Messi devrait rater le prochain match de l’Inter Miami en raison d’une blessure

L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a révélé que la superstar Lionel Messi manquerait le match de dimanche contre Orlando. L’entraîneur a déclaré vendredi aux journalistes que l’Argentin souffrait malheureusement de problèmes de tissus cicatriciels. Messi a apparemment subi un revers lors d’un récent match contre l’Argentine.

Aux côtés de Messi, Martino a affirmé que Jordi Alba était également blessé. Le défenseur s’est toutefois plaint de douleurs musculaires. L’ancien duo de Barcelone a raté un récent match de MLS avec Atlanta. Bien qu’ils soient revenus dans la formation de départ contre Toronto jeudi, ils ont tous deux été remplacés au cours de la première moitié du match.

L’entraîneur affirme que le duo de stars ne devrait être mis à l’écart que quelques jours

« En gros, Leo est toujours aux prises avec ses vieux tissus cicatriciels et Jordi avec des douleurs musculaires », a déclaré Martino lors d’une conférence de presse vendredi. « Ils sont tous les deux au quotidien. »

« La vérité est que je n’ai plus reparlé à Leo depuis le match, mais son expérience lui donne la capacité même pendant un match de savoir quand s’arrêter, quand en dire assez et quand prendre des précautions », a poursuivi Martino.

« Il semble très prudent à ce stade de sa carrière qu’il fasse cela plus que jamais. Et je dis cela en notre nom à tous, car nous voulons voir Leo sur le terrain pendant longtemps. C’est bien pour moi qu’il soit conscient qu’il remarque quand il doit arrêter cela, comme il l’a fait lors du match contre l’Équateur.

Messi a joué un rôle majeur lors de la victoire serrée 1-0 de l’Argentine contre l’Équateur le 7 septembre. Cependant, l’attaquant a été remplacé à la fin de la seconde moitié des qualifications pour la Coupe du monde. Il n’a ensuite pas été inclus dans le match de son pays contre la Bolivie cinq jours plus tard.

L’Inter Miami espère que Lionel Messi sera sans blessure pour la finale de l’US Open Cup

Les journalistes ont cherché des éclaircissements sur la gravité de la dernière blessure de Messi, mais Martino n’a pas pu fournir plus de détails. « Je ne suis pas un docteur. Cela le dérange, cela ne lui fait pas de mal. Je ne sais pas pourquoi », a répondu Martino.

« Il est probable que ces cicatrices gênent [him] et ne lui permettez même pas d’être mentalement libre de jouer à un jeu. C’est difficile. Nous avons tous ressenti de la douleur lorsque nous avons frappé nos cicatrices sur le coin d’une table et c’est comme ça.

Miami manquera certainement Messi pour le match de rivalité MLS contre Orlando. Néanmoins, la finale de l’US Open Cup n’est que dans quelques jours. Le Houston Dynamo devrait se rendre à Miami le mercredi 27 septembre pour remporter le trophée. Les fans de l’Inter espèrent que leur star est en forme et prête à participer au grand match.

