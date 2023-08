Messi contre la Coupe du Monde Féminine: Podcast World Soccer Talk

Les deux plus grandes histoires de football de cet été se battent l’une contre l’autre (et notre temps et notre attention) dans le dernier épisode du podcast de football le plus ancien au monde, World Soccer Talk. En effet, c’est une bataille royale entre Messi et la Coupe du monde féminine. Lequel gagne?

Les matchs de Messi avec l’Inter Miami sont devenus incontournables sur le calendrier. À tel point qu’ils rongent l’audience de la Coupe du monde féminine et qu’ils pourraient finir par avoir un impact sur l’audience de la Premier League lorsque cette saison commencera dans une semaine.

Avec autant de matchs cet été et si peu d’heures, nous nous penchons sur les choix de visionnage que nous faisons et pourquoi, ainsi que sur le partage de nos opinions sur certaines des plus grandes histoires du football cet été.

Il est également question de savoir si Apple ne partage pas les numéros de visionnage du Season Pass MLS aide ou nuit à la ligue. Et pourquoi il est important de ne pas croire tous les chiffres que vous entendez.

Il est également temps de partager notre aperçu de la saison 2023/24 du Championnat d’Angleterre, ainsi que de mentionner quelques bonnes nouvelles de la Bundesliga.

Messi vs Coupe du monde féminine : écoutez maintenant

