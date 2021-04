Est-ce qu’il s’est passé quelque chose dans le football ce week-end? Outre l’annonce d’une Super League – avec une période de questions-réponses – oui, nous avons également eu beaucoup d’action sur le terrain. La quadruple quête de Man City a été écrasée à Wembley par Chelsea en demi-finale de la FA Cup, tandis que Tottenham a suivi l’actualité de la Super League en renvoyant Jose Mourinho. Il y avait aussi un trophée pour Barcelone alors que Lionel Messi menait le club «de crise» à la gloire de la Copa del Rey.

C’est lundi, et Gab Marcotti réagit aux plus grands moments du monde du football du week-end dernier des internationaux en Europe.

Aller à: La magie de la Copa de Messi | Pourquoi les Spurs ont renvoyé Mourinho | Quête quadruple annulée de Man City | Bayern, film dramatique

Messi brille alors que Barcelone se dirige vers la Copa del Rey

Messi a été superbe en aidant à remporter la septième Copa del Rey de Barcelone depuis 2008-09. Fran Santiago / Getty Images

Il y a un trope assez familier quand Barcelone est dans ce que nous appelions le mode « Tiki-Taka » et accumule une domination de possession au nord de 60% par match. S’ils marquent, la réaction instinctive est de faire l’éloge. Mais s’ils ne le font pas, ils sont idiots pour «essayer de le faire passer au fond du filet» et «ne pas y aller».

La finale de la Copa del Rey de Barcelone contre l’Athletic Bilbao semblait se diriger vers ce dernier dans une première mi-temps sans but, avant de revenir à la première après la pause alors que l’équipage de Ronald Koeman remportait une victoire 4-0. Et, en fait, cette possession représente les deux faces d’une même médaille.

2 Liés

Contre une équipe de Bilbao qui était assise très profondément et encombrait l’espace, le Barça a choisi de garder le ballon, de le déplacer, de sonder, de tester et finalement d’épuiser – mentalement et physiquement – l’opposition. C’est le but de ce style de jeu. Ils ont marqué quatre buts après la pause et auraient pu en avoir sept ou huit si ce n’était de brillants arrêts Unai Simon, et cela était en grande partie lié aux dommages causés à l’opposition en première mi-temps, psychologiquement sinon en termes de buts.

Oh, et puis il y avait Lionel Messi. Il en a emballé deux, sa première chose de beauté. Il est venu d’une de ces courses vintage où il joue un un-deux avec un coéquipier (cette fois, Frenkie De Jong) avec une précision étonnante, accélère dans l’espace et l’enfouit. Son second était la courtoisie de son ancien partenaire en sublime, Jordi Alba.

Les résultats ailleurs signifient que Koeman a maintenant un match en main et un déficit de cinq points à rattraper dans la course au titre de la Liga, mais plus que cela, il a une équipe qui, bien que loin d’être parfaite, clique et déborde de confiance. Même Antoine Griezmann – qui s’est aligné en tant qu’avant-centre aux côtés de Messi, un rôle qu’il était censé être incapable de jouer – avait l’air bien en ouvrant le score, tandis que De Jong nous a rappelé pourquoi il reste l’un des meilleurs joueurs polyvalents de le jeu.

Mourinho ne s’est jamais senti comme un ajustement naturel à Tottenham … surtout sans fans

jouer 1:13 Julien Laurens pense que Jose Mourinho n’est plus un choix viable pour les meilleurs clubs après son passage aux Spurs.

Vous savez que les choses doivent être plutôt mauvaises lorsque vous vous séparez d’un entraîneur une semaine avant votre première finale de coupe en six ans et avec une chance au football européen (peut-être même une place en Ligue des champions) toujours en jeu. C’est pourquoi il est difficile d’accepter que Jose Mourinho ne soit plus le manager de Tottenham Hotspur simplement sur la base des résultats – surtout quand, jusqu’à la mi-décembre, cette équipe était en tête de la Premier League.

Est-ce simplement le cas – comme cela aurait pu arriver à Chelsea lorsqu’ils ont remplacé Frank Lampard par Thomas Tuchel – qu’ils ont été convaincus que Mourinho n’allait pas terminer parmi les quatre premiers et que vous feriez donc mieux de passer maintenant?

– Jose Mourinho, directeur des incendies de Tottenham

Peut-être, mais cela signifierait qu’ils ont leur remplaçant aligné, comme Chelsea l’a fait avec Tuchel. Il faudrait que ce soit quelqu’un sans travail et étant donné que nous n’avons pas entendu de bruit, ils auraient dû déménager rapidement et tranquillement. Étant donné que les favoris des bookmakers pour remplacer Mourinho (Julian Nagelsmann de RB Leipzig, Brendan Rodgers de Leicester City) ont tous deux un emploi rémunéré, ce scénario semble peu probable.

Au contraire, vous avez le sentiment que la situation était tout simplement devenue insoutenable sur le plan personnel également. Ce n’est pas seulement que l’équipe a semblé régresser à la fois en termes de résultats et de performances; c’est la façon dont le comportement de Mourinho a semblé se détériorer à mesure que la saison avançait. Tout cet enthousiasme aux yeux écarquillés qu’il a affiché dans sa vidéo de bienvenue lorsqu’il a rejoint le club – il a expliqué que le terrain d’entraînement était «le meilleur du monde» – et dans ses premiers mois, lorsqu’ils ont terminé la saison 2019-2020. sur un haut, a été remplacé par le regard hagard d’un gars qui allait travailler dans un puits de charbon.

Il est également vrai qu’il peut y avoir eu des ruptures dans les relations personnelles avec certains membres de l’équipe. Il existe un schéma familier lorsqu’un manager est licencié, en particulier dans un club de haut niveau, où des histoires semblent soudainement aider à justifier son départ. Ils peuvent être vrais; ils peuvent être exagérés ou intéressés. Cela s’est produit après que Mourinho ait été relâché par Manchester United, Chelsea et le Real Madrid avant cela. Attendez-vous à ce que cela se produise ici aussi.

jouer 1:16 Julien Laurens pense que tout le vestiaire de Tottenham s’est retourné contre Jose Mourinho, ce qui a entraîné son limogeage.

Mourinho ne s’est jamais vraiment senti comme un ajustement rationnel pour les Spurs. Là où il a eu du succès dans le passé, cela vient généralement de la gestion efficace de grands joueurs avec de grands joueurs et de grandes personnalités. (De gros salaires aussi.) Souvent, il le faisait en créant une mentalité de siège et parfois en se heurtant au club, mais toujours – quand il réussissait – avec le soutien des fans.

Pourtant, Tottenham n’avait pas les grandes personnalités vocales. (Non pas qu’ils n’aient pas de grands joueurs; c’est plus que Harry Kane et Heung-Min Son ont simplement des personnalités différentes de, disons, John Terry.) Ils n’avaient pas non plus les énormes sommes pour les obtenir, comme certains ses clubs précédents. Et en ce qui concerne les affrontements avec la direction du club, peu ont pris Daniel Levy et ont vécu pour raconter l’histoire, donc cela n’allait jamais arriver.

Quant aux fans? Eh bien, il est difficile de créer un rapport côté terrain quand il n’y a personne derrière vous. Peut-être que cela a également eu un impact, en particulier dans le nouveau stade.

Et donc vous vous demandez ce qui se passe ensuite. Mourinho a brûlé des ponts dans tous les clubs où il est allé, à l’exception de Porto et de l’Inter. Le Portugal, après Fernando Santos, a du sens sur le papier, et il a exprimé son intérêt pour le passé. Il y a aussi une génération de joueurs très talentueux avec qui travailler. (D’un autre côté, il y a aussi un Cristiano Ronaldo vieillissant, et les deux ne se sont souvent pas vu dans le passé.)

Où qu’il aille ensuite – et oui, je l’ai dit lorsqu’il a été limogé de Chelsea pour la deuxième fois et renvoyé de Manchester United – beaucoup dépend des leçons qu’il a tirées de ses récentes expériences. Vous apprenez souvent plus des défaites que des victoires. C’est probablement sa meilleure chance de revenir sous les feux de la rampe.

Le quadruple ne sera pas télévisé … pas cette année, en tout cas

jouer 0:40 Shaka Hislop est déconcerté par le positionnement de Zack Steffen sur le but gagnant de Chelsea contre Manchester City.

Pep Guardiola n’aimait pas entendre parler d’un Quadruple en 2021 principalement parce qu’il sait que dans les compétitions à élimination directe, il en faut très peu pour vous décourager. Vous ressentez sans aucun doute pour lui. La défaite 1-0 en demi-finale de la FA Cup samedi contre Chelsea signifie qu’il devra peut-être se contenter d’un triplé (peut-être), d’un double (probablement) ou simplement de son troisième titre de Premier League en quatre ans.

Ce n’était pas un jeu particulièrement divertissant. Chelsea a défendu vigoureusement, comme d’habitude de Tuchel ces jours-ci, et la différence était une course de Timo Werner et un tronçon de Hakim Ziyech. Félicitations à Chelsea; nous savons qu’ils peuvent obtenir des résultats de cette façon. Qu’ils aient peu créé sauf en transition n’a pas trop d’importance car ils ne sont pas jugés par rapport au standard de City (pas encore, en tout cas).

– Ogden: Guardiola avait raison sur la quadruple impossibilité

Mais il était à noter que Guardiola a effectué huit changements à partir du milieu de la semaine. Bien sûr, la liste des rencontres est encombrée, il a un autre match mercredi (Aston Villa en championnat), suivi de la finale de la Coupe Carabao le week-end et du match aller de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris St Germain par la suite. Pourtant, huit changements, c’est beaucoup et à moins que vous ayez une confiance aveugle (et, franchement, injustifiée) dans la capacité de votre équipe à conserver la chimie et la qualité même lorsque votre XI est une porte tournante, cela en dit long. Après tout, il s’agissait d’une demi-finale de la FA Cup et contrairement aux Coupes de la Ligue, aux titres de Premier League, aux ligues des champions, aux couronnes de Liga et de Bundesliga, DFB-Pokals et Copas del Rey, il n’en a qu’une à la maison.

Je soupçonne que les nombreux changements avaient plus à voir avec le parcours de City ces dernières semaines et peut-être vouloir envoyer un peu de choc à son équipage. Au cours de leurs trois derniers matchs, ils avaient besoin d’un vainqueur du temps additionnel contre le Borussia Dortmund, ils ont perdu contre Leeds United et ils ont marqué un but contre Dortmund lors du match retour du quart de finale de la Ligue des champions, profitant des avantages de quelques grands appels d’arbitrage le long du match. chemin. Ils n’ont pas forcément mal joué, mais l’exécution n’était pas là. Ce n’était pas vraiment là contre Chelsea non plus.

Ce n’est cependant pas une raison de s’inquiéter. Après tout, vous pouvez faire valoir qu’à partir de maintenant, il n’y a que trois matchs qui comptent: la finale de la Coupe de la Ligue et les deux demi-finales contre le PSG. (De plus, bien sûr, la finale de la Ligue des champions s’ils y parviennent.) Donc, si Pep a appris quelque chose du jeu City, plus de pouvoir pour lui. Sinon, le seul résultat est qu’il n’y aura pas de quadruple.

Le Bayern montre son caractère envers Wolfsburg … et un peu méchant envers Flick

jouer 0:42 Jan Aage Fjortoft loue la capacité du Bayern Munich à marquer des buts sans son leader Robert Lewandowski.

La victoire 3-2 du Bayern Munich sur Wolfsburg a été quelque peu éclipsée par ce qui s’est passé après le match, lorsque l’entraîneur Hansi Flick a perdu le message et a déclaré qu’il aimerait partir à la fin de la saison. Cela n’aurait vraiment pas dû l’être, car la victoire sur Wolfsburg, troisième, arrivée comme elle l’a fait quelques jours seulement après l’élimination de la Ligue des champions contre le PSG, était un gros problème. Cela a ramené leur avance en Bundesliga à sept points après le match nul sans but de Leipzig vendredi, cela a confirmé la capacité de rebond éternelle de l’équipe (ouais, c’est un mot) et cela nous a rappelé quel bijou ils ont à Jamal Musiala. Ce ne sont pas seulement les deux buts qu’il a marqués, mais la façon dont il a assumé ses responsabilités au milieu de terrain du Bayern et l’intelligence avec laquelle il a retracé. Il est facile d’oublier qu’il a eu 18 ans il y a seulement deux mois.

Mais revenons à Flick, qui a confirmé en public son intention de passer à autre chose. (L’argent intelligent est sur lui qui prend le poste en Allemagne, après les euros.) Le Bayern a publié les dernières déclarations, affirmant qu’il était d’accord avec son manager pour aborder le sujet de son départ après le match avec Mayence le 24 avril. et que « le FC Bayern désapprouve les communications unilatérales émises par Hansi Flick et poursuivra les pourparlers après le match à Mayence, a convenu. »

Pas tout à fait chaleureux et flou envers le gars qui a aidé à livrer les aigus l’année dernière, n’est-ce pas?

La lecture la plus simple est que le Bayern en veut à ce qui semble être une tentative de Flick de le faire libérer de son contrat en juin. Amende. Mais la réalité est qu’aucun club ne va garder un manager contre son gré – pas à moins qu’ils ne le paient pour s’asseoir et ne rien faire. Ce n’est pas non plus comme si Flick cherchait un gros salaire: s’il l’était, il n’irait pas travailler en Allemagne. Alors pourquoi le traiter comme un petit enfant qui parle à tort et à travers?