Messi dément les rumeurs d’un transfert de prêt à l’Inter Miami

Lionel Messi a démenti les spéculations selon lesquelles il quitterait l’Inter Miami en prêt pour jouer pour un autre club une fois la saison MLS terminée.

L’Inter Miami, qui n’a pas atteint les séries éliminatoires de la MLS, affrontera le Charlotte FC lors de son dernier match samedi.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Alors que Messi devrait jouer pour l’Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du monde en novembre, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’ancienne star de Barcelone pourrait revenir en Europe en prêt pendant les vacances d’après-saison de la MLS pour rester en forme.

Cependant, quand on lui a demandé s’il envisageait de jouer pour un autre club en décembre [between the 2023 and 2024 MLS seasons]Messi a déclaré: « Non.

« Je vais m’entraîner, je jouerai notre prochain match [against Charlotte FC] et je vais essayer d’arriver ici [to the national team] de la meilleure façon possible pour novembre », a-t-il déclaré mardi après la victoire 2-0 de l’Argentine contre le Pérou lors des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Lionel Messi a inscrit les deux buts lors de la victoire 2-0 de l’Argentine contre le Pérou lors des qualifications pour la Coupe du monde sud-américaine. Leonardo Fernández/Getty Images

Messi, 36 ans, était déçu que son équipe n’ait pas participé aux séries éliminatoires de la MLS. Le capitaine argentin, qui a rejoint l’Inter Miami cet été après deux saisons au Paris Saint-Germain, a raté cinq des six derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure aux ischio-jambiers avant de revenir à l’action le 7 octobre.

« C’est vraiment dommage », a déclaré Messi. « Nous sommes passés très près. J’ai raté les derniers matchs, nous avons eu plusieurs blessures. Le mois de juillet a été très dur pour nous, nous avons joué tous les trois jours, nous avons voyagé. »

Messi, qui a marqué 11 buts en 13 apparitions pour l’Inter Miami, a aidé son club à remporter la Coupe des Ligues en août.

« Nous avons gagné un tournoi qui est important pour le club et pour l’année prochaine », a-t-il déclaré.

L’Inter Miami va jouer deux matchs lors d’une tournée en Chine en novembre avant que Messi et l’Argentine ne reviennent en action. L’Argentine accueillera l’Uruguay le 16 novembre et affrontera le Brésil cinq jours plus tard.

« Après cela, je profiterai des vacances en Argentine », a déclaré Messi.

« C’est la première fois que je vais avoir plus de jours de congé en décembre, avec les vacances, l’esprit tranquille, avec mes gens. En janvier, je reviendrai pour faire la pré-saison. Repartir de zéro et me préparer du mieux possible. comme toujours. »

Messi a prouvé qu’il était de retour en forme après avoir marqué deux fois lors de la victoire de mardi au Pérou. Ce faisant, il devient le meilleur buteur de la CONMEBOL lors des éliminatoires de la Coupe du monde avec 31 buts.

L’Argentine a remporté ses quatre matches de qualification et n’a pas encore encaissé de but.

Messi a déclaré qu’il pensait que cette équipe argentine était « très proche » du niveau de l’équipe de Barcelone entraînée par Pep Guardiola pour laquelle il a joué. Cette équipe de Barcelone, qui a remporté 14 trophées, dont deux Ligue des Champions, entre 2008 et 2012, est considérée par beaucoup comme la plus grande équipe de tous les temps.

Lorsqu’on lui a demandé comment il évaluait son équipe actuelle d’Argentine, Messi a répondu : « Je me suis juste demandé que l’autre jour, cette équipe est impressionnante. Elle continue de grandir match après match. Chaque fois que l’équipe joue mieux. Pour la comparer à Barcelone, le meilleure équipe du monde, c’est trop. Mais je pense que cette équipe en est très proche à cause de ce qu’elle a montré, d’être [2021] Vainqueurs de la Copa America, [2022] Vainqueurs de la Coupe du monde.

« Cela a beaucoup de mérite. Nous avons de grands joueurs, peu importe qui joue. Nous avons un style de jeu qui est très défini, qui nous identifie et que nous aimons jouer. J’espère que nous pourrons continuer sur cette voie. »