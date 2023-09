Messi en bonne santé, disponible pour jouer contre Atlanta – Martino de Miami

Lionel Messi est en bonne santé et sera disponible pour la sélection lors du match à l’extérieur de samedi contre l’Atlanta United FC, a déclaré vendredi l’entraîneur de l’Inter Miami CF, Gerardo « Tata » Martino.

Messi a inhabituellement quitté la victoire de l’Argentine en qualifications pour la Coupe du monde la semaine dernière contre l’Équateur avant le coup de sifflet final, et bien qu’il ait fait le déplacement de mercredi en Bolivie, il n’a pas été nommé dans l’équipe de 23 hommes de l’entraîneur Lionel Scaloni pour la victoire 3-0 à haute altitude de La Paz. .

« Il va bien. Mais nous attendrons la fin de l’entraînement aujourd’hui pour prendre une décision », a déclaré Martino à propos de la présence de Messi contre Atlanta. « Nous serons prudents avec lui car nous avons beaucoup de matchs importants sur une courte période. »

Le calendrier de Miami était chargé avant la trêve internationale, et ils ont un revirement rapide avant le match à domicile de mercredi contre le Toronto FC. Messi aura également d’autres éliminatoires de la Coupe du monde à parcourir en octobre, avec les éliminatoires de la CONMEBOL contre le Paraguay (12 octobre) et le Pérou (17 octobre).

Les matchs de Miami à cette époque seraient tous deux contre le Charlotte FC : à domicile le mercredi 18 octobre et en Caroline du Nord le samedi 21 octobre pour clôturer la saison régulière.

« C’est quelque chose dont nous savions qu’il arriverait à un moment donné, mais il commencerait à s’habituer à nos besoins, surtout pour des saisons comme celle-ci avec beaucoup de matches », a déclaré Martino à propos de la perspective de laisser Messi reposer davantage à cause de son emploi du temps.

« Jouer chaque match, 90 minutes par match, deux à trois jours avec des déplacements entre les deux, deviendrait difficile. »

Messi s’est entraîné avec l’équipe jeudi et vendredi, et tandis qu’Atlanta joue sur gazon, le joueur de 36 ans a déclaré lors de sa seule conférence de presse le mois dernier qu’il avait joué sur gazon dans sa jeunesse et qu’il n’aurait aucun problème à recommencer. .

« La vérité, c’est que j’ai passé ma jeunesse sur du gazon artificiel, toute ma vie s’est déroulée sur ce terrain », a-t-il déclaré en août. « Cela fait longtemps que je n’ai pas joué sur gazon artificiel, mais je n’ai plus aucun problème à m’adapter. »

Le gazon a été un sujet brûlant cette semaine après que beaucoup ont blâmé la surface pour la blessure au tendon d’Achille déchirée par le futur quart-arrière du Temple de la renommée de la NFL, Aaron Rodgers, subie lors de son premier match avec les Jets de New York.

Atlanta est l’une des deux équipes MLS restantes sur le calendrier extérieur restant de l’Inter Miami qui joue sur gazon. Charlotte est l’autre, et Miami ne jouera pas là-haut avant le dernier match de la saison régulière, date à laquelle Miami aura peut-être déjà acquis une place en séries éliminatoires.

S’ils participent aux séries éliminatoires, Miami pourrait bien devoir se rendre dans l’un des deux autres clubs de la Conférence Est qui ont du gazon : le FC Cincinnati et le New England Revolution. Les deux équipes occupent actuellement les deux premières places du classement.

Une victoire samedi pourrait propulser Miami – avec un peu d’aide ailleurs – de la 14e à la 11e place de la Conférence Est, ne leur laissant que trois points de retard sur les séries éliminatoires.

Miami a déjà battu Atlanta à deux reprises cette saison, les battant 2-1 en mai avant l’arrivée de Messi, puis 4-0 en Coupe des Ligues en juillet, qui était le premier départ de Messi au cours duquel il a contribué deux buts et une passe décisive.

Samedi sera le premier retour au 404 pour Martino, qui a entraîné l’équipe pendant trois saisons, les menant à un titre de Coupe MLS en 2018. Il est parti après cette victoire pour occuper le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale mexicaine.

Jusqu’à 70 000 supporters pourraient se rassembler dans le stade Mercedes-Benz pour apercevoir Messi samedi. Les billets pour saignement de nez les moins chers coûtent 130 $ sur les sites de billetterie secondaires, même avec la possibilité que Messi ne commence pas le match.

Atlanta occupe actuellement la sixième place de la Conférence Est, mais n’a cependant remporté que deux de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues et a accordé 43 buts cette saison, le deuxième plus grand nombre de la ligue derrière Portland.

L’équipe est dirigée par Thiago Almada, le milieu de terrain argentin de 22 ans qui a été comparé à Messi en raison de sa taille (5 pieds 7 pouces) et de ses capacités techniques. Il mène actuellement la ligue avec 11 passes décisives, et lui et Messi ont échangé des maillots après leur rencontre en Coupe des Ligues en juillet.

Atlanta était en difficulté avant la date limite des transferts d’été, mais a ajouté un rythme clé sur les ailes de Xande Silva et Saba Lobjanidze, qui ont fait de gros progrès depuis leur arrivée, combinant pour un but et trois passes décisives en quatre matchs.