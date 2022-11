Messi et l’Argentine se qualifient pour la Coupe du monde et battent la Pologne 2-0

DOHA, Qatar (AP) – Reposez-vous tranquillement, fans de football. Lionel Messi honorera l’étape de la Coupe du monde au moins une fois de plus.

Le grand argentin a vu un penalty arrêté mais son équipe a quand même battu la Pologne 2-0 mercredi après des buts en seconde période d’Alexis Mac Allister et Julian Alvarez et s’est qualifié pour les 16 derniers.

L’Argentine a terminé à la première place du groupe C pour organiser un match contre l’Australie, un qualificatif surprise pour la phase à élimination directe. Ce fut finalement une soirée heureuse pour la Pologne également, qui a remporté la deuxième place du groupe à la différence de buts devant le Mexique et affrontera ensuite la France, championne en titre.

C’est une position de force pour l’Argentine, d’autant plus que l’équipe a ouvert la Coupe du monde avec une défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite dans l’un des plus gros bouleversements de l’histoire du tournoi.

La finale probable de la Coupe du monde de Messi se déroulera samedi et il sera soulagé après avoir échoué à marquer un penalty pour la deuxième Coupe du monde consécutive. Il a été décerné après avoir été frappé au visage par la main agitée du gardien polonais Wojciech Szczesny, qui a fait amende honorable en plongeant sur sa gauche pour bloquer le coup de pied de Messi.

Une foule largement pro-argentine, agitant des drapeaux et des écharpes et battant des tambours derrière les deux buts, avait balayé Messi et son équipe au stade 974 de 44 000 places et ils ne se sont pas arrêtés après le penalty. En quelques secondes, un chant de « MESSI ! MESSI !” ont immédiatement résonné dans la salle dans le but de garder la tête haute de leur idole.

Et les rugissements étaient encore plus forts au début de la seconde mi-temps, d’abord après le but de Mac Allister – une finition débraillée du revers de la droite de Nahuel Molina – dans la première minute et de nouveau après qu’il soit devenu clair que le Mexique avait pris l’avantage contre l’Arabie saoudite. Saoudite.

Messi n’a jamais cessé d’avancer et il a été une menace tout au long du match pour la Pologne avec sa capacité de dribble et sa vision.

Il n’a cependant été impliqué dans aucun des deux buts. Pour le second, Enzo Fernandez a récupéré une passe pour Alvarez – sélectionné devant Lautaro Martinez – et il a pris une touche avant de boucler son tir dans le coin supérieur à la 67e minute.

Le coup de sifflet final a retenti et les joueurs polonais ne savaient toujours pas s’ils avançaient, étant donné que le match Mexique-Arabie saoudite était en cours. Un but dans les arrêts de jeu des Saoudiens a rendu la tâche encore plus difficile pour le Mexique, déclenchant les acclamations de l’équipe polonaise et le jet d’eau de leurs bouteilles au milieu du terrain.

___

Steve Douglas est sur https://twitter.com/sdouglas80

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Steve Douglas, l’Associated Press