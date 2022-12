Messi commente les chances de retraite

La star argentine a mené son pays à la gloire de la Coupe du monde dimanche

Lionel Messi veut continuer à jouer pour l’Argentine après avoir réalisé son rêve de Coupe du monde lors d’une victoire palpitante aux tirs au but contre la France au Qatar dimanche.

Messi a finalement remporté le seul prix majeur à lui avoir échappé dans sa brillante carrière alors que l’Argentine a mis fin à ses 36 ans d’attente pour le plus grand titre du football.

Messi, 35 ans, a déclaré avant le tournoi que le Qatar “sûrement” être sa dernière Coupe du monde – une position qu’il a répétée à la veille de la finale.

Mais après avoir ajouté la Coupe du monde à la Copa America que l’Argentine a remportée en 2021, Messi a signalé qu’il avait encore plus à donner pour son pays.

“J’ai gagné la Copa America et la Coupe du monde en peu de temps” Messi a déclaré à TyC.

“J’aime ce que je fais, être dans l’équipe nationale, et je veux continuer à vivre encore quelques matchs en tant que champion du monde.”

Lire la suite L’Argentine remporte la coupe du monde

Messi a dit que son “rêve d’enfant” avait été accompli alors qu’il imitait le regretté grand Diego Maradona en dirigeant son pays vers le titre.

Le match de dimanche devant près de 90 000 fans au stade Lusail a été salué comme un classique instantané et potentiellement la plus grande finale de Coupe du monde de tous les temps.

Messi a été au centre de la procédure, marquant un penalty en première mi-temps et un but en prolongation, tout en étant cadré lors de la fusillade.

Après avoir pris une avance de 2-0, l’Argentine s’est retrouvée coincée après un doublé sensationnel en fin de match du coéquipier de Messi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe.

Mbappe a également trouvé le chemin des filets avec un penalty en prolongation et a marqué lors de la fusillade, mais son héroïsme n’a pas suffi à la France pour conserver son titre.

La star française a terminé le tournoi en tant que vainqueur du Golden Boot avec huit frappes, tandis que Messi a terminé sur sept mais a remporté le Ballon d’or en tant que meilleur joueur de la compétition.

Le capitaine argentin a également établi un record du plus grand nombre d’apparitions à la Coupe du monde, passant à 26 matches du tournoi – un devant la légende allemande Lothar Matthaus.

Ses buts dimanche ont fait de Messi le premier joueur à marquer en phase de groupes, les 16 derniers, les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde.

Messi est déjà le joueur le plus capé de son pays avec 172 apparitions et le meilleur buteur de tous les temps de l’Albiceleste avec 98 buts.

2 – Seuls deux joueurs ont à la fois marqué plus de 5 buts et créé plus de 20 occasions dans une #Coupe du monde Fifa tournoi (depuis 1966): Diego Maradona en 1986

Lionel Messi en 2022 Mythique. pic.twitter.com/c3x8IEqcvd – OptaJoe (@OptaJoe) 18 décembre 2022

“C’est de la folie… regarde comme elle [the World Cup] c’est qu’elle est magnifique. Je la voulais tellement. J’avais une vision que ce serait celle-là… elle se rapprochait. Messi a ajouté.

« Je voulais clore ma carrière avec ça. Je ne peux plus rien demander d’autre, Dieu merci, il m’a tout donné.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni, 44 ans, a déclaré que son équipe devrait “garder une place” pour Messi pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

“S’il veut continuer à jouer, il sera avec nous. Je pense qu’il a plus que le droit de décider s’il veut continuer à jouer ou ce qu’il veut faire de sa carrière. dit Scaloni.

Le triomphe de l’Argentine était leur troisième dans l’histoire de la Coupe du monde, après les succès de 1978 et 1986, et a déclenché des célébrations sauvages parmi leur grand contingent de fans au stade Lusail et pour des millions d’autres dans leur pays d’origine.