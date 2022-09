Messi devance Ronaldo avec une nouvelle étape

Lionel Messi a désormais marqué plus de buts sans penalty que son rival historique

Le but gagnant de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain contre Lyon dimanche n’a pas seulement donné trois points à son équipe dans la course à la couronne de Ligue 1, il l’a également devancé de son rival de longue date Cristiano Ronaldo pour le plus grand nombre de buts sans pénalité marqués en leurs carrières.

Messi a ébloui pour le PSG lors de l’affrontement de dimanche avec ses ennemis français alors qu’il trouvait le fond du filet après un travail soigné de Neymar pour mettre en place l’icône argentine.

La grève signifie que Messi a maintenant marqué 672 buts sans pénalité dans sa carrière, un de plus que Ronaldo et en 150 matchs de moins.

Les efforts de Ronaldo pour suivre le rythme de Messi ont été entravés par un début de saison misérable à Manchester United où il n’a trouvé le fond du filet qu’une seule fois – un penalty – en huit apparitions dans toutes les compétitions.

Remarquablement, les deux plus grands buteurs de leur génération ont des records presque identiques jusqu’à présent dans leurs carrières respectives. Messi a marqué 700 buts (y compris les pénalités) dans sa carrière en club à ce jour, avec Ronaldo juste un derrière sur 699.

Cependant, Ronaldo peut toujours se vanter d’être la plus grande menace de buteur de l’histoire du football international, ayant marqué 117 fois en 189 apparitions pour le Portugal.

Messi, quant à lui, est à la traîne avec 86 buts en 162 sélections pour l’Argentine à ce jour.

Le record de buts (sans pénalité) entre la paire pourrait bien être celui qui change de mains à plusieurs reprises au cours de la saison à venir, et surtout si Ronaldo revient dans la formation de départ à Manchester United.

Le nouveau patron néerlandais du club, Erik ten Hag, semble avoir signalé qu’il ne considérait pas la superstar portugaise comme faisant partie intégrante de sa formation de départ de premier choix à Old Trafford.

Messi prend les devants 👀 pic.twitter.com/wT1sAp7jIp — ESPN FC (@ESPNFC) 19 septembre 2022

Avec 672 buts sans pénalité, Messi se faufile devant Ronaldo après avoir disputé 150 matchs de moins. Les chiffres de ces deux postes sont fous. https://t.co/2ikqrydubo — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 18 septembre 2022

Messi, en comparaison, reste un rouage intégral au PSG, mais les statistiques récentes présentées par les deux joueurs semblent suggérer que leur âge avancé a quelque peu émoussé leurs prouesses en matière de buts – le passage actuel de Messi au PSG étant de loin le moins efficace de sa carrière en l’enjeu des buts.

En effet, Messi et Ronaldo sont éclipsés par les menaces de but émergentes en eux et autour d’eux.

Le Français Kylian Mbappe, qui est l’un des partenaires de frappe de Messi au PSG, a marqué 10 buts en 9 apparitions cette saison – et dans la moitié bleue de Manchester, Erling Haaland a connu un début de carrière sensationnel à Manchester City et a marqué 14 buts dans ses 10 départs jusqu’à présent.

Il reste à voir si Messi et Ronaldo peuvent ou non imiter ces chiffres, mais cela n’empêchera certainement pas la paire notoirement ambitieuse d’essayer.