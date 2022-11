Messi du PSG à l’Inter Miami après la Coupe du monde ?

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Messi à Miami après la Coupe du monde?

Lionel Messi est à nouveau lié à un transfert vers l’Inter Miami CF de la Major League Soccer, avec le Temps de Londres signalant que cela pourrait arriver avant la saison prochaine.

Selon le rapport, Messi annoncera l’accord après le Coupe du monde et deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS lorsqu’il optera pour un transfert gratuit à la fin de la campagne du Paris Saint-Germain l’été prochain. Le Times déclare également que Miami envisage des changements pour les anciens coéquipiers de Messi à Barcelone Cesc Fabregas et attaquant Luis Suarez.

Le Times ajoute que le capitaine argentin s’est déjà installé dans la région de Miami – où il passe fréquemment des vacances – avant le déménagement.

Messi prendrait une réduction de salaire sur son salaire hebdomadaire estimé à 1,4 million d’euros au PSG pour rejoindre Miami, qui est co-détenu par David Beckham. Le joueur MLS le mieux payé est celui du Toronto FC Lorenzo Insigné avec un salaire de base annuel de 14 millions de dollars.

Cependant, le camp de Messi a nié tout accord en cours avec Miami, avec le représentant Marcelo Mendez dire à CNN que: “C’est faux, c’est une fake news. Il n’y a pas de négociation pour que Lionel rejoigne l’Inter Miami la saison prochaine.”

Messi, 35 ans, a jusqu’à présent marqué deux fois pour l’Argentine lors de la Coupe du monde. L’ancien barcelonais a inscrit 23 buts en 53 apparitions pour le PSG depuis son arrivée en 2021.

Lionel Messi quittera-t-il le PSG et signera-t-il avec l’Inter Miami l’année prochaine ? Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester United se rapproche d’un déménagement pour la star néerlandaise Cody Gakpo en janvier, selon Point de vente néerlandais NOS. La star du PSV Eindhoven, âgée de 23 ans, a marqué neuf buts et ajouté 12 passes décisives en 14 matches d’Eredivisie jusqu’à présent cette saison et tente maintenant de propulser les Pays-Bas dans les 16 derniers de la Coupe du monde. United voit Gakpo comme le remplaçant parfait pour Cristiano Ronaldo, qui s’est séparé de United la semaine dernière.

– Internazionale prépare une offre de 20 millions de livres sterling pour le transfert du défenseur américain Antonée Robinson en janvier, selon le soleil. L’équipe italienne est à la recherche d’un nouvel arrière latéral pour ajouter de la concurrence aux côtés Federico Dimarco. Robinson, 25 ans, a failli rejoindre l’AC Milan il y a deux ans avant de rejoindre Fulham.

– Arrière gauche du RB Leipzig David Raum pourrait rejoindre le Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Raum, 24 ans, était lié à la Juventus l’année dernière mais a plutôt quitté Hoffenheim pour Leipzig. Le rapport indique que le transfert de Raum pourrait exiger des frais de 40 millions d’euros.

– L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez garde un œil sur Manchester City Ilkay Gündoganselon Mundo Deportivo. Xavi a assisté au match de Coupe du monde de dimanche entre l’Allemagne et l’Espagne, où il a vu Gundogan affronter les stars actuelles de Barcelone Sergio Busquets, Pédri et Gavi. Le contrat de Gundogan à Manchester City se termine en juin 2023 et bien qu’il reste un élément important de l’équipe de Pep Guardiola, jouant 26 fois jusqu’à présent cette saison, le joueur de 32 ans n’a pas engagé son avenir au-delà de juin prochain.

– Barcelone propose un nouveau contrat de cinq ans et une augmentation de salaire pour le défenseur Alexandre Baldeselon Fabrice Romanoqui ajoute que tout nouvel accord contiendra également une clause de libération pouvant aller jusqu’à 1 milliard d’euros, dans la lignée de celle de Gavi, Pedri, Jules Koundé et Ferran Torres. Balde avait été lié à Manchester United ces derniers jours après que le défenseur de 19 ans a révélé dans une interview qu’ils étaient le seul autre club pour lequel il envisagerait de jouer.