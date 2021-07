Messi domine, le Brésil se débat en tant qu’hôte d’une compétition vraiment unique

La Copa America s’est terminée samedi soir avec la gloire pour Lionel Messi et l’Argentine, après que le légendaire attaquant a finalement remporté son premier titre majeur au niveau senior après neuf efforts perdus. Que retiendrons-nous du tournoi phare d’Amérique du Sud après tant d’agitation et d’incertitude autour de l’hôte ? (Le Brésil est intervenu tardivement après qu’une augmentation des cas de coronavirus a rendu trop difficile pour l’Argentine et la Colombie de remplir les honneurs.)

Tim Vickery d’ESPN récapitule les principaux points de discussion et réflexions de la concurrence.

– L’effort d’équipe de l’Argentine mène Messi à la victoire

Le moment de Messi changera la mémoire du tournoi

Il y a treize ans, c’était Angel Di Maria qui s’élançait pour marquer le seul but contre le Nigeria qui a donné à l’Argentine la médaille d’or olympique à Pékin. Samedi soir au Maracana de Rio, le même joueur a récidivé, mettant fin aux 28 ans d’attente de son pays pour un titre au niveau senior. Mais une partie du succès de l’histoire de Di Maria réside dans sa volonté de faire partie de la distribution de soutien. Samedi était, bien sûr, le moment de Lionel Messi, qui aura certainement un effet énorme sur la façon dont l’histoire se penche sur la 47e version du plus ancien tournoi continental du monde.

Un triomphe du Brésil aurait été la même vieille histoire : les hôtes maintenant leur récente supériorité sur tous leurs rivaux continentaux, conservant le trophée et conservant leur record de victoires à chaque Copa à domicile.

Le manque de nouvelles sur le terrain aurait sûrement permis d’accorder plus d’espace à toute la controverse d’avant-tournoi, du changement tardif de pays hôte et de matchs alors que le nombre de morts de COVID-19 continuait d’augmenter, jusqu’aux maladroits et décision chaotique de dernière minute d’avoir quelques milliers de supporters dans le stade pour la finale. On oubliera peu de choses, mais le fait que Messi (à 34 ans) ait maintenant son premier titre international est le genre de développement dramatique qui domine les gros titres et les souvenirs.

Toutes ces discussions de bar sur l’identité du meilleur joueur de tous les temps doivent maintenant être réajustées. L’artillerie lourde contre Messi – qu’il ne l’a jamais « fait » pour l’Argentine – a également été réduite au silence. Et ce n’est pas seulement l’image durable du capitaine argentin brandissant le trophée, mais le niveau de ses performances tout au long de la compétition.

Messi n’a pas été l’homme du match en finale, un honneur qui appartient probablement à Rodrigo De Paul – avec Di Maria également en lice – mais Messi était sans aucun doute le joueur du tournoi. De tous les 12 buts que l’Argentine a marqués en Copa America, le dernier était le seul dans lequel il n’était pas impliqué.

Le couronnement de Messi à la Copa America en termes de son premier titre majeur avec l’Argentine contribuera grandement à dominer les souvenirs d’une Copa America sauvage et unique. Lucio Tavora/Xinhua via Getty Images

Les terrains sud-américains à la traîne

Une grande partie du terrain Maracana a été spécialement relancé pour la finale et a semblé assez bien tenir. On ne peut pas en dire autant des autres surfaces de jeu, la pire note allant à l’Estadio Olimpico Nilton Santos de l’autre côté de la ville de Rio de Janeiro. L’Argentine s’en est plainte après son premier match, et le Brésil était désespéré de devoir jouer à la fois son quart de finale et sa demi-finale sur un terrain qui faisait « sauter » le ballon comme une grenouille folle.

La qualité des terrains en général était loin d’être satisfaisante et bien qu’il y ait une excuse évidente – le Brésil est intervenu au dernier moment sans aucune possibilité d’apporter les améliorations nécessaires – cette explication devrait être balayée avec le mépris qu’elle mérite pour deux raisons.

Tout d’abord, la même chose a été entendue à propos des terrains de la Copa 2019, pour laquelle le Brésil a eu le temps de se préparer. Deuxièmement – et c’est le point clé – ce sont les terrains sur lesquels le football brésilien est normalement joué. Ce n’est pas un point périphérique à faire, et il touche au cœur du déséquilibre actuel entre l’état du jeu de part et d’autre de l’Atlantique.

Le développement rapide du football d’Europe occidentale n’est pas seulement dû à l’engagement des meilleurs joueurs d’Amérique du Sud et du reste de la planète. L’Europe produit également des talents et joue une marque de jeu rapide et techniquement accomplie qui dépend de l’excellence de la surface de jeu.

L’Amérique du Sud prend du retard. Dans le cas du Brésil, ce n’est pas seulement une question financière – pensez à la fortune qui a été dépensée pour construire des stades pour la Coupe du monde 2014, même si leur entretien n’est pas aussi remarquable. Au contraire, le calendrier brésilien rend les choses difficiles : il y a tellement de matchs et peu de temps pour une pause, mais cela ne masque pas à quel point les terrains ne sont pas suffisamment réfléchis et les conséquences sont devenues claires. Cela aide peut-être à expliquer pourquoi un pays de la taille du Brésil ne peut pas proposer un acteur de la qualité de Kevin De Bruyne au cours des dernières années.

Et si le football brésilien, avec sa taille et ses moyens, n’y parvient pas, quel espoir y a-t-il pour le reste de l’Amérique du Sud ?

Prochaine étape : la Coupe du monde

Brereton, à droite, a été une superbe trouvaille pour le Chili et est devenu le point focal parfait pour leur attaque. DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images

La pandémie de COVID-19 a limité le football international en Amérique du Sud l’année dernière à seulement quatre tours de qualification pour la Coupe du monde l’année dernière, mais ils rattraperont le temps perdu avec un calendrier punitif en 2021. Il y a encore 12 tours à inscrire avant fin mars prochain et pour le moment, on ne sait pas tout à fait comment cela sera réalisé, même avec la création d’une date FIFA supplémentaire fin janvier.

Pourtant, le temps supplémentaire que les entraîneurs des équipes nationales ont eu avec leurs joueurs pendant la Copa America devrait être bénéfique pour cette qualification épuisante. Les options et la profondeur ont été explorées, de nouveaux joueurs ont percé. Le Chili, par exemple, se réjouit de la découverte de l’attaquant d’origine anglaise Ben Brereton, et le Pérou sont au moins aussi satisfaits de leur attaquant d’origine italienne, Gianluca Lapadula. Exclu des premiers matchs, l’ailier colombien Luis Diaz a émergé avec un tel brio qu’il est sans aucun doute devenu l’un des joueurs de la compétition.

Comme toujours, les tournois de football se déroulent à un rythme rapide et les héros émergent au cours d’un mois. gardien argentin Emiliano Martinez correspond certainement à ce projet de loi.

Cela fait un certain temps que l’Argentine n’a pas été en mesure d’aligner un gardien de haut niveau. Après Russie 2018, l’entraîneur Lionel Scaloni a examiné huit gardiens ; Martinez était le huitième à jeter un coup d’œil, mais le tireur d’Aston Villa est sûrement là pour rester. Il a connu une Copa exceptionnelle et remplira l’Argentine d’espoir qu’avec une défense améliorée et une dernière danse pour Messi et Di Maria, la gloire à Qatar 2022 pourrait ne pas être un rêve impossible.

Pour le Brésil, tout dépendra de la réaction de l’entraîneur Tite à la défaite en finale. Le Brésil est parfait à 100% jusqu’à présent en qualification pour la Coupe du monde, et il n’y a pas lieu de paniquer après avoir perdu au Maracana samedi. Mais les critiques seront amorcées et l’atmosphère deviendra rapidement plus turbulente si les résultats glissent ; jusqu’à ce que, au moins, Tite puisse consolider Lucas Paqueta dans le XI, améliorer la circulation du ballon au milieu de terrain et garder l’équipe plus calme sous pression.

Avec deux buts encaissés en cinq matchs et, sur le papier, beaucoup de puissance de feu, l’Uruguay a montré qu’il pouvait être compétitif. La Colombie, troisième, a du potentiel, mais devra sûrement raccommoder la relation avec le meneur de jeu James Rodriguez, qui a été exclu de l’équipe de la Copa, sur la route du Qatar. Et même sans victoire, l’Équateur a montré qu’il avait une jeune génération intéressante. Troisièmes des qualifications pour la Coupe du monde, ils espèrent que des personnalités comme Moises Caicedo et Gonzalo Plata peut les transporter au Qatar, et se battre une fois qu’ils sont arrivés.

A un peu moins d’un an et demi de la fin, l’un des héritages de cette étrange et controversée Copa est d’avoir aiguisé l’appétit pour la prochaine Coupe du monde.