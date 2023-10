Messi cite la raison pour laquelle il refuse le prêt à Barcelone

La star de l’Inter Miami, Lionel Messi, a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il quitterait le club en prêt cet hiver, avec une possibilité de retrouvailles à Barcelone. Il y a eu des suggestions précédentes selon lesquelles l’Argentin pourrait éventuellement rejoindre le club catalan après la campagne actuelle de la Major League Soccer. Cependant, Messi affirme qu’il a hâte de se reposer avec sa famille dans les mois à venir.

Star dit que le calendrier est difficile et les blessures sont les principales raisons de son absence en séries éliminatoires

Messi a été interrogé directement par les journalistes mardi soir concernant un éventuel changement temporaire. La star a rejeté cette idée avec un « non » catégorique. Le meneur de jeu a ensuite évoqué son été mouvementé avec le nouveau club et sa déception de ne pas se qualifier pour les playoffs de la MLS.

« C’est dommage [we didn’t qualify]. Nous sommes passés très près », a déclaré Messi après la victoire de l’Argentine contre le Pérou mardi soir. « J’ai raté les derniers matchs, nous avons eu plusieurs blessures. Le mois de juillet a été très dur pour nous. Nous jouions tous les trois jours. Mais nous avons gagné un tournoi, ce qui est important pour le club et pour l’année prochaine.

Messi opte pour le repos et la famille au lieu d’un prêt à Barcelone

Messi a ensuite exposé ses plans pour l’intersaison une fois que Miami aura terminé sa campagne en cours. Le club devrait terminer sa saison 2023 avec une visite à Charlotte le samedi 21 octobre. « Je vais m’entraîner, je jouerai notre prochain match et j’essaierai d’arriver ici. [to the national team] de la meilleure des manières pour novembre », a poursuivi Messi.

« Après cela, je profiterai des vacances en Argentine. C’est la première fois que je vais avoir plus de jours de congés en décembre, avec les vacances, l’esprit tranquille, avec mes gens. En janvier, je reviendrai pour faire la pré-saison. Partez de zéro et préparez-vous du mieux possible, comme toujours.

Les saisons régulières de la MLS commencent généralement à la mi-février. Cela signifie que Messi bénéficiera bientôt d’une pause bien méritée dans sa pratique du football en club. La superstar de 36 ans a subi une série de blessures relativement mineures ces derniers mois. La prochaine pause prolongée sera sûrement bien accueillie à la fois par le joueur et par les fans de Messi.

