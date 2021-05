Messi de Barcelone soutient le boycott des réseaux sociaux et exhorte ses abonnés à se joindre à la «  croisade  » pour mettre fin aux abus en ligne

Le capitaine de Barcelone, Lionel Messi, a exhorté ses abonnés aux médias sociaux à exiger des mesures plus strictes pour mettre fin aux abus et à la discrimination en ligne.

Messi a également soutenu le football anglais pour son boycott de quatre jours des médias sociaux en réponse aux abus discriminatoires en cours reçus en ligne par les joueurs.

Le boycott a commencé à 15 heures BST le vendredi 30 avril et se terminera à 23 h 59 BST le lundi 3 mai.

« Je viens d’atteindre 200 millions d’abonnés sur cette plateforme, mais étant donné ce qui se passe aujourd’hui, je ne prends pas cela comme un moment pour célébrer », a-t-il déclaré sur Instagram.

« Bien sûr, j’apprécie tout l’amour et le soutien que je reçois toujours de vous mais je crois que le moment est venu de donner de l’importance aux personnes derrière chaque profil, de se rendre compte que derrière chaque récit il y a une personne de chair et de sang, qui rit, pleure, jouit et souffre, des êtres humains avec des sentiments.

Lionel Messi a demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de se joindre à lui pour rendre les plateformes plus sûres. Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / Getty Images

«Élevons notre voix pour mettre fin aux abus sur les réseaux sociaux. Peu importe que nous soyons anonymes, célébrités, sportifs, arbitres ou supporters d’un match, même quelque chose qui n’est pas affilié à toutes ces choses, race, religion, idéologie ou sexe. Peu importe. Personne ne mérite d’être maltraité ou insulté. «

Des clubs de Premier League et de Super League féminine ont accepté le boycott après que des joueurs tels que Marcus Rashford et Lauren James de Manchester United, l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling et le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold ont rapporté avoir été victimes d’abus racistes sur les plateformes de réseaux sociaux.

L’ancien coéquipier de Messi au Barca, Thierry Henry, a annoncé en mars qu’il boycotterait les réseaux sociaux jusqu’à ce qu’ils en fassent davantage pour lutter contre le racisme et l’intimidation.

Le boycott est soutenu par l’Association anglaise de football, la Premier League, la WSL, la Ligue anglaise de football, le Championnat féminin, l’Association des footballeurs professionnels, l’Association des gestionnaires de la Ligue, Professional Game Match Officials Limited, Kick It Out et Football Supporters Association ainsi qu’un certain nombre de d’autres groupes et individus dans le football.

Messi a ajouté: « Nous vivons ensemble en voyant et en faisant l’expérience d’abus, plus et à chaque fois empirer sur chaque plate-forme, sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour l’arrêter. Nous devons condamner fermement ces attitudes hostiles et demander aux entreprises de gérer les plates-formes et de prendre d’urgence mesures contre ces comportements.

«J’aimerais que vous, tous mes 200 millions d’abonnés, deveniez les 200 millions de raisons qui existent pour faire des médias sociaux un lieu de sécurité et de respect où nous pouvons partager ce que nous voulons sans craindre d’être insultés .. et rester pour toujours sans insultes , le racisme, les abus et la discrimination.

« Pour ceux d’entre vous qui font partie des médias sociaux et qui sont toujours avec moi, j’espère que vous vous joindrez à moi et me soutiendrez dans cette croisade. Un énorme câlin à vous tous et félicitations à tous les footballeurs du Royaume-Uni pour leur idée. de lutter contre les abus et la discrimination sur les réseaux sociaux. «