Messi et l’Argentine ont battu la Croatie 3-0 pour atteindre la finale de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Lionel Messi s’est penché, a agrippé son ischio-jambier gauche et a semblé grimacer, semant immédiatement la panique dans le monde du football, mais surtout parmi tous les Argentins.

Leur superstar — leur idole — a-t-elle été blessée ? Allait-il devoir sortir tôt dans la Coupe du monde demi finales?

Pas de chance pour la Croatie.

Avant longtemps, Messi réalisait peut-être la meilleure performance de ses 25 apparitions record à la Coupe du monde, menant l’Argentine à une victoire 3-0 sur la Croatie mardi qui a organisé une rencontre avec la France ou le Maroc lors de la finale de dimanche.

Messi est de retour dans le plus grand match de football avec pour mission de remporter le plus grand prix du jeu pour la première fois. A 35 ans, il ne pouvait guère mieux jouer.

Messi a converti un penalty et a joué un rôle dans les deux autres buts de Julián Álvarez – l’un avec une habileté scandaleuse qui a suscité des rugissements d’approbation de l’immense public argentin – pour transformer une occasion initialement tendue en une procession.

“Beaucoup de choses me passent par la tête – c’est très émouvant de voir tout cela”, a déclaré Messi dans une interview d’après-match sur le terrain alors qu’il regardait les supporters argentins en fête et agitant une écharpe. “Voir les fans – ‘la famille’ – pendant tout le tournoi était tellement incroyable. Nous allons en finale, c’est ce que nous voulions.

Ce sera la deuxième finale de Coupe du monde de Messi – l’Argentine a perdu l’autre face à l’Allemagne en 2014 – dans ce qui pourrait être sa dernière apparition au tournoi.

Le décor est planté pour qu’un joueur largement considéré comme l’un des meilleurs du jeu, sinon le meilleur absolu, atteigne le sommet ultime.

Il fait vibrer sa légion de fans en cours de route.

Son pivot et sa conduite pour marquer le troisième but d’Álvarez à la 69e minute ont laissé Josko Gvardiol – l’un des meilleurs défenseurs de la Coupe du monde – s’accrocher à l’air et incarner la confiance et la fanfaronnade de Messi.

Il assume la responsabilité de mener l’Argentine à son troisième titre de Coupe du monde, marquant dans cinq de ses six matchs au Qatar.

Il a même écopé d’un penalty dans le seul match où il n’a pas marqué.

“Je suis honoré de l’entraîner et de le voir jouer”, a déclaré l’entraîneur argentin Lionel Scaloni, qui était en larmes lors des célébrations d’après-match. “Chaque fois que vous le voyez jouer, c’est une énorme source de motivation pour ses coéquipiers, ses fans et le monde entier.”

La Croatie a échoué dans sa tentative d’atteindre une deuxième finale consécutive de la Coupe du monde après avoir concédé deux buts en cinq minutes à partir de la 34e, juste au moment où l’équipe avait l’air à l’aise au stade Lusail et Messi soulevait des inquiétudes en se frottant les ischio-jambiers.

C’était peut-être une ruse. Messi a rapidement joué avec ses adversaires d’une manière que lui seul pouvait et a donné l’avantage à l’Argentine en levant son penalty dans le coin supérieur après qu’Álvarez ait été éliminé par Dominik Livakovic après avoir coupé le ballon devant le gardien croate.

Álvarez s’est marqué à la 39e après une course en flèche à partir de la mi-course, qui a commencé après avoir récupéré la courte passe de Messi. Puis vint le moment de couronnement, le deuxième but d’Álvarez, après que Messi ait emmené Gvardiol faire un tour dans le coin droit.

C’était un match de trop pour la Croatie, qui avait battu le Japon et le Brésil aux tirs au but en huitièmes de finale, et le milieu de terrain vedette Luka Modric, qui – à 37 ans – a probablement disputé son dernier match de Coupe du monde.

Résumant un match frustrant pour le petit magicien du milieu de terrain, il a été remplacé à la 81e minute et avait un nez rouge vif après que le ballon lui ait claqué le visage quelques instants plus tôt.

“Le premier but a amené le match dans une direction différente”, a déclaré l’entraîneur croate Zlatko Dalić. “C’est le vrai Messi que nous nous attendions tous à voir.”

L’Argentine a maintenu son record de n’avoir jamais perdu en demi-finale de la Coupe du monde et a atteint la finale pour la sixième fois.

Ces jours sombres après avoir perdu contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe semblent si loin maintenant pour l’Argentine, qui sera difficile à arrêter en finale avec Messi jouant aussi bien.

“Même si nous avons perdu notre premier match, nous étions convaincus que ce groupe allait aller de l’avant”, a déclaré Messi. “Nous savons ce que nous sommes et nous avons appelé les fans à croire en nous.”

MESSI RECORDS

Messi est devenu le meilleur buteur de l’Argentine lors des Coupes du monde avec son troisième penalty du tournoi le portant à 11 buts au total – un de plus que Gabriel Batistuta. Il a également égalé le record du plus grand nombre d’apparitions à la Coupe du monde en jouant pour la 25e fois, le même nombre que Lothar Matthäus d’Allemagne.

ALVAREZ

Álvarez, 22 ans, n’a pas commencé le tournoi en tant qu’attaquant argentin. Il n’a pris la place de Lautaro Martinez qu’au troisième match de poule et compte désormais quatre buts, un derrière Messi et Mbappé. Il est le plus jeune joueur à marquer deux fois lors d’un match de demi-finale de Coupe du monde depuis que Pelé, âgé de 17 ans, a réussi un tour du chapeau en 1958.

