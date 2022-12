Messi et l’Argentine avancent alors que le Mexique est éliminé

À la 78e minute, Michniewicz a déclaré que son cœur s’était serré. Le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak a reçu un carton jaune pour un tacle glissé difficile. La marge des cartons jaunes de la Pologne avait diminué, et elle en avait maintenant cinq au total contre sept pour le Mexique. Cinq minutes plus tard, Michniewicz a retiré Krychowiak du match et l’a remplacé par l’attaquant Krzysztof Piatek pour l’attaque.

“Nous voulions éviter les cartons jaunes et marquer”, a déclaré Michniewicz. “C’est pourquoi nous avions un autre attaquant. Mais l’Argentine ne nous a pas permis.”

À la 86e minute, l’attaquant argentin Lautaro Martínez a raté de justesse un tir qui aurait modifié le classement du groupe et envoyé le Mexique en huitièmes de finale et la Pologne à domicile. Et à la troisième minute du temps additionnel, le défenseur Jakub Kiwior a sauvé la Pologne en coupant de la tête un coup de pied de Nicolás Tagliafico qui aurait également renvoyé le Mexique au tour suivant.

Après le coup de sifflet final, des joueurs de Pologne et d’Argentine, dont Messi et Lewandowski, se sont serré la main et se sont étreints. Bien que Messi ait eu un penalty sauvé par Szczesny à la 39e minute, ses plus jeunes coéquipiers ont aidé à porter la charge.

“Nous avons un groupe spectaculaire et des gens qui livrent”, a déclaré Messi par la suite en espagnol. “Parce que c’est un tournoi si court et tant de matchs d’affilée que c’est bien que nous ayons tout le monde.”

Mais peu après les habituelles plaisanteries d’après-match, les joueurs polonais se sont attardés sur le terrain. Le fait qu’ils ne pouvaient pas marquer en retard contre l’Argentine ou qu’ils s’inquiétaient de leur total de cartons jaunes n’avait plus d’importance quand al-Dawsari a marqué pour l’Arabie saoudite contre le Mexique. Alors que la Pologne progresse, les joueurs mexicains et son entraîneur ont été interrogés et critiqués à domicile pour ne pas avoir atteint la phase à élimination directe pour la première fois depuis 1978.