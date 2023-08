Messi convertit le PK et assiste sur 2 buts, menant Miami devant Cincinnati, le meilleur de la MLS, en demi-finale de l’US Open Cup

Lionel Messi a obtenu deux passes décisives et a converti un penalty alors que l’Inter Miami s’est remis d’un déficit de deux buts et a battu Cincinnati, leader de la MLS, 5-4 aux tirs au but lors d’une demi-finale de la Coupe de l’US Open mercredi soir.

Cincinnati a pris une avance de 2-0 avant que Messi ne marque deux buts de Leonardo Campana, égalisant le match à 2. Miami a pris l’avantage lorsque Josef Martínez a marqué trois minutes après le début de la première prolongation, mais Cincinnati a égalisé le match à 3 lorsque Yuya Kubo a marqué à la 114e minute, forçant des tirs au but.

Messi a fait la première tentative de Miami lors des tirs de barrage, et les deux équipes ont été parfaites en quatre tours. Le gardien des Herons, Drake Callender, a sauvé le coup de pied de Nick Hagglund au cinquième tour, et Benjamin Cremaschi a fait son PK pour envoyer Miami à une autre finale du tournoi.

Miami s’est avancé pour affronter le vainqueur de la demi-finale tardive de mercredi entre Houston et Salt Lake en finale le 27 septembre.

Messi a été tenu sans but pour la première fois depuis son arrivée à l’Inter Miami fin juillet. Sa première passe décisive du match a eu lieu sur un coup franc à la 68e minute pour réduire le déficit de Miami à 2-1. Il a délivré un long centre dans la surface pour marquer le deuxième but de Campana sur une tête qui a envoyé le match en prolongation.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or qui a mené l’Argentine à la couronne de la Coupe du monde l’année dernière avait marqué 10 buts lors de ses sept premiers matchs avec Miami, menant l’équipe au titre de la Coupe des Ligues. Il devrait faire ses débuts en Major League Soccer samedi chez les Red Bulls de New York.

Luciano Acosta et Brandon Vazquez ont marqué les deux premiers buts de Cincinnati.

Cincinnati a pris une avance de 1-0 au début de la première mi-temps grâce à un joli coup d’Acosta, son numéro 10 et capitaine argentin, qui a marqué son 14e but toutes compétitions confondues cette saison sur une tête d’Aaron Boupendza.

Vazquez, un attaquant de l’équipe nationale américaine, a doublé l’avance de Cincinnati à la 53e minute sur un laser de l’extérieur de la surface, sur un centre bas de l’ancien défenseur international de l’Atletico Madrid et de la Colombie Santiago Arias.

Reportage de l’Associated Press.