Messi devient viral pour un superbe coup franc “GOAT”

Les panneaux publicitaires du Parc des Princes ont appelé l’Argentin le plus grand joueur de tous les temps

Lionel Messi a volé la vedette au Paris Saint Germain samedi soir et est devenu viral en ligne après avoir marqué un coup franc dévastateur contre Nice.

Le match au Parc des Princes avait été sans but jusqu’à ce que Messi soit victime d’une faute à l’extérieur de la surface de réparation vers la demi-heure.

Alors que son coéquipier Neymar tentait de tromper le gardien de but Kasper Schmeichel en courant d’abord sur le ballon, Messi s’est approché calmement et l’a soulevé en l’air au-dessus du mur et de l’international danois pour le porter à 1-0.

L’objectif est devenu viral en ligne et a été visionné plus de 2,5 millions de fois dans un clip sur Twitter.

Se démarquant de ses 59 autres efforts réussis dans une situation de ballon mort, celui-ci était remarquable par la façon dont l’embarquement publicitaire dans la capitale française affichait “GOAT”, signifiant “le plus grand de tous les temps”, alors que le ballon se dirigeait vers l’arrière de le net.

Timing parfait par les panneaux publicitaires pour ce coup franc de Messi pic.twitter.com/lsZ5cor54P – Gavan Reilly (@gavreilly) 1 octobre 2022

Le coup franc était le premier de Messi pour le PSG et le 60e de sa carrière au total. Au 21e siècle, seuls trois joueurs ont marqué plus que lui : la légende lyonnaise Juninho (77e), l’icône anglaise David Beckham (65e) et l’ancien coéquipier du FC Barcelone Ronaldinho (66e).

Messi a marqué des coups francs consécutifs lors de ses deux dernières sorties après avoir été en service international pour l’Argentine en milieu de semaine.

Alors que Nice a égalisé à la 47e minute grâce à Gaetan Laborde, Kylian Mbappe a arraché une victoire 2-1 avec un vainqueur à la 83e minute.

Déclenché cinq minutes plus tard, cependant, la nuit appartenait à Messi qui a reçu une ovation debout de la foule.

Lire la suite Messi éblouit avec un doublé argentin et un but viral (VIDEO)

Hué sur le même terrain plus tôt cette année avec Neymar après que le PSG ait été éliminé par les éventuels vainqueurs du Real Madrid en Ligue des champions, Messi a connu un renversement de fortune et est dans la forme de sa vie avec six buts en huit jours se dirigeant vers le Coupe du monde au Qatar en novembre.

Homme libre le 30 juin 2023 à l’expiration de son contrat avec le PSG, Messi est lié à un retour dans l’ancien club du Barça, mais il a été rapporté que ses employeurs actuels envisageaient de détourner l’opération en lui proposant un contrat de deux mandats qui paie 30 millions d’euros (29,4 millions de dollars) par an.