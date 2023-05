Messi conclut un accord avec le club saoudien Al-Hilal pour 650 millions de dollars: rapport

La superstar du PSG et de l’Argentine Lionel Messi semble sur le point de rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal la saison prochaine. Le club offre à Messi 650 millions de dollars pour jouer en Arabie saoudite. Il s’agirait d’un contrat de deux ans, ce qui signifie que Messi gagnera 325 millions de dollars par an pour jouer en Arabie saoudite. C’est bien plus que l’accord que Cristiano Ronaldo a reçu d’Al-Nassr pour jouer en Arabie saoudite plus tôt cette saison.

Ce reportage sort de France de l’AFP France. La publication a cité une source anonyme, qui a cité le déménagement de Messi en Arabie saoudite comme « un accord conclu », et il sera au Moyen-Orient. Cela permet un chapitre de plus, probablement final, dans la rivalité légendaire entre Messi et Cristiano Ronaldo. Cela remonte à leurs rencontres en Ligue des champions, en Liga, en Copa del Rey et à l’international.

L’interaction de Messi avec l’Arabie saoudite est déjà claire. Plus récemment, le PSG a suspendu Messi pendant deux semaines après que l’Argentin se soit rendu dans le pays. Cela faisait partie de son contrat de 30 millions de dollars par an avec Visit Saudi, l’office du tourisme du pays. Le voyage, ainsi qu’un jeu relativement terne et un échec à livrer la Ligue des champions, ont créé une rupture entre Messi et le club et ses fans.

Il jouera cependant jusqu’à la fin de son contrat avec le PSG qui expire à la fin de cette saison. Le club reste le leader de la course au titre de la Ligue Un avec quatre matchs à jouer et six points d’avance. Messi est deuxième de l’équipe avec 20 buts cette campagne en 37 matchs. Seul Kylian Mbappé en a plus. De plus, il mène l’équipe en passes décisives à 19 dans toutes les compétitions.

Al-Hilal est le point d’atterrissage de Messi

Ce talent est une chose qu’Al-Hilal recherche. Le club est quatrième de la saison actuelle de la Saudi Pro League après avoir remporté cinq des six derniers titres nationaux. Cependant, le club veut venger sa deuxième place lors de la dernière Ligue des champions de l’AFC. Après avoir remporté la compétition pour une quatrième fois record en 2021, le club a perdu par un seul but contre son camp lors de la finale 2022 face à l’équipe japonaise Urawa Red Diamonds.

Plus que son talent sur le terrain, Al-Hilal gagnera en popularité avec l’arrivée de Messi. Dans les trois jours suivant l’arrivée de Ronaldo en Arabie saoudite, le nombre d’abonnés Instagram d’Al-Nassr a plus que décuplé. Messi, qui a un Instagram encore plus suivi que son homologue portugais, pourrait fournir le même résultat pour Al-Hilal.

Rapports contradictoires

Le déménagement en Arabie saoudite semble de plus en plus probable pour Messi. Cependant, il existe différents rapports sur l’endroit où Messi pourrait se retrouver. Avec Barcelone et la Major League Soccer parmi les entités en lice pour ses talents cet été, rien n’est tout à fait gravé dans le marbre.

Par exemple, l’expert en transfert Fabrizio Romano a répondu aux affirmations de l’AFP France en déclarant que le camp de Messi ne prendra pas de décision avant la fin de cette saison.

L’intérêt d’Al-Hilal pour la star n’est pas un secret, et les autres clubs ne peuvent égaler la richesse et les offres de l’Arabie saoudite pour Messi.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej