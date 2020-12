Lionel Messi a déclaré que l’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, lui avait menti à plusieurs reprises au cours de plusieurs années, mais il n’excluait pas de rester au Camp Nou au-delà de cette saison malgré le souhait de partir il y a quatre mois.

– Messi, mauvais sang et un burofax: derrière le drame du Barca

– Messi obtient une pause de Noël prolongée de ses fonctions au Barca

Messi, 33 ans, est sans contrat en juin et est libre de négocier un accord de pré-contrat avec d’autres clubs à partir du 1er janvier. Cependant, l’attaquant dit qu’il ne prendra aucune décision sur son avenir avant l’été.

Dans une longue interview avec Jordi Evole de La Sexta, Messi a également levé le voile sur les raisons pour lesquelles il avait tenté de quitter le Barca en août, a évoqué une possible réunion avec Neymar du Paris Saint-Germain et a détaillé comment sa relation avec Bartomeu, qui a démissionné en octobre, s’est détériorée. .

« Je disais [Bartomeu] pendant six mois que je voulais partir et demander son aide et il a juste dit «non, non, non», a déclaré Messi. «Alors, j’ai envoyé le burofax en dernier recours pour montrer que j’étais sérieux, pour le rendre officiel.

« Je suis éternellement reconnaissant au club pour tout, mais j’avais l’impression qu’un cycle était terminé et que j’avais besoin d’un changement. Je savais que ce serait une année de transition et je veux me battre pour la Ligue des champions et les titres de champion.

« Le président ne voulait pas me laisser partir et puis il a commencé à divulguer des choses pour me faire passer pour le méchant. Ensuite, tout ce qui s’est passé s’est passé, mais je suis toujours calme que j’ai fait ce qui était juste à ce moment-là. »

Messi a déclaré qu’il était consterné de voir comment Bartomeu avait forcé son ami et coéquipier Luis Suarez à sortir, le laissant partir gratuitement pour son rival en titre, l’Atletico Madrid, mais ne voulait pas entrer dans les détails sur les mensonges que l’ancien président lui avait dit.

« Il [lied] à propos de beaucoup de choses « , rit Messi. » Honnêtement, tellement, mais je préfère ne pas entrer dans des choses privées qui se sont produites – mais je peux vous assurer que c’était beaucoup de choses sur plusieurs années. «

Bartomeu a démissionné en octobre et un nouveau président sera nommé le 24 janvier. Avant cela, Messi pourra parler avec d’autres clubs, bien qu’il insiste sur le fait qu’il se concentre uniquement sur la campagne en cours.

« Non [I won’t talk with other clubs because] Je n’ai rien de clair avant la fin de l’année « , a ajouté l’international argentin. » Je vais attendre la fin de la saison. L’important est de penser à l’équipe et d’essayer de gagner des titres, de ne pas se laisser distraire par d’autres problèmes.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis concentré sur ce que nous avons devant nous au cours des six prochains mois. Ce ne serait pas juste de vous dire ce que je vais faire après ça parce que même moi je ne sais pas . «

L’ancien président Joan Laporta et Victor Font sont les favoris pour remplacer Bartomeu et seront chargés d’essayer de convaincre Messi de signer un nouvel accord.

Messi ne se positionnerait avec aucun des candidats mais écoutera les plans du nouveau président avant de prendre une décision sur son avenir.

Manchester City et le PSG sont les deux clubs les mieux placés pour le signer en Europe, mais Messi ne serait pas attiré non plus, bien qu’il ait dit « ça a toujours été un rêve de jouer aux États-Unis » avant de prendre sa retraite.

Créer un projet pour inciter Messi à rester sera difficile pour le nouveau président compte tenu des problèmes financiers du Barça.

« Le club est très mauvais [financially], très mauvais « , at-il dit. » Il va être difficile de retourner là où nous étions. Il ne sera pas facile pour le nouveau président de changer les choses. J’espère que celui qui gagne fera bien les choses pour ramener ce grand club là où il mérite d’être. «

Neymar a récemment déclaré qu’il aimerait jouer avec Messi la saison prochaine. Messi a déclaré qu’il parlait toujours au Brésilien – et l’a fait plus tôt ce mois-ci lorsque le Barça a attiré le PSG en Ligue des champions – mais il doute qu’une réunion du Camp Nou soit économiquement possible.

« Ça va être difficile de recruter des joueurs de qualité parce qu’il n’y a pas d’argent », a déclaré Messi. «C’est difficile d’amener Neymar ici. [Even if he] accepte un salaire plus petit, comment payez-vous le PSG? Le nouveau président devra être très intelligent et mettre les choses en ordre. «

Messi a également déclaré qu’il n’avait jamais vu de psychologue même s’il savait qu’il devrait le faire, a soutenu l’entraîneur du Barca Ronald Koeman, a réitéré qu’il n’y avait aucun problème entre lui et Antoine Griezmann et a déclaré qu’il se considérait comme un directeur sportif, pas un entraîneur, lorsqu’il prend sa retraite. .