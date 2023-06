Messi éblouit avec l’Argentine lors du dernier match avant ses débuts en MLS

Lionel Messi a marqué une perle de but pour l’Argentine lors de son dernier match avant de faire ses débuts en MLS avec l’Inter Miami. Son premier match, qui est intervenu 90 secondes après le début du match, a aidé l’Argentine à vaincre l’Australie à Pékin, 2-0. Il s’agissait d’un match revanche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. L’Argentine a remporté ce match serré, 2-1, en route pour soulever le trophée de la Coupe du monde.

Tout comme dans ce match, c’est Lionel Messi qui a donné l’impulsion contre les Socceroos. Messi a capté une passe d’Enzo Fernandez de Chelsea à environ 24 mètres du but. Une touche rapide à sa gauche a envoyé l’Australien Aiden O’Neill au sol. Ensuite, Messi a enroulé un curleur du pied gauche breveté autour de Mathew Ryan. Le but est venu 80 secondes après le début du match, ce qui est le but le plus rapide de Messi de sa carrière.

Immédiatement après, c’est l’Argentine qui a exercé toute la pression. L’Australie, qui avait parfois l’air un peu tremblante au milieu de terrain et en défense, a tenu bon. Il a fallu environ 20 minutes à l’Australie pour vraiment s’installer dans le jeu, et cela a lui-même fourni quelques chances. La meilleure chance est peut-être venue à la 28e minute. Mitch Duke a redirigé un centre vers Emiliano Martinez. Le gardien, qui a remporté le Gant d’Or au Qatar, a fait un snap. Cela a préservé l’avance d’un but de l’Argentine.

Une grande partie du succès de l’Australie est venue du côté gauche avec Jordy Bos. L’arrière gauche qui joue pour Melbourne City en A-League faisait ses débuts avec l’Australie. Il a non seulement décroché le centre sur la tentative de Mitch Duke, mais il a également tiré quelques coups qui sont passés de peu à côté.

Messi voit la victoire de l’Argentine lors du dernier match avant ses débuts en MLS

Même si le match a été assez équilibré pendant les 35 dernières minutes de la première mi-temps, c’est l’Argentine qui a trouvé le seul but de la seconde mi-temps. Un corner bien travaillé entre Messi et Rodrigo de Paul a conduit le milieu de terrain à lancer un ballon dans la surface de réparation australienne. Germán Pezzella était la seule personne qui attendait dans la boîte. Le défenseur du Real Betis vient de guider le ballon avec sa tête dans le coin inférieur gauche de Ryan.

Dès lors, aucune équipe n’a eu une vraie chance nette. L’un des meilleurs moments est venu de Messi, cependant. Le joueur désormais MLS a récupéré le ballon non loin de la ligne médiane. Il a dribble trois Australiens différents avec un jeu de jambes agile. Il a envoyé le ballon au meneur de jeu de Manchester United Alejandro Garnacho, qui faisait sa première apparition avec l’équipe senior argentine.

Même si cela n’a mené à rien, c’est un avant-goût de ce que Messi apporte à la Major League Soccer, même au crépuscule de sa carrière.

Messi absent le mois prochain

Même si l’Argentine a un match amical lundi contre l’Indonésie, l’entraîneur-chef Lionel Scaloni a déclaré que Messi bénéficiait de vacances prolongées. Il ne jouera donc pas à Jakarta lundi. La superstar a terminé une saison mouvementée avec le PSG ce mois-ci.

Cependant, en rejoignant l’Inter Miami cet été, il revient plus tôt que prévu dans le calendrier de son club. Alors que la plupart de ses coéquipiers internationaux auront des congés en juillet, Messi revient jouer à la mi-juillet.

Bien sûr, rien ne garantit que Messi fera ses débuts officiels avec l’Inter Miami. La ligue et DC United veulent qu’il soit impliqué dans le match des étoiles de la MLS contre Arsenal le 19 juillet. Pourtant, il semble plus probable qu’il fasse ses débuts contre Cruz Azul le 21 juillet. Quoi qu’il en soit, Messi avec l’Argentine a montré ce que les fans de la MLS peuvent attendons avec impatience ses débuts aux États-Unis.

PHOTO : IMAGO / Xinhua