La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Messi décidera de son avenir à la fin de la saison

Lionel Messi attendra la fin de la saison avant de déterminer son avenir, rapporte Goal.

Malgré des rumeurs le liant à un déménagement au Paris Saint-Germain, le rapport indique que Messi n’a pas encore pris contact avec les champions de France. Il n’a pas non plus pris contact avec Manchester City, ni aucun autre club d’ailleurs, et a plutôt l’intention d’attendre la fin de la saison avant de décider s’il restera à Barcelone ou s’il passera à de nouveaux pâturages.

Lionel Messi ne déciderait pas de son avenir avant la fin de la saison au milieu de nombreux liens avec un passage au PSG. Eric Alonso / Getty Images

Le contact du capitaine argentin expire cet été et a régulièrement été lié à un déménagement à Paris, où il pourrait s’aligner aux côtés de l’ancien coéquipier du Barca Neymar. Man City a également tenté d’attirer Messi en Premier League l’été dernier.

Cependant, il semblerait que toute discussion sur un déménagement soit prématurée, Messi désireux de voir la saison avant de s’engager dans une nouvelle destination, le cas échéant.

Aguero tenté par le mouvement du Barca … si Messi reste

Sergio Aguero sera un agent libre s’il ne prolonge pas son contrat à Manchester City cet été, et il semble prêt à parler à Barcelone, rapporte Cadena SER.

Cependant, l’intérêt d’Aguero pour un déménagement au Camp Nou dépend du fait que son compatriote Messi reste au-delà de la fin de la saison pour jouer à ses côtés. Aguero et Messi seraient des amis, et ce serait donc un bris d’accord si Messi partait pour, par exemple, le PSG.

Il y a, bien sûr, une chance que les deux joueurs puissent jouer ensemble à Man City, où Aguero s’est imposé comme une légende du club. Une chose est sûre, cependant: avec l’avenir des deux joueurs dans le doute, les plus grands clubs européens garderont un œil sur l’évolution du contrat du duo – avec au moins un candidat à la présidence du Barca aurait déjà pris contact avec le n ° 10 de City.

Tap-ins

– Mundo Deportivo rapporte que le RB Leipzig sera Brian BrobbeyLa destination la plus probable quand il quitte Ajax Amsterdam avec un transfert gratuit cet été. Le directeur sportif Marc Overmars a confirmé plus tôt dans la semaine que le joueur de 19 ans quitterait le club à l’expiration de son contrat cet été, et Leipzig serait désormais le favori pour signer l’attaquant.