Messi commencera la demi-finale de l’US Open Cup contre Cincinnati – Martino

L’Inter Miami disputera son sixième match en 22 jours mercredi lorsqu’il affrontera le FC Cincinnati en demi-finale de l’US Open Cup, avec trois autres matchs à venir dans les 11 jours suivants lorsqu’il reprendra le jeu en MLS.

Ces chiffres effrayants peuvent susciter des inquiétudes concernant les jambes de 36 ans d’un certain Lionel Messi, qui a joué les 120 minutes de la finale de la Coupe de la Ligue samedi et 90 minutes complètes lors de chacun des quatre matches précédents.

« Nous avons dit qu’à un moment donné, il devrait se reposer à cause du nombre de minutes jouées », a déclaré l’entraîneur de Miami Gerardo « Tata » Martino avant l’entraînement lundi. « Clairement, mercredi ne sera pas ce jour-là. S’il ne me dit pas qu’il veut se reposer, il continuera à jouer. »

Cette déclaration correspond aux commentaires que Martino a faits plus tôt cette saison lorsqu’il a déclaré que Messi tiendrait toujours la distance dans un match s’il le pouvait.

Messi a marqué son 10e but en sept matches depuis qu’il a rejoint Miami lorsqu’il a ouvert le score contre Nashville ce week-end, menant son nouveau club à un tout premier trophée.

Il a également marqué lors de la séance de tirs au but, mais c’est ce qu’il a fait après le match qui a également fait que beaucoup de gens s’extasient encore plus sur le champion de la Coupe du monde.

Avant la cérémonie de remise des trophées, Messi a remis le brassard de capitaine à l’arrière droit DeAndre Yedlin, qui a dirigé l’équipe pendant la majeure partie de la saison avant l’arrivée de Messi. Yedlin avait succédé au poste de capitaine du milieu de terrain brésilien Gregore, blessé lors du troisième match de l’équipe.

« Ce n’est pas la première fois qu’il fait ce type de geste », a déclaré Martino. « C’est la raison pour laquelle quand les gens disent qu’il est le meilleur joueur du monde, ce n’est pas seulement à cause de ce qu’il fait sur le terrain pendant un match.

« La même chose se passe à l’entraînement, avec lui et aussi avec Jordi Alba ; ils rassemblent les jeunes joueurs pour leur expliquer le travail et les objectifs. Cela aide vraiment l’équipe à se préparer plus rapidement. »

« Rapidement » ne rend pas vraiment justice à la description de l’ascension fulgurante de cette équipe MLS classée dernière depuis l’arrivée des anciens coéquipiers de Barcelone Messi, Alba et Sergio Busquets. Même Martino a été un peu choqué par la façon dont les choses ont progressé en route vers le titre de la Coupe des Ligues.

« Nous ne pensions pas que nous serions aussi compétitifs à ce tournoi car notre équipe était encore en construction », a déclaré Martino. « Mais, eh bien, nous avons fini par concourir et gagner et cela nous a rendus très heureux et optimistes pour ce qui nous attend. »

La prochaine étape est cette demi-finale contre une équipe du FC Cincinnati qui a perdu 3-0 contre Columbus Crew samedi, mais qui est au milieu de sa meilleure saison MLS depuis qu’elle a quitté le championnat USL de deuxième niveau en 2019.

Les « Orange et Bleu », entraînés par l’ancien attaquant de l’USMNT Pat Noonan, sont actuellement au sommet du classement de la Conférence Est avec 15 victoires en 24 matchs, ce qui les place à huit points d’avance sur les Red Bulls de New York en deuxième position.

Cincinnati a également remporté 11 de ses 12 matchs à domicile cette saison, marquant 29 buts et n’en accordant que neuf. Leur seul défaut au TQL Stadium est survenu le mois dernier grâce à un match nul 2-2 avec Charlotte.

Comme Miami, Cincinnati est également mené sur le terrain par un n ° 10 tatoué au rouge né à Rosario, en Argentine – Luciano Acosta – qui occupe la deuxième place du classement des buteurs de la MLS avec 12 buts, dont 11 dans le dernier 14 jeux.

Le vainqueur de la demi-finale de mercredi affrontera le Real Salt Lake ou Houston lors de la finale du 27 septembre. Si le Real Salt Lake remporte ce match, ils accueilleront la finale.

Cependant, si Houston gagne, celui qui gagnera entre Cincinnati et Miami sera l’hôte.