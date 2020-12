Barcelone a perdu des points pour la septième fois cette saison alors qu’ils étaient tenus à un match nul 2-2 par Valence au Camp Nou samedi.

Mouctar Diakhaby a mené Valence en tête en première mi-temps, mais des buts de chaque côté de la pause ont aidé le Barça à inverser le match.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Lionel Messi est rentré de près après avoir raté un penalty pour égaler le record de Pelé pour la plupart des buts marqués dans un seul club, avant que l’effort acrobatique de Ronald Araujo ne devance l’équipe locale.

Mais le but de Maxi Gomez à la 69e minute a valu un point à Valence et a encore accru la pression sur l’entraîneur du Barca Ronald Koeman.

Positifs

Le Barça a peut-être des difficultés cette saison, mais ils espèrent que cela constituera une partie importante du développement de certains de leurs jeunes joueurs. Malgré des performances décevantes de l’équipe, le milieu de terrain de 18 ans Pedri reste une lumière vive et les jeunes défenseurs Araujo et Oscar Mingueza acquièrent tous deux une précieuse expérience dans l’élite.

Le but de Messi contre Valence l’a porté à 643 pour le Barça, ce qui signifie que sa prochaine frappe le fera passer devant la légende de Santos Pelé en tant que joueur ayant marqué le plus de buts pour un seul club.

Négatifs

C’est un pas en avant et deux pas en arrière pour le Barça cette saison. Après des victoires consécutives contre Levante et la Real Sociedad, une troisième victoire à domicile en une semaine les aurait menés, du moins temporairement, dans le top quatre. Au lieu de cela, ils ont été tenus à leur troisième tirage au sort de la saison, en plus de quatre défaites, et avec ce genre de cohérence, il est difficile de voir comment ils peuvent se battre pour le titre.

Il y a des faiblesses partout. Ils concèdent trop de buts dans les virages, font trop d’erreurs individuelles, laissant de grands espaces au milieu de terrain et il manque une étincelle à l’attaque. Avec autant de problèmes, la responsabilité s’arrête finalement avec l’entraîneur, qui ne tire pas le meilleur parti de ses joueurs.

Note du manager sur 10

4 – Koeman a choisi une équipe sans équilibre au milieu de terrain et ses remplaçants et ses modifications du système n’ont pas eu l’effet souhaité après l’égalisation de Valence.

Lionel Messi n’a pas été en mesure de guider Barcelone vers une victoire qui les aurait ramenés dans le top quatre de la Liga. Getty

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – Fait un bon arrêt de Carlos Soler, bien que Valence ait marqué du coin suivant, et un autre de Gomez. Pourrait faire peu de choses sur les objectifs.

DF Sergino Dest, 5 – A laissé de grands espaces derrière lui en défense, avec le deuxième but de Valence né sur son flanc.

DF Ronald Araujo, 7 ans – J’ai fait quelques erreurs au début mais s’est amélioré à mesure que le jeu vieillissait. Fort, rapide et a pris son but, son premier pour le Barça, vraiment bien.

DF Oscar Mingueza, 5 ans – Laissez Gomez le devancer pour le niveleur de Valence. Bon sur le ballon et contribué à l’attaque aussi, mais ce manque de concentration a coûté à l’équipe.

DF Jordi Alba, 6 ans – L’un des meilleurs joueurs du Barça en première mi-temps, mais son dernier ballon dans le troisième attaquant l’a laissé tomber. Cela dit, son centre dévié a conduit au but de Messi.





MF Sergio Busquets, 6 ans – Décollé à la mi-temps mais n’avait pas fait trop de mal. Ses erreurs ont été amplifiées par le manque de soutien autour de lui au milieu de terrain.

MF Pedri, 6 ans – Pressé intensément et bien utilisé le ballon quand il l’a eu, bien qu’il l’ait donné à bon marché plusieurs fois.

MF Philippe Coutinho, 6 ans – Une amélioration par rapport aux performances récentes mais toujours pas à son meilleur. Je me suis réveillé après que Valence ait porté le score à 2-2, avec un tir sauvé par Jaume Domenech et un autre pétillant juste à côté.

FW Antoine Griezmann, 5 – Perdu Diakhaby pour le premier but et raté à nouveau des occasions. A remporté le penalty qui a finalement conduit au but de Messi, mais une autre performance à oublier du Français.

FW Lionel Messi, 6 ans – A raté le penalty mais a marqué dans le jeu qui a suivi. Ce n’est pas son meilleur match de la saison, mais le joueur Barca cherchait toujours à gagner le match dans les 10 dernières minutes.

FW Martin Braithwaite, 6 ans – Travaillé dur mais ne se sentait pas comme une menace majeure. Sa meilleure chance, une tête sur un centre de Messi, a été sauvée par Jaume sur la ligne.

Substitutions

MF Frenkie de Jong, 6 ans – N’a pas commencé parce qu’il avait un problème, mais est venu offrir du dynamisme au milieu de terrain.

FW Francisco Trincao, 5 – Vient dans tous les jeux mais n’a pas encore vraiment offert quelque chose d’exceptionnel.

DF Clement Lenglet, NR – Koeman l’a amené alors qu’il passait à l’arrière trois en retard.

MF Miralem Pjanic, NR – Entré pendant les cinq dernières minutes.