Messi et l’Argentine atteignent la 6e finale de la Coupe du monde masculine, blanchissant la Croatie

Lionel Messi est de retour en finale de la Coupe du monde avec l’Argentine dans le cadre de sa mission de remporter pour la première fois le plus grand prix du football.

Et, à 35 ans, il ne pouvait guère mieux jouer.

Messi a converti un penalty et a contribué aux deux autres buts de Julian Alvarez, menant l’Argentine à une victoire 3-0 contre la Croatie mardi qui a organisé une rencontre avec la France ou le Maroc lors du match pour le titre de dimanche au Qatar.

Ce sera la deuxième finale de Coupe du monde de Messi – l’Argentine a perdu l’autre face à l’Allemagne en 2014 – dans ce qui pourrait être sa dernière apparition au tournoi.

Cela pourrait pourtant être le moyen idéal de sortir pour un joueur largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du jeu, sinon le meilleur.

Messi fait vibrer sa légion de fans en cours de route, avec son pivot et sa conduite pour marquer le troisième but d’Alvarez à la 69e minute, incarnant sa confiance et son fanfaron. Il assume la responsabilité de mener l’Argentine à son troisième titre de Coupe du monde, marquant dans cinq de ses six matchs au Qatar.

Il a même eu un penalty enregistré dans le match dans lequel il n’a pas marqué.

La Croatie a échoué dans sa tentative d’atteindre une deuxième finale de Coupe du monde consécutive après avoir concédé deux buts en cinq minutes à partir de la 34e, juste au moment où l’équipe semblait à l’aise au stade Lusail.

Il y a eu un moment au milieu de la première mi-temps qui a dû semer la peur chez tous les Argentins, lorsque Messi est apparu serrant son ischio-jambier gauche et le frottant.

Jouer avec l’adversaire

La superstar argentine allait-elle devoir se retirer ? Pas de chance pour la Croatie.

Messi a rapidement joué avec ses adversaires d’une manière que lui seul pouvait et a donné l’avantage à l’Argentine en levant son penalty dans le coin supérieur après qu’Alvarez ait été éliminé par Dominik Livakovic après avoir passé le ballon devant le gardien croate.

Alvarez a marqué son premier but à la fin d’une course en flèche à partir de la mi-course, en commençant par la courte passe de Messi. Il a mis dans le troisième après une compétence plus scandaleuse de son coéquipier près du coin droit qui a laissé Josko Gvardiol – l’un des meilleurs défenseurs de la Coupe du monde – saisir l’air.

C’était un match de trop pour la Croatie, qui avait battu le Japon et le Brésil aux tirs au but en huitièmes de finale, et le milieu de terrain vedette Luka Modric, qui, à 37 ans, a probablement disputé son dernier match de Coupe du monde.

Résumant un match frustrant pour le petit magicien du milieu de terrain, il a été remplacé à la 81e minute et avait un nez rouge vif après que le ballon lui ait claqué au visage quelques instants plus tôt.

L’Argentine a maintenu son record de n’avoir jamais perdu en demi-finale de la Coupe du monde et a atteint la finale pour la sixième fois.

Ces jours sombres après avoir perdu contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe semblent si loin maintenant pour l’Argentine, qui sera difficile à arrêter en finale avec Messi jouant aussi bien.