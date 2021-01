Lionel Messi et Antoine Griezmann en ont marqué deux chacun alors que Barcelone a disputé huit matches sans défaite en Liga avec une victoire 4-0 à Grenade.

Griezmann a ouvert le score très tôt, puis a préparé Messi pour le deuxième du Barca à la 35e minute. Messi a ajouté le troisième avant la pause d’un coup franc et Griezmann a complété le score juste après l’heure.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Grenade a fait expulser Jesus Vallejo tardivement pour un défi au dernier homme contre le remplaçant Martin Braithwaite alors que le Barça revenait troisième du tableau, à quatre points du leader Atletico Madrid, qui a trois matchs en main.

Positifs

Le gros point positif au début de 2021 est que Messi semble avoir retrouvé ses chaussures de tir. Ses performances ont été bonnes sous le nouvel entraîneur Ronald Koeman, mais il n’a pas marqué aussi souvent qu’il le fait habituellement. Cela a changé la semaine dernière, avec des accolades consécutives le portant à 11 buts pour la saison, plus que quiconque en Liga.

Deux buts pour Griezmann souvent critiqué – deux finitions brillantes – étaient également indispensables.

Peut-être pour la première fois cette saison, après trois victoires à l’extérieur en une semaine, l’équipe de Koeman semble à l’aise dans un système 4-3-3 et les joueurs semblent conscients de ce qu’ils doivent faire pour bénéficier à l’équipe.

2 Liés

Négatifs

Le défenseur Ronald Araujo s’est arrêté à l’échauffement et n’a pas pu jouer, Samuel Umtiti prenant sa place. Avec Gerard Pique absent à long terme, le Barça espère que l’Uruguayen ne sera pas absent pour longtemps.





Note du manager sur 10

sept — Koeman, par chance ou par jugement, est tombé sur son meilleur côté. Un milieu de terrain trois de Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Pedri a aidé le Barça à atteindre sa meilleure forme de la saison. Plus en avant, la largeur d’Ousmane Dembele aide. L’entraîneur néerlandais a même été assez sage pour prendre Messi après le quatrième but, lui donnant une pause avant la Super Coupe d’Espagne de la semaine prochaine.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 7 ans – A fait un excellent arrêt précoce d’Antonio Puertas alors que le score était toujours vierge et un autre du même joueur plus tard, bien que le drapeau ait finalement augmenté pour les hors-jeu.

DF Sergino Dest, 6 – Récupéré d’une peur de blessure précoce pour aider le Barça à conserver sa deuxième feuille blanche lors de ses quatre derniers matchs.

DF Oscar Mingueza, 7 ans – Une bonne performance du jeune, s’avançant pour gagner le ballon et nourrir les passes à travers les lignes.

DF Samuel Umtiti, 6 ans – Entré sur le côté à la dernière minute après la blessure d’Araujo et a bien fait lors de son premier départ de la saison.

DF Jordi Alba, 6 ans – J’ai beaucoup progressé, comme toujours, mais la gloire dans le dernier tiers est revenue aux autres joueurs samedi.

MF Sergio Busquets, 7 ans – Si ce n’est pas sa meilleure performance de la saison, il a certainement produit certains de ses meilleurs moments, qu’il s’agisse de passes longues distances ou de mise hors de danger au bord de sa propre surface.

MF Frenkie de Jong, 7 ans – Poursuit son bon début d’année 2021 avec une nouvelle performance confiante. A causé des problèmes pour avancer avec le ballon et joué quelques bonnes passes.

Lionel Messi a marqué son deuxième doublé consécutif de la saison, alors que Barcelone passait au troisième rang de la Liga. Photo de Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

MF Pedri, 7 ans – Pas aussi impressionnant qu’il l’était à l’Athletic Bilbao en milieu de semaine mais n’avait pas besoin de l’être. Toujours intelligent avec le ballon, une menace lors de l’exécution avec lui et a remporté le coup franc que Messi a marqué.

FW Ousmane Dembele, 7 ans – Comme Pedri, une performance plus calme que ces dernières semaines mais qui était toujours bonne. Préparez le deuxième but de Griezmann avec une belle passe lissée.

FW Lionel Messi, 9 ans – Deux excellentes finitions ont aidé le Barça à conclure les trois points avant la mi-temps. Sourire à nouveau et c’est peut-être la meilleure nouvelle pour l’équipe de Koeman.

FW Antoine Griezmann, 9 ans – Besoin d’une performance comme celle-ci. Tourné et a très bien terminé pour son premier but mais son deuxième était le meilleur, une touche brillante et une frappe à angle droit.

Substituts

FW Martin Braithwaite, 6 ans – Entré pour Messi et a provoqué le défi qui a vu Vallejo expulsé.

MF Miralem Pjanic, 6 ans – Avec Messi au large, il a assumé des responsabilités de coup franc et a eu une grande chance, mais a frappé le mur.

MF Riqui Puig, N / R – Une belle passe a libéré Braithwaite avant le renvoi de Vallejo.

FW Francisco Trincao, N / R – Entré trop tard dans le jeu pour faire bonne impression.

DF Junior Firpo, N / R – A créé une bonne chance pour Braithwaite tardivement.