Messi et l’Inter Miami changent d’hôtel à Los Angeles en raison des grévistes

L’Inter Miami a changé ses plans et ne séjournera plus ce week-end dans un hôtel de Santa Monica où les travailleurs ont récemment fait grève, a déclaré vendredi une source syndicale à Reuters.

L’Inter Miami et l’attaquant vedette Lionel Messi devaient s’enregistrer vendredi au Fairmont Miramar Hotel & Bungalows en bord de mer avant le match de MLS de dimanche au LAFC, mais ont tenu compte des appels de la section locale 11 d’Unite Here pour qu’ils restent à l’écart, a déclaré la porte-parole du syndicat, Maria Hernandez.

Les femmes de ménage, les cuisiniers, les chasseurs et les serveurs de l’établissement se sont joints à des milliers d’employés d’hôtels de toute la région sur les piquets de grève, où ils réclament des salaires plus élevés pour faire face à la hausse des coûts du logement.

« Merci au grand Lionel Messi et à ses coéquipiers d’avoir accepté de quitter l’hôtel et d’être solidaires avec les grévistes ! » » a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Les employés de l’hôtel manifestent devant l’hôtel Fairmont Miramar à Santa Monica. Wally Skalij/Los Angles Times

Le syndicat représentant les joueurs de la Major League Soccer (MLSPA) a également salué cette décision.

« La MLSPA est fière de se tenir aux côtés des grévistes du Fairmont Miramar et d’autres hôtels de la région de Los Angeles, et nous applaudissons la décision de la MLS et de l’Inter Miami de changer d’hôtel ce week-end », a déclaré l’Association des joueurs de la MLS dans un communiqué.

« Nous exhortons tous les hôtels à conclure dès que possible des contrats équitables avec leurs travailleurs. »

Un porte-parole du Fairmont Miramar a refusé de commenter.

Un porte-parole de la MLS a déclaré que la ligue ne surveillait pas les hôtels dans lesquels les équipes séjournent lorsqu’elles voyagent. L’Inter Miami n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le capitaine argentin Messi, vainqueur de la Coupe du monde, largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, constitue une énorme attraction depuis qu’il a rejoint la MLS en juillet.