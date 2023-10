Messi contre Beckham s’affrontent avec des documentaires sur le football en compétition

Tout comme Lionel Messi, David Beckham entre dans le monde du documentaire sur le football. Le dirigeant et icône de l’Inter Miami en tant que joueur a sa propre particularité. Alors que Messi apparaît dans une série sur Apple TV+ intitulée « Messi Meets America », la série éponyme de Beckham est sur Netflix. Le service de streaming a lancé le documentaire le 4 octobre. La série en quatre parties détaille le parcours fou de Beckham en tant que joueur.

Bien sûr, ‘Beckham» n’est pas seul dans le monde des documentaires, puisque Lionel Messi sortira sa série sur Apple TV+ une semaine plus tard, le 11 octobre. Netflix et Apple se disputent les superstars pour attirer plus de téléspectateurs.

Au cours des dernières années, les documentaires sur le football sont devenus plus courants. Par exemple, CBS a sa Destination : Nuits européennes autour de la Ligue des Champions avec Guillen Balague. D’ailleurs, Netflix et Apple se sont aventurés sur ce média cette année. Netflix propose une série documentaire sur la Coupe du monde 2022. Apple TV+ a lancé « Super League : la guerre pour le football ».

Même si Messi et Beckham se battent sur les écrans, Beckham semble être une figure centrale du reportage de Messi sur Apple. La maison de streaming pour la Major League Soccer. Dans cet extrait, il y a une apparition de Beckham. L’icône anglaise est très impliquée dans la Major League Soccer et l’Inter Miami bien sûr. Il a joué un rôle majeur en faisant venir celui qu’il décrit comme « l’un des plus grands joueurs du monde ».

Alors que « Messi Meets America » a pour objectif d’amener l’Argentin en MLS, la série en quatre parties de Beckham couvre une échelle beaucoup plus grande. Beckham se penche sur l’ascension et la carrière de joueur de l’un des joueurs les plus reconnaissables. Le documentaire offre un accès sans précédent à Beckham, à sa famille et à ses anciens coéquipiers.

Les documentaires sur Beckham et Messi font rêver les fans de football

Apple et Netflix pourraient être en concurrence avec des documentaires sur Messi et Beckham. Cependant, c’est une bénédiction pour les fans de football d’avoir l’opportunité de regarder les deux. Plus de médias sont toujours une bonne option pour les fans qui souhaitent obtenir du contenu en dehors des jeux en direct et de la couverture associée. Ces documentaires montrent tous deux un regard plus approfondi sur deux des joueurs les plus influents de l’histoire récente du jeu.

Beckham est désormais disponible sur Netflix. Messi rencontre l’Amérique est disponible exclusivement sur Apple TV+ le 11 octobre.

PHOTO : IMAGO/ABACAPRESS