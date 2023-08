Messi débutera à domicile contre Nashville – Martino, entraîneur de Miami

FORT LAUDERDALE, Floride – L’entraîneur de l’Inter Miami CF, Gerardo « Tata » Martino, a déclaré mardi que Lionel Messi et Sergio Busquets seraient probablement de retour dans la formation de départ pour le match à domicile de mercredi contre le Nashville SC.

Les anciennes stars de Barcelone sont toutes deux sorties du banc à l’heure de jeu lors de la victoire 2-0 sur la route samedi contre les Red Bulls de New York, Messi marquant lors de son premier match en MLS. Les deux vétérans avaient parcouru la distance lors de leurs six matchs précédents.

« Je pense que le jeu [Messi] « J’avais besoin de me reposer, c’était le dernier à New York, comme Busquets », a déclaré Martino. « S’il n’y a pas de problèmes, [Messi] devrait [start] ».

Le premier match à domicile de Miami en MLS avec six signatures lors de la fenêtre de transfert se déroulera contre une équipe de Nashville que l’équipe de Martino a vaincue après des tirs au but lors de la finale de la Coupe des Ligues il y a quelques samedis.

C’était le premier trophée remporté dans l’histoire de l’équipe, et si l’Inter Miami veut tenter de remporter également la Coupe MLS, il devra remporter des victoires rapidement.

Miami occupe l’avant-dernière place de la Conférence Est, à 11 points de la dernière place en séries éliminatoires avec 11 matchs à jouer.

Une situation qui pourrait potentiellement mettre un frein à cette quête de points est la trêve internationale à venir du 4 au 12 septembre et du 10 au 17 octobre.

Heureusement pour l’Inter Miami, ils n’ont disputé qu’un seul match au cours de cette période : un match à domicile contre le Sporting Kansas City le 9 septembre.

Cependant, Martino a déclaré après la victoire de samedi que Messi pourrait potentiellement rater trois matchs de l’Inter Miami cette saison alors qu’il jouait pour l’Argentine, et que c’est ce que c’est.

« C’est quelque chose auquel nous devons nous habituer », a déclaré Martino. « Il va rater au moins trois matches – il va être rappelé par son équipe nationale – et nous devons continuer à gagner. »

L’Argentine affrontera l’Équateur le 7 septembre et la Bolivie le 12 septembre, tous deux lors des qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL. Les matchs de MLS de Miami auront lieu les 3 et 16 septembre.

Il y aura également une autre trêve internationale du 10 au 17 octobre, ce qui signifie que Messi pourrait potentiellement rater le match de l’Inter Miami contre le Charlotte FC. Ce concours était initialement prévu pour le 20 août, mais l’équipe a annoncé lundi qu’il aurait désormais lieu le 18 octobre.

En plus de Messi, Martino pourrait également manquer jusqu’à 11 autres joueurs pour le match du Sporting KC, dont plusieurs partants constants le long de la ligne arrière sous la forme de Jordi Alba (Espagne), DeAndre Yedlin (États-Unis), Kamal Miller (Canada). ) et Robert Kryvtsov (Ukraine).

Le gardien Drake Callender aurait également pu se frayer un chemin dans la course à l’USMNT grâce à sa superbe forme cette saison, et pourrait également rater le match contre Kansas City, qui occupe le 11e rang dans l’Ouest et n’a qu’une seule victoire sur la route toute la saison.

Martino a révélé mardi que les choses pourraient devenir un peu moins stressantes pour lui la saison prochaine, car la Major League Soccer semble enfin prévoir d’intégrer officiellement toutes les pauses internationales de la FIFA dans son calendrier pour la première fois, à partir de 2024.

Au cours de cette saison, les équipes de la MLS ont eu la possibilité de programmer des matchs pendant certaines trêves internationales si elles le souhaitaient.

« Je comprends qu’ils analysent cela pour l’année prochaine », a déclaré Martino. « Il est probable que cela se produise. »

Pour l’instant, Martino se concentrera sur le match de mercredi contre Nashville, qui a perdu six de ses sept derniers matches en MLS et a été blanchi lors de cinq de ces défaites.

Une victoire de Miami pourrait les rapprocher de trois points du New York City FC, qui les devance de cinq points à la 13e place de la Conférence Est.

Les neuf meilleures équipes de chaque conférence participeront aux éliminatoires de la Coupe MLS, qui devraient débuter les 25 et 26 octobre avec les matchs Wild Card entre les huitième et neuvième têtes de série de chaque conférence.

Si l’Inter Miami finissait au-dessus de la huitième place, il ne commencerait les séries éliminatoires que le 28 octobre au plus tôt.

Par ailleurs, le club a annoncé lundi avoir officiellement inauguré la construction de son stade prévu de 25 000 places. Miami Freedom Park devrait ouvrir à temps pour la saison 2025.