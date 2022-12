Messi détient une deuxième chance de suivre les traces de Maradona lors de la finale de la Coupe du monde

Le football est l’obsession nationale de l’Argentine, rivalisant avec le christianisme en tant que religion principale du pays.

Les enfants des barrios de la tentaculaire Buenos Aires et des métropoles animées de Rosario et Cordoba jouent dans les rues et sur des terrains de fortune matin, midi et soir, imitant leurs héros dans l’espoir de devenir un jour “le prochain Maradona”.

Diego Maradona n’était pas seulement l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, il était aussi la personne la plus célèbre du pays avant de décéder il y a deux ans à l’âge de 60 ans. Les gens qui ne connaissent absolument rien à l’Argentine savent que c’est de là que Maradona était originaire, et que il a mené son pays à la gloire de la Coupe du monde en 1986 au Mexique. Il était l’idole sportive par excellence de l’Argentine, le symbole même du pays.

De nombreux jeunes joueurs argentins ont osé monter sur le trône au fil du temps, mais un seul y est parvenu. C’est Maradona, le roi lui-même, qui peu de temps après avoir regardé un match de l’UEFA Champions League entre le FC Barcelone et Chelsea en 2006, a audacieusement déclaré Lionel Messi comme son héritier.

“J’ai vu le joueur qui héritera de ma place dans le football argentin et son nom est Messi”, a déclaré Maradona à l’époque. “Il est beau à regarder – mon genre de joueur dans notre maillot bleu et blanc. C’est un leader et il propose des cours de beau football. Il a quelque chose de différent de n’importe quel autre joueur dans le monde.

Messi a disputé quatre Coupes du monde précédentes, mais il n’a pas été en mesure de reproduire l’héroïsme de Maradona du Mexique, échouant de justesse en 2014 lorsque l’Argentine a perdu contre l’Allemagne en finale à Rio. Avant cette année, seuls 25 hommes qui ont joué et perdu dans une finale de Coupe du monde ont reçu une seconde chance de tout gagner. Messi, à 35 ans et disputant son dernier match de Coupe du monde, aura une autre opportunité de rachat lors de la finale de dimanche contre la France.

L’as argentin a été dans une forme sensationnelle au cours du mois dernier, co-dirigant le tournoi en termes de buts (avec son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé) avec cinq buts et jouant certains de ses meilleurs football au niveau international. Il faut le dire: Messi a été déçu lors de ses précédents déplacements en Coupe du monde. Mais au Qatar, c’est vers Messi que l’Argentine s’est continuellement tournée dans les moments les plus cruciaux des matchs, tout comme l’équipe s’est tournée vers Maradona pour l’inspiration divine il y a 36 ans au Mexique.

Messi a obligé. Il a marqué depuis le point de penalty, marqué des buts gagnants, converti en tirs au but et établi des buts pour ses coéquipiers avec des démonstrations spectaculaires de compétences individuelles. À chaque match qui passe, il a semblé plus fort et meilleur. Il n’a pas ressemblé à un homme portant le poids des attentes de toute une nation sur ses épaules minces, mais plutôt à quelqu’un qui joue au football sans soucis. Le genre qu’il avait l’habitude de jouer à La Bajada, le quartier ouvrier de Rosario où il a grandi et appris à jouer.

L’héritage de Messi est déjà assuré. Son entrée dans le panthéon du sport aux côtés des plus grands de tous les temps est garantie lorsqu’il prendra finalement sa retraite et remporter la Coupe du monde dimanche n’y changera rien. Pourtant, alors que les comparaisons entre les deux sont devenues fatiguées et clichées à ce stade, il doit y avoir un sentiment qui ronge à l’intérieur de Messi qu’il doit livrer une Coupe du monde à l’Argentine, ou vivre pour toujours dans l’ombre de Maradona, surnommé El Pibe de Oro – Le Golden Boy.

Messi est adoré par l’Argentine. Qu’il n’y ait pas d’erreur à ce sujet. Mais à bien des égards, il n’a pas eu la même relation intime avec sa patrie par rapport à Maradona.

Partisan de longue date des Old Boys de Newell, Messi a rejoint le club basé à Rosario alors qu’il était encore enfant, marquant des centaines de buts en tant que membre du système de jeunesse de l’équipe. Mais il a quitté Rosario pour l’Espagne peu de temps après être devenu adolescent, s’inscrivant à la célèbre académie des jeunes La Masia du FC Barcelone en 2000 à l’âge de 13 ans. Son déménagement en Europe a été accéléré par le fait qu’on lui a diagnostiqué un déficit en hormone de croissance. Sa famille n’avait pas les moyens de payer le traitement et les clubs argentins ont refusé de payer l’addition.

Sachant quel joyau de joueur ils avaient entre les mains, le FC Barcelone a payé le traitement, et le reste appartient à l’histoire. Toute la carrière professionnelle de Messi s’est déroulée en Europe, principalement en Espagne. Il n’a jamais joué en club dans son pays d’origine, et la plupart des fans argentins ne l’ont jamais vu jouer en chair et en os. Au lieu de cela, ils ont dû regarder son éclat de loin. Maradona, quant à lui, a joué pour Argentinos Juniors et Boca Juniors, deux des plus grands clubs du pays, et a représenté l’Argentine à la Coupe du monde 1982 avant d’être transféré au FC Barcelone cet été-là.

Les fans argentins ont vu Maradona grandir sous leurs yeux et se sont émerveillés lorsqu’il a fait ses débuts professionnels pour Argentinos Juniors à l’âge de 15 ans. a grandi, sous les projecteurs de La Bombonera avec Boca Juniors, avec qui il a remporté un titre de champion en 1981. Ils pourraient s’identifier plus étroitement à Maradona, car à bien des égards, il était l’un d’entre eux. Son histoire était leur histoire. Son combat était leur combat. Son succès était leur succès.

Tout comme Maradona, Messi est considéré comme un héros national. Mais il lui manque ce lien spécial avec la population du pays. Une victoire dimanche le rapprocherait de l’Argentine et gagnerait une place spéciale dans le cœur collectif de son peuple.