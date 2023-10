Lionel Messi et Erling Haaland méritent tous deux de remporter le Ballon d’Or, selon le manager de Manchester City, Pep Guardiola.

Messi a dirigé l’Argentine pour triompher à la Coupe du monde au Qatar tandis que Haaland a marqué 52 buts en 53 matchs pour aider City à remporter un triplé en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.

Messi et Haaland sont les deux favoris pour le prix qui sera annoncé lors d’une cérémonie le 30 octobre et Guardiola a déclaré que les deux joueurs méritaient de gagner.

« J’ai toujours dit que le Ballon d’Or devrait être divisé en deux sections : une pour Messi, puis une autre pour que Haaland gagne, oui », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

« Nous avons remporté le triplé, il a marqué un million de buts. La pire saison pour Messi est la meilleure pour le reste des joueurs. Les deux le méritent. En réalité, je veux que Haaland l’ait parce qu’il nous a aidé à réaliser ce que nous avons accompli, j’adorerais Mais Messi a gagné la Coupe du Monde. »

Haaland a marqué deux fois pour la Norvège lors d’une victoire 4-0 contre Chypre pendant la trêve internationale et Guardiola espère que cela déclenchera un retour en forme avec City après avoir disputé trois matches de club sans but.

Brighton est le visiteur de l’Etihad Stadium samedi et Guardiola a déclaré que John Stones était disponible, malgré les inquiétudes concernant la présence du défenseur dans les deux internationaux anglais pendant la pause après avoir été limité à une seule apparition de remplacement pour City jusqu’à présent cette saison.

« Nous étions un peu inquiets », a ajouté Guardiola. « Nous avons parlé avec Gareth [Southgate], nous avons une relation incroyable. Nous étions inquiets car les Stones n’ont pas joué une seule minute au cours des deux derniers mois et ont ensuite joué pour l’équipe nationale. Il était si important et nous ne pouvions pas l’utiliser.

« Nous sommes heureux qu’il ait eu des minutes, mais que se passe-t-il s’il se blesse ? Alors il joue quelques minutes et sort. Ils adorent jouer pour leur pays et je ne dis jamais de ne pas y aller. Heureusement, tout s’est bien passé et il est prêt pour le match. prochains matchs. »