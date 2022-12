Messi et l’ascension de La Scaloneta : comment l’Argentine est revenue en finale de la Coupe du monde

Il était bien plus de minuit dans le village d’appartements d’Al Janoub, mais les fans argentins s’étaient rassemblés pour chanter et taper de la batterie, en prévision de la journée à venir.

A quelques mètres de là, un drapeau géant était accroché à une fenêtre, flottant doucement au vent. ‘Orgullo nacional: Dios, el Papa y el Messias’. ça a lu. ‘Fierté nationale : Dieu, le Pape et le Messie’. Le « io » de Dios avait été changé en 10, pour signifier Diego Maradona. Le mot espagnol “mesias” avait acquis un s supplémentaire, en l’honneur de Lionel Messi.

La FFT a changé d’hébergement pour les derniers jours de ce tournoi, laissant derrière elle le village portacabin au nord de Lusail, qui commençait à se sentir désert, apparemment avec plus de personnel que d’invités, après le retour des 28 pays de cette Coupe du monde, leur les fans partent avec eux. Pendant que vous voyagez autour de Doha, les huit stades de la Coupe du monde restent allumés – pas de problèmes de prix de l’énergie ici – mais certains pourraient ne plus jamais accueillir de football de haut niveau.

Le village d’appartements d’Al Janoub est peut-être moins bien situé que les portacabins, situés à l’extrême sud de la ville, mais c’est à peu près le seul hébergement au Qatar avec des prix raisonnables, ce qui explique pourquoi de nombreux fans restants se sont dirigés vers ici pour la dernière ligne droite de Qatar 2022.

(Crédit image : futur)

Une proportion dominante de ces fans restants étaient des Argentins, sachant que leur équipe avait encore deux matchs à jouer, à gagner ou à perdre contre la Croatie. La FFT se demande s’ils avaient vraiment besoin d’avoir un match de football impromptu juste devant la fenêtre de notre appartement à 4h30 du matin, mais ils ont été déterminés à profiter de cette Coupe du monde dès le début – en buvant et en écoutant de la musique sous le soleil de l’après-midi le jour du match, prêt pour l’un des plus grands matchs auxquels ils aient jamais assisté.

Jusqu’à cette demi-finale, l’Albiceleste avait certainement de nombreuses raisons d’apprécier ce tournoi, et d’être confiant dans de nouveaux succès, en grande partie grâce à Messi et à son impressionnant patron Lionel Scaloni. “Aujourd’hui, l’Argentine va gagner”, a déclaré fièrement l’un d’eux alors que nous atteignions l’extérieur du stade Lusail.

Il y a quatre ans, ils ont failli être éliminés de la Coupe du monde en phase de groupes sous Jorge Sampaoli, s’inclinant catégoriquement 3-0 contre la Croatie lors de leur deuxième match. Si cela ressemblait à un choc à l’époque, cela s’est avéré indicatif – luttant pour le bon équilibre, pour la symbiose nécessaire entre Messi et le reste de l’équipe, l’Argentine était partie en huitièmes de finale, tandis que la Croatie s’est qualifiée pour la finale.

“C’était juste du génie…!”Lionel Messi laisse le panel de commentaires sans mot avec cette belle compétence pour offrir un troisième but à l’Argentine… 🙌🇦🇷#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2KjMWqMjyA13 décembre 2022 Voir plus

Messi avait aidé les Sud-Américains à atteindre la finale de la Coupe du monde en 2014, mais n’avait pas brillé le plus grand jour de tous contre l’Allemagne, et avait souvent échoué à produire sa meilleure forme pour l’équipe nationale, attendant toujours leur premier trophée depuis 1993. .

Puis Scaloni a pris les commandes en août 2018, d’abord en tant que gardien, après avoir déjà travaillé comme patron des moins de 20 ans de l’Argentine, et comme assistant de Sampaoli avec la première équipe. En quelques mois, il avait suffisamment impressionné pour gagner le poste de façon permanente, même s’il n’avait jamais dirigé au niveau supérieur auparavant, même dans le jeu de club.

Toujours au début de la quarantaine, après une carrière de joueur qui l’a vu représenter West Ham lors de la finale de la FA Cup 2006 (la finale Gerrard, comme on l’appelait), peu de temps avant que les Hammers ne signent leurs compatriotes argentins Carlos Tevez et Javier Mascherano, en tant que manager, il s’est avéré être la présence apaisante dont l’équipe nationale avait besoin.

Il a fait preuve de souplesse tactique pour passer d’une formation à l’autre, a convaincu Messi de continuer à jouer avec l’équipe nationale et a fait venir des joueurs non plafonnés comme Emiliano Martinez et Nahuel Molina, qui ont tous deux joué un rôle clé dans la victoire de l’Argentine sur les Pays-Bas en quart de finale de ce Mondial. Tasse.

Enfin, il a fait de nouveau l’Albiceleste vainqueur, lors de la Copa America 2021, contre le Brésil au Maracana, de tous les lieux. Enfin, Messi avait un trophée international à son nom.

Bientôt, l’Argentine a également été championne du monde non officielle, battant l’Italie, vainqueur de l’Euro 2020, 3-0 à La Finalissima à Wembley, entrant dans la Coupe du monde invaincue en 36 matches étonnants, remontant à 2019. Les doutes avaient disparu – plus le sens que , éventuellement, quelque chose irait mal.

Cette conviction est restée ferme, malgré le début de cette Coupe du monde avec leur défaite face à l’Arabie saoudite. Certes, ils ont encore dominé la majeure partie du match – ils auraient pu mener 4-0 à la mi-temps, mais pour plusieurs buts refusés pour hors-jeu.

Scaloni est resté pondéré – l’Argentine a eu des retombées avec les médias lors de cinq de ses six précédentes Coupes du monde, mais cette fois, son entraîneur a toujours joué le plus droit des bâtons droits, affichant un potentiel de cricket inexploité.

(Crédit image : futur)

Il n’est pas exactement perçu comme M. Charisma, mais ce n’est pas ce dont l’Argentine a besoin. Lorsque le chaos se déroule autour d’eux – de la manie de leurs fans dans les tribunes aux hostilités de leur dramatique quart de finale sur le terrain – Scaloni est resté calme.

En son honneur, cette équipe argentine a été étiquetée La Scaloneta, le genre de surnom que vous pourriez toujours imaginer entrer dans les livres d’histoire s’ils gagnaient cette Coupe du monde. Cela vient en fait d’un mème de médias sociaux, de Scaloni conduisant une camionnette aux couleurs de l’Argentine, avec La Scaloneta écrit sur le toit. Comme ‘Ole est au volant’, mais plus glamour, et plus réussi.

À 35 ans, Messi a reçu la licence de jouer remarquablement certains des meilleurs football de sa carrière internationale lors de ce tournoi par Scaloni, offrant de la qualité chaque fois qu’il touche le ballon. Il semble remarquable maintenant qu’il y a quelques mois, il avait du mal à marquer en Ligue 1 et n’a même pas fait partie de la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or de cette année. Gagnez ce tournoi et il pourrait même réclamer le prix pour la huitième fois.

Derrière lui, l’équipe s’est battue comme des lions pour lui. Le tacle de dernière minute de Lisandro Martinez pour empêcher l’égalisation d’Aziz Behich contre l’Australie était le parfait exemple d’un tel engagement.

C’est pourquoi l’Argentine est entrée dans cette demi-finale en tant que favorite – même si la Croatie avait encore beaucoup des mêmes joueurs qui se sont avérés si efficaces en 2018, en particulier contre l’Albiceleste.

Leurs fans n’avaient certainement pas voyagé en même nombre ni attiré la même attention au Qatar, Miss Croatie mise à part, même s’ils avaient encore beaucoup plus de supporters au stade Lusail que les Néerlandais vendredi soir.

Encore une fois cependant, la majorité s’était présentée pour regarder l’Argentine et Messi, qui égalait le record de longue date de Lothar Matthaus de 25 apparitions en Coupe du monde. Presque chaque match de ce tournoi a été ressenti comme un match à domicile pour les Sud-Américains.

Scaloni a de nouveau changé de formation pour ce match, revenant à quatre à l’arrière, le défenseur Lisandro Martinez laissant la place au milieu de terrain Leandro Paredes. Compte tenu du penchant de la Croatie pour les matchs nuls, il n’aurait probablement pas dû être surprenant que le match ait commencé plutôt timidement. Avec leur milieu de terrain composé de Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, peu d’équipes sont aussi habiles à dominer la possession que l’équipe adriatique – parfois, l’Argentine avait du mal à leur retirer le ballon, sans parler de faire entrer Messi dans le match.

Parfois, les hommes de Scaloni n’ont pas vraiment été fluides dans le jeu ouvert, mais ils savent ce qu’ils doivent faire pour gagner. Avoir Messi aide – quand il est finalement monté sur le ballon, il était plus insaisissable que jamais, se tordant, tournant. Peu importait que la Croatie ait quatre hommes autour de lui, ils ne pouvaient pas le déposséder. Scaloni a intelligemment sélectionné Julian Alvarez pour faire sa course lors des derniers matchs, laissant de côté le raté Lautaro Martinez, libérant Messi pour offrir des moments de classe.

Bientôt, un autre de ces moments est arrivé pour lui dans ce tournoi, du point de penalty une fois de plus après que l’Argentine a finalement trouvé une faille dans l’armure des Croates, renvoyant Alvarez, avant que l’attaquant de Manchester City ne soit abattu par le gardien Dominik Livakovic.

Pour la troisième fois de cette Coupe du monde, Messi s’est avancé pour tirer un coup de pied au même bout du stade Lusail – tout comme contre l’Arabie saoudite et les Pays-Bas, il n’a commis aucune erreur, cette fois en tirant catégoriquement son penalty dans le coin supérieur. , portant son total pour le tournoi à cinq, dépassant son précédent meilleur des quatre de la Coupe du monde en 2014. Cela l’a également placé au niveau de Kylian Mbappe dans la course au soulier d’or.

Après les deux pénalités précédentes de Messi au Lusail, l’Argentine s’est effondrée, tout en sauvant la situation contre les Néerlandais via une fusillade. Cette fois, c’est la Croatie qui s’est pliée – cinq minutes plus tard, Messi a de nouveau obtenu une touche cruciale pour trouver Alvarez en contre-attaque, avant que l’attaquant ne récupère le ballon et ne continue à courir droit, à la manière de Saaed Al-Owairan.

Tout comme la Belgique en 1994, la défense croate s’est séparée, conspirant tant bien que mal pour ne pas le plaquer, lui donnant deux tentatives, ne réussissant qu’à rendre le ballon directement à Alvarez, qui a remercié et a renvoyé le ballon dans le filet. Ce fut un moment époustouflant, un but en solo dont on se souviendra pendant un certain temps, bien qu’avec un léger soupçon de farce à ce sujet.

Messi a-t-il obtenu une passe décisive pour ça ? Non, semblait être la réponse – les deux tentatives de plaquage lui ont refusé cela. Cela pourrait encore être crucial – s’il termine le niveau du tournoi sur des buts avec Mbappe, les passes décisives décideront du prix du soulier d’or. À ce stade du match, les deux avaient chacun deux passes décisives.

Les supporters argentins s’en fichaient. « Messi ! Messi ! cria-t-on dans les tribunes, cri de plus en plus fréquent dans l’enceinte du stade de Lusail ces dernières semaines – c’était le quatrième match de l’Albiceleste dans cette enceinte. Qu’ils affrontent la France ou le Maroc en finale, leurs adversaires n’auront pas la même familiarité – ils n’auront pas du tout joué ici.

Après un intermède à la mi-temps, avec une performance inattendue au bord du terrain du hit des années 90 “I Like To Move It” de Reel 2 Real, Messi a presque ajouté un autre but – voyant son tir sauvé par Livakovic après un va-et-vient. Contrairement aux Pays-Bas, cette fois, l’équipe de Scaloni ne risquait guère de perdre son avance – mesurée, assurée, déterminée.

À 21 minutes de la fin, Messi a obtenu son aide de manière scintillante – dans la bataille des jeunes contre les vieux, prodige contre le maître, il a sensationnellement renversé l’étoile montante Josko Gvardiol, puis a marqué un deuxième but sur une plaque pour Alvarez. C’était un plaisir d’être dans le stade pour assister à un tel génie – tout à coup, la puce menait également la course au soulier d’or. C’est devenu la Coupe du monde Messi vs Mbappe.

Les fans argentins ont célébré avec ravissement, chantant de tout leur cœur pour le reste du match, sachant qu’une place en finale leur appartenait, alors qu’ils cherchaient le trophée pour la première fois depuis 1986 et l’époque de Maradona. Ils sont venus au Qatar pour assister à l’histoire, et ils pourraient bien réaliser leur souhait.

Le rêve de Coupe du monde de Cristiano Ronaldo a pris fin samedi, mais Messi vit, grâce à son propre génie et grâce à la calme compétence de son entraîneur Lionel Scaloni.

La chance de gagner à la fois le tournoi et le soulier d’or demeure – ce que Diego Maradona et Pelé n’ont jamais fait. Personne ne l’a fait depuis Ronaldo en 2002. Marquez un but de plus en finale et il égalera le total de 12 buts en Coupe du monde de Pelé.

Plus ce tournoi dure depuis longtemps, plus on a le sentiment que nous assistons peut-être à l’héritage de Messi en temps réel. Malgré toutes ses incroyables réalisations dans le jeu, malgré toute sa grandeur, dimanche sera le jour déterminant de sa carrière.

Un match pour s’affirmer comme le meilleur joueur de tous les temps. S’il remporte cette Coupe du monde – enfin, à 35 ans – ce sera sûrement le moment dont on se souviendra le plus.