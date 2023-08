Messi et l’Inter Miami humilient l’un des meilleurs de la MLS à Philadelphie et se qualifient pour la finale de la Coupe de la Ligue

Essayer et échouer à trouver un moyen de défendre Lionel Messi n’est pas propre aux clubs MLS. Pendant deux décennies, le plus grand joueur de tous les temps a rendu idiot à peu près tous les adversaires qu’il a rencontrés.

En MLS, ce n’est pas différent. Mardi, l’Union de Philadelphie a été la dernière à essayer et à échouer, s’inclinant 4-1 face à Miami en demi-finale de la Coupe des ligues. Messi a marqué son neuvième but lors de son sixième match aux États-Unis en route vers la victoire, prolongeant son avance en Coupe des Ligues. En plus de donner à Miami une victoire sur son premier trophée de l’histoire du club, il qualifie également l’équipe de Floride pour la Coupe des champions de la CONCACAF de l’année prochaine pour la première fois.

La victoire peut également prouver qu’il n’y a tout simplement aucune planification de ce que Miami peut faire aux autres équipes de la MLS avec la gravité de Messi dans l’alignement.

Miami La course à la finale de la Coupe de la Ligue avait été extrêmement impressionnante, mais elle comportait des mises en garde. Miami a joué tous les matchs sauf un à domicile (au FC Dallas) jusqu’à la demi-finale de mardi. La qualité des adversaires n’était pas la plus forte, car Miami a évité les géants de la Liga MX comme Tigres, Monterrey et Club America de l’autre côté du support. S’ils étaient bien réels, pensait-on, un voyage réussi à Chester, en Pennsylvanie, éliminerait ces doutes. Si une équipe de la MLS avait les bons ingrédients pour rendre le jeu difficile pour Miami, c’était Philly, une équipe qui n’était qu’à quelques secondes de remporter la Coupe MLS la saison dernière et qui a été parmi les meilleures équipes MLS de saison régulière de l’histoire récente, avec un réputation d’être particulièrement difficile à battre à domicile.

Ce qu’ils ont trouvé était une performance inhabituelle de l’Union. Andre Blake, triple gardien de but de l’année en MLS, a concédé les quatre tirs cadrés de Miami. La ligne de fond ancrée par le défenseur en titre de la MLS de l’année, Jakob Glesnes, n’a pas eu d’impact, pas plus que Jose Martinez, l’international vénézuélien considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs de la ligue.

«Nous avons généralement une bonne équipe dans le sens où nous faisons vraiment en sorte que les équipes gagnent leurs buts et j’ai pensé ce soir, même en regardant simplement les buts attendus … nous avons concédé quatre buts sur comme 0,6 buts attendus, donc nous avons abandonné des buts que nous ne devrions pas pas », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Union, Jim Curtin. « Je pense que nous étions un peu trop excités, peut-être avons-nous montré un peu trop de respect, mais nous avons été punis par une bonne équipe. Nous nous sommes un peu humiliés.

En effet, mardi, l’Union a montré ce qui peut arriver lorsqu’une équipe s’écarte trop de sa zone de confort pour tenter de gérer l’attaque remaniée de Miami. Bien qu’il déploie généralement une formation 4-4-2, Curtin a plutôt opté pour un milieu de terrain plus combatif pour s’associer à un arrière cinq, laissant un milieu de terrain plus créatif à Jack McGlynn sur le banc avec Leon Flach à sa place.

Avec le meilleur buteur Julian Carranza incapable de jouer en raison d’une blessure, Curtin a choisi de jouer un attaquant naturel à Chris Donovan et a glissé Daniel Gazdag, généralement un n ° 10, en dessous pour jouer en tant que deuxième attaquant plutôt que de s’en tenir aux deux attaquants typiques de l’Union. place devant un milieu de terrain offensif.

C’étaient des ajustements axés sur la défense, clairement faits avec Messi, Sergio Busquets et l’attaquant Josef Martinez à l’esprit.

« La pensée était d’être un peu plus défensive avec une équipe dont nous savions qu’elle aurait le ballon », a déclaré Curtin. « Avec Messi maintenant, ils sont en tête de toutes les statistiques de possession, donc nous savions que nous n’aurions pas le ballon, c’est pourquoi nous avons choisi les gars que nous avons choisis et la forme et la formation que nous avons choisies. »

Les mouvements se sont retournés contre eux de façon spectaculaire. Philadelphie a concédé en seulement trois minutes sur le tout premier tir de Miami, Martinez courant sur un long ballon joué par le défenseur central Serhiy Kryvstov, qui n’était sous aucune pression près de la ligne du milieu de terrain.

L’Union a ensuite concédé le deuxième tir de Miami à la 20e minute, cette fois via Messi lui-même, alors qu’il a apparemment surpris la défense de l’Union et le gardien de but Andre Blake en tirant avec précision dans le coin inférieur à 36 mètres – son plus long but dans un club. match depuis 2012.

Qu’est-ce qu’il ne peut pas faire ? ! 🐐 Marquez NEUF buts en six matchs pour Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV – Ligue majeure de football (@MLS) 15 août 2023

Ensuite, l’Union a concédé le troisième tir de Miami juste avant la mi-temps, alors que la course de l’arrière gauche Jordi Alba dans la surface de réparation de l’Union n’a pas été suivie et qu’il a dépassé Blake.

Trois tirs, trois buts et une montagne à gravir qui s’est avérée insurmontable.

« La première mi-temps a été formidable pour nous », a déclaré Kryvtsov, omettant poliment le rôle de l’Union dans la démonstration dominante de Miami.

« Écoutez, Messi a fait ça à toutes les équipes du monde », a déclaré le capitaine de l’Union Alejandro Bedoya, qui a été remplacé en seconde période. « Il a cette capacité à trouver de l’espace. … Mais je pense que nous étions un peu trop respectueux, pas seulement envers lui. Regardez le deuxième but. Nous avons trois défenseurs centraux et ils ont un n ° 9. Josef Martinez récupère le ballon seul et est capable de se retourner, de le laisser à Messi. Cela dit tout. Je pensais que nous pourrions être plus agressifs ce soir.

Curtin a effectué un double changement à la mi-temps, faisant appel à McGlynn et à l’attaquant Mikael Uhre, et revenant au 4-4-2 serré plus traditionnel de l’équipe. Les changements ont aidé l’Union à bien mieux paraître en seconde période, bien que cela puisse également s’expliquer par l’état du jeu ainsi que par le changement tactique; bien sûr, Miami s’assiérait plus profondément et concéderait plus de possession tout en marquant trois buts dans un match à élimination directe.

« Ce n’est pas facile à dire (ce qui n’a pas marché en première mi-temps) », a ajouté le milieu de terrain de l’Union Daniel Gazdag. « Peut-être que nous avions un peu peur des noms, ils ont une bonne équipe, mais ils ne sont pas trois buts meilleurs que nous. »

En fin de compte, c’était un autre test passé par Miami, même si le score aurait pu être fermé malgré les faux pas de l’Union. L’Union a battu Miami 16-5 et a eu une poignée de grosses occasions, y compris un un contre un pour le milieu de terrain Gazdag alors que le match était encore 1-0, mais le gardien de l’Inter Miami Drake Callender a été gros dans les moments où il en avait besoin.

« Nous savions que Philly allait être un match difficile, ils sont toujours un match difficile », a déclaré Callender. « Pouvoir avoir beaucoup de possession de balle au début du match et créer des occasions était important pour nous. »

Compte tenu de la façon dont Miami a envoyé ses adversaires si tôt dans le mandat de Messi, il doit maintenant être considéré comme une menace (très précoce) pour remporter la Coupe des champions de la CONCACAF et se qualifier pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Avant l’arrivée de Messi, Miami a marqué 22 buts en 22 matches de MLS. Avec Messi, ils ont marqué 21 buts en seulement six matches de Coupe des Ligues. C’est maintenant une équipe complètement différente du côté des habitations du sous-sol dans le jeu MLS.

« Il faut un effort d’équipe complet maintenant et il faut 11 gars au maximum pour avoir une chance contre une équipe comme Miami », a déclaré Curtin. « Si vous revenez en arrière et regardez les 20, 30 premières minutes, nous avons fait trop d’erreurs et ils nous ont vraiment punis. Je pense que nous étions en mesure de dégager des balles, je pense que nous avions même des numéros contre Messi et que nous l’avons abandonné quand nous avions cinq gars autour de lui à ce moment où il marque, alors oui, vous avez des doutes et vous vous devinez vous-même – encore une fois, peut-être de l’émotion, peu importe, trop de respect, quoi que ce soit – ce n’était pas nous.

