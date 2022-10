Messi crée une nouvelle société d’investissement américaine

Lionel Messi a lancé une société d’investissement basée ici aux États-Unis. La société, connue sous le nom de Play Time Sports-Tech HoldCo LLS, ou simplement Play Time, prévoit d’investir dans les médias, les sports et la technologie aux États-Unis et dans le monde entier.

“Je suis ravi d’étendre nos racines dans la Silicon Valley, et je suis ravi que Play Time collabore avec des entrepreneurs audacieux du monde entier”, a déclaré Messi dans un communiqué publié mercredi.

Play Time investira dans des possibilités « indépendantes de la scène ». Cela inclut d’aider de nouvelles startups à construire des technologies liées au football ou même d’investir dans des clubs.

Selon Bloomberg, Razmig Hovaghimian dirige Play Time. Hovaghimian est actuellement partenaire de la société de capital-risque Graph Ventures. La nouvelle société comprendra également Michael Marquez, également associé fondateur de sa propre entreprise Code Advisors LLC. Marquez est maintenant conseiller spécial pour Play Time.

En plus d’être partenaire de Graph Ventures, Hovaghimian est également fondateur de Matchday.com. La nouvelle société a répertorié Play Time comme son premier investisseur et prévoit de se lancer officiellement prochainement. Il y a des suggestions que cela signifie avant le début de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Cette entreprise détient également une participation dans la startup technologique AC Momento.

Dans une vague déclaration sur leur site Internet, Matchday se décrit comme « un endroit où les fans côtoient les plus grands joueurs du monde. Où vous définissez votre expérience. Partager la joie et la passion que vous ne trouverez nulle part ailleurs.”

Messi impliqué dans une nouvelle société d’investissement américaine

Hovaghimian a également partagé l’enthousiasme de Messi pour le nouveau partenariat dans sa propre déclaration. “Depuis que j’ai rencontré Leo et la famille Messi en 2017, il était clair que leur vision de l’avenir était audacieuse”, a déclaré Hovaghimian. “Ils veulent continuer à avoir un impact direct et durable sur et en dehors du terrain.”

Annoncer son implication avec l’entreprise d’investissement est une chose. La déclaration n’incluait pas la quantité d’argent entrant dans l’entreprise.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive