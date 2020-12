En ce qui concerne Lionel Messi, vous pourriez être excusé de penser qu’il ne reste plus de records à battre, mais le grand barcelonais en a établi un gros – et c’était un record qu’il a presque raté.

Avec sa frappe à la 65e minute contre le Real Valladolid le 22 décembre, Messi a marqué son 644e but pour le Barça, battant un record de longue date établi par nul autre que le grand Pelé il y a près d’un demi-siècle. Étonnamment, Messi a marqué plus de buts pour un seul club que n’importe quel autre joueur de l’histoire du football.

Messi, 33 ans, a atteint le point de repère historique quelques mois après avoir tenté de quitter Barcelone cet été, pour annoncer une semaine plus tard qu’il resterait et honorerait la dernière saison de son contrat.

Le record est un nouveau temps fort dans sa collection vertigineuse de records: il est le meilleur buteur de la Liga (451); le joueur avec le plus de tours du chapeau dans l’élite espagnole (35); l’homme qui a marqué le plus de buts (91) pour le club et le pays au cours d’une année civile; le seul joueur à avoir marqué plus de 50 buts ou plus en neuf saisons différentes; le vainqueur du plus grand nombre de Ballon d’Or (six).

Voici un aperçu des autres titans du jeu qui ont rejoint Messi dans le top 10 des buteurs de tous les temps pour un club, selon la FIFA.

À part Messi, Ronaldo est le seul autre joueur actif dans le top 10 grâce au nombre incroyable de buts qu’il a marqués pour le Real Madrid. Ceci en dépit du fait que le capitaine du Portugal n’a passé que neuf saisons relativement brèves au Bernabeu par rapport aux 17 que Messi a à son actif au Barca. Après avoir marqué 35 buts au total lors de sa première saison pour Los Blancos (2009-10), Ronaldo n’a jamais chuté en dessous de 40 dans une campagne et a atteint un sommet avec des buts consécutifs de 55 buts en 2011-12 et 2012-13.

Avec son passage à la Juventus en 2018, Ronaldo, 35 ans, ne gagnera probablement pas beaucoup de terrain sur Messi dans les enjeux d’un seul club – c’est-à-dire à moins qu’un retour choc au Bernabeu ne se produise avant qu’il ne rattrape son illustre carrière. Ce qui, étant donné qu’il a dit dans le passé qu’il peut se voir jouer jusqu’à l’âge de 40 ans, n’est pas totalement hors de question.

9. Eusebio (473 buts en 440 matchs pour Benfica)

Peu de clubs chérissent un joueur aussi catégoriquement que Benfica en ce qui concerne le regretté Eusebio, l’un des plus grands de tous les temps à avoir joué au jeu. L’avant-centre a joué un rôle déterminant dans les années de gloire de l’équipe portugaise, passant 15 saisons à l’Estadio da Luz entre 1960 et 1975 et remportant le titre de champion à 11 reprises, ainsi qu’une victoire finale en Coupe d’Europe contre le Real Madrid en 1962. Au cours de cette fois, Eusebio a également remporté le Soulier d’Or européen en tant que meilleur buteur du continent à deux reprises, la première étant la présentation inaugurale du prix en 1968.

8. Uwe Seeler (507 buts en 587 matchs pour Hambourg)

L’un des vrais grands allemands et un homme d’un seul club, Seeler a passé toute sa carrière de 18 ans à Hambourg après avoir gravi les échelons des jeunes. Ses débuts en équipe première à l’âge de 18 ans, au cours desquels il a marqué quatre buts lors d’une victoire 8-2 contre Holstein Kiel en 1954, ont préparé le terrain pour ce qui allait se passer. Alors que les 10 premières années de sa carrière sont antérieures à la formation de la Bundesliga, Seeler est toujours l’un des 20 meilleurs buteurs de la ligue de tous les temps après avoir marqué 137 fois en 239 matchs après la création de la ligue en 1963.

7. Jimmy Jones (517 buts en 419 matchs pour Glenavon)

Un but de Jimmy Jones et un but contre son camp ont suffi pour voir le Club devenir le premier club provincial à faire le doublé championnat et coupe 💙⚽️#OTD#OnThisDay#MourneviewMemories#BeJustAndFearNot – Glenavon FC (@Glenavon_FC) 13 avril 2020

En 11 saisons à Glenavon en Irlande du Nord, Jones a établi le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de compétition. Il a marqué un nombre phénoménal de 74 buts lors de la campagne de la Ligue irlandaise 1956-57 des Lurgan Blues, un record qui est toujours d’actualité. Messi a failli égaler le but de Jones en 2011-12, mais hélas, la star de Barcelone a perdu un but après avoir terminé la saison avec 73 buts à son actif.

6. Jimmy McGrory (522 buts en 501 matchs pour le Celtic)

McGrory a passé 15 ans au Celtic en tant que joueur entre 1922 et 1937 avant de retourner diriger le club écossais après la Seconde Guerre mondiale, poste dans lequel il est resté pendant près de deux décennies. Un petit attaquant qui est toujours devenu célèbre et craint pour ses prouesses aériennes, McGrory a culminé avec une série de 143 buts en championnat et en coupe en 152 matchs au cours de cinq saisons entre 1925 et 1930. Cela a suscité l’intérêt d’Arsenal mais, malgré le Londres club faisant une offre de transfert record du monde de 10000 £, McGrory les a rejetées et est restée à Glasgow.

5. Josef Bican (534 buts en 274 matchs pour le Slavia Prague)

⭐ Josef Bican est né il y a 107 ans! Bican a joué pour le Slavia entre 1937 et 1948 et est revenu au rouge et au blanc en 1953 pendant quatre ans de plus. Il a marqué près de 1 500 buts au total pendant ses jours de jeu! #slaviaprague pic.twitter.com/BykdodVpY9 – SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) 25 septembre 2020

Bican n’est pas seulement l’un des plus grands buteurs à avoir jamais honoré le jeu, mais il fait également partie d’un très petit groupe de footballeurs à avoir joué au football international dans trois pays différents après que l’attaquant né à Vienne a remporté des sélections pour l’Autriche, la Tchécoslovaquie et la Bohême et la Moravie. Sans surprise, le joueur connu sous le nom de « Pepi« est le meilleur buteur de tous les temps du Slavia après avoir réalisé un taux de frappe moyen franchement ridicule de 1,95 but par match au cours de ses huit saisons avec l’équipe tchèque, marquant même sept buts en un match à trois reprises.

4. Fernando Peyroteo (544 buts en 334 matchs pour le Sporting Lisbonne)

Peyroteo a passé toute sa carrière au Sporting, les rejoignant à l’adolescence en 1937 et le quittant en 1949 après sa retraite du sport à l’âge de 31 ans. Le puissant attaquant a terminé chacune de ses 12 saisons au Sporting avec plus de buts que d’apparences. Il a également marqué plus de 40 buts en une seule saison à deux reprises, à deux reprises au cours des trois dernières années de son temps avec les géants portugais. Pas étonnant que le club l’appelle encore « un maquina de hacer goles« – une machine à but.

3. Gerd Muller (564 buts en 605 matchs pour le Bayern Munich)

A l’origine dit qu’il ressemblait trop à un « haltérophile » pour jouer au football professionnel, la légende allemande Muller a pris l’habitude de confondre les opposants en marquant 735 buts pour le club et le pays au cours de sa carrière de 1963 à 1981. Fiendly prolifique, Muller a marqué en moyenne au moins un but par match dans la plupart des 14 saisons qu’il a passées au Bayern, établissant notamment le record du plus grand nombre de buts en une année civile (85) en 1972, un record qui a duré 40 ans avant d’être battu. 2012 par (surprise, surprise) Lionel Messi.

2. Pelé (643 buts en 659 matchs pour Santos)

L’attaquant emblématique du Brésil a signé pour la première fois pour Santos en 1956 à l’âge de 15 ans et est resté fidèle à la Alvinegro jusqu’en 1974, totalisant en moyenne près d’un but par match tout au long de ses 19 saisons. Au cours de cette période, il est également devenu le premier (et reste le seul) joueur, homme ou femme, à remporter trois Coupes du monde. À l’âge de 16 ans, Pelé avait déjà terminé la saison en tant que meilleur buteur du championnat brésilien et les buts n’arrêtaient pas d’arriver. O Rei a finalement quitté Santos pour signer pour New York Cosmos à l’âge de 33 ans, le même âge que Messi a maintenant.

1. Lionel Messi (643 buts en 748 matchs pour Barcelone) [AFTER MATCH ON DEC. 19]

La saison 2020-21 est la 17e campagne senior de Messi au Camp Nou depuis qu’il a fait ses débuts en équipe première senior sous Pep Guardiola il y a toutes ces années. Le premier but est survenu le 1er mai 2005 lorsque l’adolescent argentin aux cheveux longs est sorti du banc à la 88e minute pour marquer lors de la victoire 2-0 du Barça sur Albacete. Messi a ouvert son compte avec un lob élégant sur le gardien de but de près après que Ronaldinho eut ramassé le ballon par-dessus la défense à son jeune protégé, quelques instants après la combinaison des deux pour un but très similaire qui a été exclu pour hors-jeu. Depuis lors, il va de mieux en mieux, marquant des buts en finale de la Ligue des champions, des tours du chapeau en Clasicos, franchissant régulièrement la barre des 50 buts en une saison et tout en ayant le culot de faire paraître facile.