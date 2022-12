Messi et l’Argentine se dirigent vers la finale de la Coupe du monde

Et c’est, à maintes reprises, Messi qui est intervenu dans les matchs pour les plier à sa volonté. Depuis cette défaite contre les Saoudiens, a-t-il déclaré, l’Argentine a “affronté cinq finales et a eu la chance de les remporter toutes les cinq”.

Chanceux est un mot pour cela. En phase de groupes, c’est Messi qui a sorti l’impasse contre le Mexique, juste au moment où les nerfs de l’Argentine se déchiraient, alors que le spectre de l’humiliation planait sur la nation. C’est Messi qui a ouvert le score contre l’Australie en huitièmes de finale. C’est Messi qui a marqué le premier but et marqué le deuxième contre les Néerlandais, puis c’est Messi qui a intensifié et pris le premier penalty lors de la fusillade.

Contre la Croatie aussi, c’est Messi qui a prouvé le chiffre décisif. La cruauté du football à élimination directe est que la valeur d’un mois entier de travail – plus, en fait – peut s’évaporer en un seul instant. Le trait caractéristique de la Croatie, tout au long du tournoi, a été son contrôle, son sang-froid.

Ce n’était peut-être pas l’équipe la plus aventureuse, la plus en quête de sensations fortes du Qatar, mais elle a été disciplinée, organisée, résolue. Il a usé ses adversaires, les a tenus à distance, a cru qu’ils feraient la première erreur. Il l’avait fait assez bien non seulement pour se qualifier pour la demi-finale, battant le Brésil en cours de route, mais pour survivre à la première demi-heure du match de mardi avec à peine une égratignure.

Luka Modric, cet autre talent générationnel essayant de conjurer le rideau final, avait établi son autorité sur le milieu de terrain. Son cadre redoutable de lieutenants – Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic – éteignait à la hâte et consciencieusement ce que peu d’incendies menaçaient d’allumer. L’Argentine commençait à ressentir le même sentiment de naufrage auquel de nombreuses équipes sont confrontées face à la Croatie.

Mais tout ce qu’il faut, c’est un instant. Pour la première fois – dans ce match, dans ce tournoi, peut-être dans sa vie – Modric a détourné les yeux du ballon. Plutôt que de passer sous son commandement, il a roulé sous ses pieds, se tortillant vers Enzo Fernández. Peu importe; Fernández était toujours au plus profond de sa moitié. Il n’y avait aucun danger immédiatement apparent.

Modric est si fiable, cependant, qu’il n’était venu à l’esprit de personne qu’il puisse se tromper. Josko Gvardiol et Dejan Lovren, les défenseurs centraux de la Croatie, s’étaient éloignés, tentant de lui offrir un angle favorable pour une passe.