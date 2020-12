Phew! Reprenez votre souffle. C’était un week-end de football. Liverpool a démantelé Crystal Palace, Leicester City a battu Tottenham Hotspur, Manchester United a déchiré Leeds et Everton a vu Arsenal comme le top 4 de la Premier League (comme lundi matin), tous ont enregistré de grosses victoires. Le Bayern Munich a battu le Bayer Leverkusen lors d’un affrontement au sommet de la table pour être couronné rois de l’hiver. Encore. Le Borussia Dortmund a encore perdu le rythme avec une défaite 2-1 contre l’Union Berlin. L’AC Milan reste au sommet de la Serie A, mais l’Inter Milan et la Juventus sont restés proches avec des victoires de confort différent. Les victoires pour l’Atletico Madrid et le Real Madrid les ont vus se terminer dimanche 1-2 au sommet de la Liga, Barcelone a réussi un match nul à Valence pour rester cinquième (devant Grenade à la différence de buts).

Voici donc les meilleurs chiffres de l’action du week-end:

première ligue

3

Liverpool est la première équipe à occuper la première place du classement anglais à Noël pendant trois années consécutives depuis qu’elle l’a fait elle-même entre 1978 et 1980 sous Bob Paisley.

3

Scott McTominay est le premier joueur de l’histoire du PL à marquer deux fois au cours des trois premières minutes d’un match.

3

Jamie Vardy est devenu le premier joueur de l’histoire du PL à marquer à l’extérieur pour une équipe spécifique dans trois stades différents. Il a maintenant marqué contre Tottenham Hotspur à White Hart Lane, Wembley et au Tottenham Hotspur Stadium.

2 Liés

4

Garçon, est-ce que Jack Grealish est encrassé! Depuis le début de la saison dernière, Jake Livermore est le quatrième joueur à recevoir un carton rouge dans le PL pour une faute sur Grealish (y compris le deuxième jaune) – le plus de tous les joueurs à ce moment.

4

C’est la première fois en 482 matchs du PL que Leeds United concède quatre buts en première période.

6

C’est la première fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson que Manchester United marque plus de 6 buts dans un match du PL. En fait, la dernière fois qu’ils l’ont fait, c’était en août 2011, lorsqu’ils ont battu Arsenal 8-2.

Ce n’est également que la deuxième fois de l’histoire qu’ils marquent 6 buts contre Leeds United, la dernière étant une victoire 6-0 à Old Trafford en septembre 1959.

sept

C’est la première fois de leur histoire que Liverpool remporte un match de haut vol à l’extérieur avec une marge de sept buts. C’est leur première victoire avec une marge de sept buts ou plus depuis une victoire 9-0 en septembre 1989 contre … Crystal Palace.

14

Le retour de 14 points d’Arsenal sur ses 14 premiers matchs cette saison est son pire bilan à ce stade depuis la campagne 1974-75 (12 points, convertis en 3 / victoire).

28

C’est la première fois qu’une équipe de club dirigée par Marcelo Bielsa concède six buts dans un match de compétition en 28 ans. Cela s’est produit pour la dernière fois lorsque son équipe des Newell’s Old Boys a perdu 0-6 contre San Lorenzo lors de la Copa Libertadores en février 1992.

Le match contre Leeds était la première fois que Manchester United marquait plus de 6 buts dans un match du PL depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Getty

29

Bruno Fernandes a inscrit 29 buts (17 buts, 12 passes) au PL depuis ses débuts dans la compétition le 1er février 2020. C’est le meilleur joueur de cette période, Mohamed Salah étant juste deuxième (27, 20 buts, 7 passes).

38

Jack Grealish a créé 38 chances de jeu ouvert dans le PL cette saison, le plus grand nombre de joueurs dans l’une des cinq grandes ligues européennes en 2020-2021.

45

Maintenant, pour la statistique excentrique de la semaine – les quatre derniers buts de Yerry Mina en PL ont tous été marqués à la 45e minute. Plus étrange encore, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Chris Eagles a marqué quatre buts d’affilée à la 90e minute entre 2007 et 2011.

127

Aucun entraîneur de Liverpool n’a remporté autant de matches en PL que Jurgen Klopp. Il a enregistré sa 127e victoire du PL, dépassant les 126 de Rafael Benítez. Et quelle façon de le faire, hein?

Karim Benzema a désormais été directement impliqué dans 12 buts en Liga cette saison, aucun joueur n’a joué plus. Denis Doyle / Getty Images

la Ligue

12

Karim Benzema a désormais été directement impliqué dans 12 buts en Liga cette saison, aucun joueur n’a joué plus. Le meilleur attaquant français de tous les temps, hein, Zizou?

17

Le Real Madrid continue sa série de victoires à chaque match dans lequel Luka Modric marque. Le compte est à 17 maintenant.

30

Plus de bonté Benzema. C’est la 30e fois que Benzema marque et participe au même match de Liga. Le seul gars à le faire plus souvent pour le Real Madrid au 20e siècle? Cristiano Ronaldo, qui l’a fait 44 fois. Bien sûr qu’il l’a fait.

série A

6,7

L’ouverture de Rafael Leao pour l’AC Milan contre Sassuolo a été le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A, à 6,7 secondes.

15

Milan est certainement en fuite. Ils ont maintenant marqué plus de 2 buts en 15 matchs consécutifs de Serie A.

25

Plus de domination de Milan. Ils ont prolongé leur séquence sans défaite à 25 matchs en Serie A, remontant à juin (18-0-7 WLD). Ils sont la seule équipe invaincue dans les cinq premières ligues depuis le redémarrage

Lionel Messi est désormais le deuxième joueur à atteindre 450 buts dans les cinq meilleures ligues européennes, après Cristiano Ronaldo. LLUIS GENE / AFP via Getty Images

Bundesliga

1

Youssoufa Moukoko est le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga, à 16 ans et 28 jours. Seize ans!

Montre Messi-Ronaldo

Lionel Messi a marqué une fois. Cristiano Ronaldo a marqué deux fois. Et avec ces objectifs sont venus quelques étapes supplémentaires.

33

Ronaldo a marqué 33 buts en Serie A au cours de l’année civile 2020, égalant Omar Sivori (qui a frappé 33 en 1961) pour la troisième place sur la liste. Les deux qui ont le plus marqué? Gunnar Nordahl en 1950 (36) et Felice Borel en 1933 (41).

450

Messi est désormais le deuxième joueur à atteindre 450 buts dans les cinq meilleures ligues européennes, après Ronaldo plus tôt cette année.

643

Personne n’a marqué plus de buts pour un seul club que Lionel Messi n’en a pour Barcelone. Il a maintenant marqué pour eux 643 fois, égalant le record d’un club de Pelé pour Santos.

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)