Messi et Dembele 8 sur 10 alors que Barcelone reste en vie dans la course de la Liga

Barcelone a temporairement réduit l’écart avec le leader de la Liga, l’Atletico Madrid, à deux points, alors que les buts d’Ousmane Dembele et de Lionel Messi les ont aidés à battre le FC Séville 2-0 au Sanchez Pizjuan samedi.

Messi a lancé Dembele pour ouvrir le score à la 29e minute avant de sceller lui-même la victoire tardivement avec son 19e but de la saison en championnat.

Positifs

Ce fut l’une des meilleures performances du Barça de la saison pour diverses raisons. C’était leur première victoire cette saison contre une équipe des quatre premiers et les a amenés à la deuxième place du tableau, à seulement deux points de l’Atletico, qui a deux matchs en main. Le Real Madrid est troisième, à un point du Barça avec un match en cours également.

La manière de la performance aura également plu à l’entraîneur Ronald Koeman. Ils étaient solides à travers le parc, n’abandonnant pratiquement aucune chance, et efficaces dans le dernier tiers – bien que Koeman aurait aimé que le deuxième but arrive avant la 85e minute. Il y a eu une démonstration encourageante de la part de Dembele dans un rôle plus central, un camée passionnant d’Ilaix Moriba, diplômé de l’académie, et un retour en forme pour Sergio Busquets, qui a bénéficié d’un changement de formation.

C’est aussi une victoire qui met bien en valeur le match de mercredi contre Séville en Copa del Rey. Ils entrent en demi-finale retour au Camp Nou 2-0, mais ils seront confiants de renverser la vapeur à domicile sur la base de cette performance.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Négatifs

Cependant, la victoire de samedi a eu un coût. Gerard Pique a été enlevé avec un coup et Pedri l’a rapidement suivi avec un problème musculaire. Ensuite, Ronald Araujo, qui a remplacé Pique, a également été expulsé à son retour d’une blessure à la cheville.

Note du manager sur 10

8 – Le passage de Koeman à un arrière trois, avec Sergino Dest et Jordi Alba comme arrières, a annulé Séville en première mi-temps. Le Barça avait rarement l’air trop troublé après la pause, malgré la perte de joueurs à cause de blessures.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 7 ans – Il s’est blessé à la main lors de l’échauffement mais a pu démarrer. Je me serais attendu à un après-midi plus difficile.

DF Oscar Mingueza, 7 ans – Les blessures lui ont valu sa chance avec la première équipe, mais ses propres performances l’ont maintenu là-bas. Ce fut l’un de ses meilleurs affichages depuis qu’il a été amené de l’équipe B par Koeman.

DF Gerard Pique, 7 ans – Semblait à l’aise à l’arrière malgré le fait qu’il semblait avoir un problème de genou à différents moments du match.

DF Clement Lenglet, 6 ans – Avait un but exclu pour hors-jeu et gagnait en confiance au fur et à mesure que le match progressait après l’erreur coûteuse du week-end dernier.

MF Sergino Dest, 7 ans – Donné plus de liberté en tant qu’arrière de l’aile et s’en délecte. Même eu quelques chances de marquer, frappant un coup sur les boiseries.

MF Sergio Busquets, 8 ans – Une performance complète du milieu de terrain vétéran, qui a bien maîtrisé le jeu et bien appuyé.

MF Frenkie de Jong, 7 ans – À son meilleur de la conduite dans l’espace lorsque le jeu s’est ouvert. Presque mis en place Alba pour un but en seconde période.

MF Pedri, 7 ans – Une autre émission animée de la jeune femme de 18 ans, même si elle a été interrompue en raison d’une blessure.

MF Jordi Alba, 7 ans – A apprécié un rôle plus offensif et était à quelques centimètres de la connexion avec un centre de De Jong pour marquer pour le deuxième match en cours.

FW Lionel Messi, 8 ans – Encore une fois, ses empreintes digitales étaient sur les moments clés du jeu. Il a fourni la passe pour le but de Dembele et son but tardif a permis au Barca de ne pas avoir à transpirer dans les cinq dernières minutes.

FW Ousmane Dembele, 8 ans – A bien pris son but et a causé des problèmes avec son rythme derrière la défense de Séville. Est en train de devenir l’un des meilleurs joueurs du Barca cette saison.

Substituts

DF Ronald Araujo, NR – Entré puis reparti avec un problème de cheville, même s’il en était furieux. Il voulait continuer à jouer. Koeman ne voulait pas prendre de risque.

MF Ilaix Moriba, NR – Remplacement du Pedri blessé et mise en place de Messi pour le deuxième but.

FW Martin Braithwaite, NR – Ramené pour Dembele dans les dernières minutes.

DF Samuel Umtiti, NR – Le défenseur français est venu sur Araujo blessé tardivement.