Messi de Barcelone envoie un message à Ronaldinho après la mort de sa mère due au COVID-19

Ronaldinho a eu une influence massive sur Lionel Messi au début de sa carrière à Barcelone. Photo par Denis Doyle / Getty Images

Le capitaine de Barcelone Lionel Messi a adressé ses condoléances à l’ancien coéquipier et ami Ronaldinho après le décès de sa mère.

La mère de Ronaldinho, Dona Miguelina Eloi Assis dos Santos, est décédée ce week-end à l’âge de 71 ans des suites de complications du coronavirus.

L’ancien international brésilien annoncé le 21 décembre que sa mère était à l’hôpital avec COVID-19 et a demandé aux fans de prier pour elle.

Messi a exprimé sa tristesse face à la mort de Dona Miguelina et a écrit sur les réseaux sociaux: « Ronnie, je n’ai pas de mots, je ne peux pas y croire.

O FC Barcelone envia os seus mais sinceros pêsames ao nosso eterno ídolo @ 10Ronaldinho pela perda da sua mãe. Descanse em paz, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos. pic.twitter.com/waL6hZrWXf – FC Barcelone (@fcbarcelona_br) 21 février 2021

« Je t’envoie toute la force et un gros câlin à toi et à ta famille. Je suis vraiment désolé, qu’elle repose en paix. »

L’ex-star du Real Madrid et le grand brésilien Ronaldo Nazario ont également consulté les médias sociaux et ont publié une photo de Ronaldinho et de lui-même pendant leurs jours de jeu après un Clasico jeu avec le message: « Mes condoléances. Que Dona Miguelina repose en paix. »

Anciens clubs de Ronaldinho Atletico Mineiro et Barcelone, où il a joué de 2003 à 2008, a également publié des messages de condoléances.