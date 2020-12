Lionel Messi de Barcelone a dépassé la légende brésilienne Pelé pour devenir le joueur à marquer le plus de buts pour un seul club après avoir porté son total à 644 mardi.

Le but record est venu dans la seconde moitié du match du Barça à Valladolid, avec Messi a pris le ballon dans la foulée d’un coup de Pedri pour un balayage dans le coin du filet.

Pelé a inscrit 643 buts en compétition pour Santos lors d’un séjour de 18 ans avec le club brésilien. Il est parti pour le New York Cosmos en 1975 et jusqu’au but de Messi, le record était resté depuis.

– Où Messi se situe parmi Pelé, Ronaldo, Muller

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Gerd Muller s’est rapproché de l’exploit de but d’un club de Pelé. L’ancien international allemand a marqué 565 fois pour le Bayern Munich entre 1964 et 1979.

Le top cinq est complété par Fernando Peyroteo (Sporting CP 1937-49, 544 buts) et Josef Bican (Slavia Prague 1950s, 534 buts).

Lionel Messi marquant son 644e but pour Barcelone, battant le record d’un club de Pelé. Getty Images

Le seul autre joueur actif encore dans le top 10 est Cristiano Ronaldo, qui a marqué 450 buts pour le Real Madrid. L’attaquant de la Juventus est 10e derrière Jimmy McGrory (Celtic 1922-37, 522 buts), Jimmy Jones (Glenavon 1951-62, 517 buts), Uwe Seeler (Hambourg 1953-72, 507 buts) et Eusebio (Benfica 1961-75, 473 buts).

Les buts de Messi à Barcelone ont été répartis sur 16 ans dans la première équipe du club. Il a marqué son premier but professionnel en 2005 contre Albacete à 17 ans.

Avec Ronaldo, qui a joué pour Manchester United avant Madrid et la Juve, Messi a porté le but de marquer à de nouveaux sommets au cours de la dernière décennie. Tous les autres membres du top 10 sont à la retraite depuis au moins 40 ans.

Messi a atteint son apogée lors de la saison 2011-12, dernière année de Pep Guardiola à la tête de Barcelone, lorsqu’il a marqué 73 buts toutes compétitions confondues. Ce décompte était compris entre 53 la saison précédente et 60 la saison suivante.

L’attaquant argentin a marqué plus de 50 buts en une saison à six reprises, dont 58 en 2014-15 lorsqu’il a remporté son deuxième triplé en tant que joueur du Barca.

Cependant, il semblait que le record de Pelé resterait cet été lorsque Messi a poussé à quitter Barcelone après 20 ans en Catalogne.

Messi pensait qu’une clause de son contrat, qui expire en 2021, lui permettait de partir gratuitement, mais a finalement reculé lorsqu’il est devenu évident que la seule façon d’essayer d’invoquer la clause aurait impliqué une bataille juridique avec le club.

S’il était parti, il l’aurait fait après avoir marqué 634 buts pour la première équipe du Barça.

Au lieu de cela, il a fini par rester au moins une saison de plus, ce qui lui a permis de dépasser le record d’un club de Pelé et de continuer à écrire l’histoire.

Messi a remplacé Cesar Rodriguez (232 buts) en tant que meilleur buteur du Barça en 2012 et a dépassé Telmo Zarra (251 buts en championnat) en tant que meilleur buteur de la Liga en 2014.

En plus de ses 644 buts avec l’équipe senior du Barça, il a marqué 11 buts pour l’équipe C et l’équipe B à l’adolescence.