Messi donne son verdict sur Ronaldo à Man United

Les deux icônes sportives ont changé d’employeur pendant une période de transfert estivale mouvementée.

Alors que Messi a quitté son club d’enfance où il avait passé plus de 20 ans, Barcelone, pour rejoindre le Paris Saint Germain en tant qu’agent libre, Ronaldo a quitté la Juventus en août pour retourner dans son premier club étranger après avoir quitté le Sporting Lisbonne en 2003.

S’exprimant depuis sa nouvelle maison à Paris, on a demandé au capitaine argentin ce qu’il pensait du deuxième passage du Portugais à Old Trafford.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

« United est une équipe très forte avec de grands joueurs », Messi a dit à Marca. « Cristiano connaissait déjà le club, mais c’était dans une autre étape [of his career] et maintenant il s’est adapté d’une manière impressionnante.

« Dès le début, il a marqué des buts comme toujours et n’a eu aucun problème à s’adapter.

« En Premier League, il [has] ne pas [found life] aussi bien que nous le pensions tous, mais c’est une compétition très difficile et même dans laquelle les choses prennent beaucoup de tournures. Après décembre, ça va beaucoup changer et tout peut arriver. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Rivaux directs en Espagne jusqu’en 2017, lorsque Ronaldo a quitté le Real Madrid pour la Juve, on a demandé à Messi s’il avait raté leurs duels à El Clasico.

« Cela fait longtemps que nous n’avons pas arrêté de concourir dans la même ligue », a souligné Messi.

« Nous avons concouru individuellement et en équipe pour les mêmes objectifs. C’était une très belle étape pour nous et aussi pour les gens car ils l’ont beaucoup appréciée. C’est un beau souvenir qui restera dans l’histoire du football. »

🎙️ Leo Messi à Marca : « Cela fait longtemps que moi et Cristiano n’avons pas joué dans la même ligue. Nous nous battions pour les mêmes objectifs à la fois individuellement et pour notre équipe. La scène était magnifique, pour nous et pour nos fans. C’est un souvenir qui restera à jamais dans l’histoire du football. » pic.twitter.com/9QHeem1cTb — TCR. (@TeamCRonaldo) 23 novembre 2021

Messi donne un pourboire à son ancien coéquipier Xavi Hernandez « contribuer beaucoup » et aidez le Barça « grandir » en tant qu’entraîneur-chef nouvellement nommé.

« Il peut apporter beaucoup », il a dit. « C’est un entraîneur qui en sait beaucoup, connaît parfaitement le club et vit à Barcelone depuis son enfance.

« Ce sera un entraîneur très important pour les jeunes footballeurs car il leur apprendra. Avec lui, l’équipe va beaucoup grandir. Je n’ai aucun doute.

« Je parle souvent avec Xavi. Nous sommes amis, nous avons partagé beaucoup de choses et depuis qu’il est parti, nous sommes restés en contact.

« Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit dans le message [after he joined] – Je l’ai félicité pour cette nouvelle étape et je lui souhaite bonne chance.

















« Je suis sûr qu’il s’en sortira très bien car il en sait beaucoup, c’est un travailleur acharné et il connaît bien le club. »

Le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone a avoué qu’il prévoyait de rejoindre les géants espagnols, ayant été contraint de partir parce que le Barça n’avait pas été en mesure de respecter les règles de restriction de la masse salariale.

« J’ai toujours dit qu’à un moment donné je retournerai à Barcelone parce que c’est ma maison et parce que je vais y vivre », a déclaré l’homme de 34 ans.

« Et évidemment, si je peux contribuer et aider le club, j’adorerais revenir. »

Messi a également été poussé sur qui pourrait gagner la Ligue des champions. « Barcelone traverse une phase de reconstruction avec une équipe dans laquelle il y a beaucoup de jeunes joueurs », a-t-il déclaré à propos des Blaugrana, qui sont impliqués dans une bataille pour se qualifier derrière le Bayern Munich dans leur groupe de qualification.

« Aujourd’hui, je pense qu’il y a de meilleures équipes que Barcelone, mais, bien qu’elles donnent cette impression maintenant, cela ne signifie pas que plus tard elles ne pourront pas se battre car nous devons prendre en compte l’arrivée de Xavi, l’espoir renouvelé et le pouvoir de récupérer certains [injured] joueurs qu’ils n’ont pas maintenant. Ils peuvent continuer à grandir et à se battre.

🇦🇷 Leo Messi = 6 fois vainqueur du Ballon d’Or… Numéro 7 🔜❓#UCLpic.twitter.com/xsXOE6HpNd – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 19 novembre 2021

On s’attend de façon réaliste à ce qu’au moins six équipes concourent pour le trophée de club le plus prestigieux d’Europe. Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a discuté de ses chances après avoir parlé de sa propre équipe, le PSG.

« Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne nierai pas que nous sommes l’un des candidats nommément, mais nous avons encore besoin [some] les choses pour être une équipe vraiment forte », a déclaré Messi, dont l’équipe est à un point du leader de son groupe de qualification, Manchester City, avant son déplacement au City of Manchester Stadium mercredi.

« Nous devons finir de consolider en équipe et nous avons l’avantage d’avoir de très grands joueurs pour y parvenir. Mais nous ne sommes pas les seuls : il y a d’autres grandes équipes qui sont candidates.

« La Ligue des champions est une compétition très difficile, c’est [what] le rend si beau et spécial. Les meilleures équipes sont là et ça devient de plus en plus compliqué. Oui, nous sommes l’un des favoris, mais pas les seuls.

?? #UCL en 2019 🏆 Premier League en 2020 🔴 Liverpool = champion d’Angleterre 👏 pic.twitter.com/MkkqIkSukZ – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 23 juillet 2020

« Liverpool se porte très bien – ils sont redevenus le Liverpool qui a remporté la Ligue des champions [in 2019].

« Ensuite, il y a Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Atletico Madrid… il y a beaucoup d’équipes qui peuvent se battre pour cette Ligue des Champions.

« C’est l’une des années les plus régulières et les plus compétitives de ces derniers temps, car plusieurs équipes peuvent choisir de la gagner. »