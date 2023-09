Messi dit que le PSG ne l’a jamais honoré pour la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde

Lionel Messi a déclaré qu’il était mécontent de ne pas avoir été reconnu par le Paris Saint-Germain pour son triomphe en Coupe du Monde, d’autant plus que tous ses coéquipiers argentins ont été honorés par leurs clubs respectifs.

Messi a marqué deux fois en finale et a également converti un penalty lors des tirs au but alors que l’Argentine a gagné 4-2 aux tirs au but contre la France lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Concernant son retour à Paris après la Coupe du Monde, Messi a déclaré à ESPN Argentine : « J’étais le seul joueur sur 25 à ne pas avoir obtenu de titre. [club] reconnaissance. »

Il a ensuite ajouté : « C’était compréhensible… à cause de nous [Argentina]ils [France] Je n’ai pas retenu la Coupe du Monde. »

Messi, qui a quitté le PSG en juin après l’expiration de son contrat, a eu du mal à s’adapter à Paris et a admis qu’il y avait eu une « fracture avec un groupe important de supporters du PSG » au cours de ses deux saisons au club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait aimé ne pas déménager à Paris, Messi a répondu : « C’est arrivé comme ça. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais, mais je dis toujours que les choses arrivent pour une raison. Même si je n’étais pas bien là-bas, c’est arrivé. que j’étais champion du monde pendant que j’y étais. »

Messi profite de son football et de sa vie à l’Inter Miami CF.

« J’aime ce que je fais, j’aime jouer, et maintenant c’est une manière différente », a déclaré l’ancienne star de Barcelone. « C’est pourquoi j’ai pris la décision de venir à Miami et de ne pas poursuivre ma carrière ailleurs : on la vit d’une manière différente. »

Messi, sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2025, n’envisage pas de prendre sa retraite de si tôt.

« Je n’y ai pas pensé [retiring] »Je ne veux pas y penser parce que je veux continuer à profiter de ce que je fais », a-t-il déclaré. « J’ai fait un pas important en quittant l’Europe et en venant ici, et je ne veux pas penser à la prochaine étape. « .

Messi, 36 ans, n’a pas exclu de revenir jouer pour le club d’enfance des Newell’s Old Boys avant de prendre sa retraite.

Il a déclaré : « J’ai toujours eu cette idée, et plus encore après avoir été champion du monde – pouvoir profiter du football argentin et jouer au Newell’s – mais je ne sais pas. »

Messi a confirmé qu’il jouerait à la Copa América 2024 mais ne sait pas s’il participera à la Coupe du monde 2026.

La Copa América se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet 2024, prélude à l’organisation de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

« Je pense à la Copa América », a-t-il déclaré. « Après la Copa América, nous verrons, cela dépend de ce que je ressens. Je verrai comment je me sens jour après jour ; il reste trois ans.

« Je ne remarque pas si mon niveau de jeu baisse, je m’arrête et je joue comme toujours. Mais il y a une réalité : je suis plus vieux, j’ai mille matchs derrière moi et le temps passe pour tout le monde. »