire sept matchs invaincus en championnat.

Positifs

Le Barça semble enfin avoir une idée de la direction dans laquelle il se dirige, les joueurs commençant à paraître plus conscients de leurs rôles. De Jong prend ses responsabilités et avance davantage et la présence d’Ousmane Dembele leur permet également de mélanger leur façon de jouer. Avec le Français sur le terrain, ils sont capables d’injecter du rythme et de l’imprévisibilité dans un match.

Cependant, la chose la plus excitante à propos du Barça pour le moment est la relation entre Messi et Pedri. Il est clair depuis quelques semaines maintenant qu’ils sont sur une longueur d’onde similaire et qu’ils se sont à nouveau combinés à San Mames. Le talon arrière de Pedri pour marquer le premier but de Messi a été un moment étincelant.

Négatifs

Le Barça a commencé lentement et a semblé exposé défensivement lorsque l’Athletic a attaqué. Cela a conduit au but de Williams et un autre contre s’est terminé avec le côté local frappant le filet latéral avant le niveleur de Pedri.

Note du manager sur 10

sept – Koeman semblait avoir fait une erreur dramatique en restant avec un dos quatre quand Athletic a déchiré son côté dans les cinq premières minutes. Mais le Barça a pris le contrôle et on a l’impression que l’entraîneur néerlandais cherche lentement quelle est sa meilleure équipe.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 ans – Inconscient sur le but de Williams et ne pouvait pas faire grand-chose à propos de la brillante et tardive première fois de Muniain.

DF Sergino Dest, 6 – Avançait chaque fois que possible, manquant une bonne chance, et bénéficiait de l’aide de Dembele, qui est revenu à la droite.

DF Ronald Araujo, 7 ans – Une bonne performance a fourni une preuve supplémentaire qu’il n’a pas été affecté par l’erreur qu’il a commise contre Eibar.

DF Clement Lenglet, 6 ans – A été battu trop facilement par Williams pour le premier but, mais il a semblé apprendre sa leçon à mesure qu’il s’améliorait à partir de là.

DF Jordi Alba, 6 ans – Pas aussi impliqué dans l’attaque que dans les jeux précédents, mais il a quand même progressé pour aider le Barça à construire un avantage numérique.

MF Sergio Busquets, 6 ans – Un travail difficile à la base du milieu de terrain dans une équipe offensive mais qui a bien fonctionné.

Le présent de Barcelone, Lionel Messi, et l’avenir de Barcelone, Pedri, étaient tous deux sur la feuille de match lors d’une victoire 3-2 à l’Athletic Bilbao. Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

MF Frenkie de Jong, 8 ans – A fait des pas de géant ces dernières semaines et produit des marchandises dans le dernier tiers. A brillamment réussi à mettre en place l’égalisation du Barca pour obtenir deux passes décisives et deux buts lors de ses six derniers matches de championnat.

MF Pedri, 9 ans En a marqué un et en a fait un autre dans un autre bon affichage. Vous devez vous pincer lorsque vous vous souvenez qu’il vient d’avoir 18 ans.

FW Ousmane Dembele, 7 ans – Regardé dans son élément en première mi-temps alors qu’il jouait avec les défenseurs de l’Athletic. A apporté deux arrêts sur Unai Simon, mais c’est sa vitesse d’un départ arrêté qui a vraiment attiré l’attention.

FW Lionel Messi, 9 ans – À certains moments, sa finition a été inférieure à son record exceptionnel habituel cette saison, mais il tirait contre l’Athletic. A bien pris ses buts, a exclu un troisième hors-jeu et a frappé les boiseries deux fois. A également joué une belle passe dans la préparation du but de Pedri. Will aura été déçu de donner le ballon sans trop de retard avant le deuxième de l’Athletic.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – Il a travaillé dur mais n’a pas eu autant de chances qu’il le souhaiterait. Mettez en place de bons, cependant, dont un pour le deuxième but de Dest et Messi.

Substituts

FW Martin Braithwaite, N / R – Laissé sur le banc de la Liga pour la première fois depuis novembre, il a remplacé Dembele dans les dernières étapes du match.

DF Oscar Mingueza, N / R – Dans ce qui devient un changement habituel, il a remplacé Dest pour les 15 dernières minutes.