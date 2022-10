Messi bat Ronaldo avec de nouveaux records en Ligue des champions

L’as du football était en pleine forme pour le Paris Saint Germain mardi

La forme récente et fulgurante de Lionel Messi s’est poursuivie mardi soir alors qu’il renvoyait le Paris Saint Germain pour une victoire 7-2 sur le Maccabi Haïfa en Ligue des champions.

Non seulement en aidant son équipe à se qualifier pour les phases à élimination directe de la première compétition de clubs d’Europe, Messi a également battu des records avec ses deux buts et ses deux passes décisives.

Ses deux frappes, inscrites à la 19e et à la 44e minute, font de lui le premier joueur à atteindre les 80 buts en phase de poules de la Ligue des Champions.

Cela a été fait en 85 matches, avec Ronaldo à la traîne avec 73 buts et n’ayant aucune chance d’équilibrer les livres étant donné qu’il joue actuellement pour Manchester United dans la deuxième chaîne de la Ligue Europa.

2 & 2 – Lionel Messi est le joueur le plus âgé de l’histoire de l’UEFA Champions League à avoir à la fois marqué deux fois et assisté deux fois dans un match (35 ans, 123 jours). Multifacette. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL – OptaJoe (@OptaJoe) 25 octobre 2022

De plus, avec ses deux buts et ses deux passes décisives combinées, Messi, âgé de 35 ans et 123 jours, est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la Ligue des champions à faire cela dans le même match.

Ronaldo a réalisé l’exploit dans le même match à plus d’une occasion, mais il l’a fait plus récemment pour le Real Madrid le 25 novembre 2015 à l’âge de 30 ans alors qu’il les aidait à battre le Shaktar Donetsk 4-3.

Ailleurs lors de la 5e journée, l’ancien club de Ronaldo et les tenants du titre ont perdu leur premier match de la saison toutes compétitions confondues lorsqu’ils ont été battus 3-2 par le RB Leipzig.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti n’a cependant pas été déçu par ses hommes, et c’était loin d’être la plus grande gêne de la soirée réservée à son ancien club, la Juventus.

Dans le groupe du PSG, Benfica a éliminé la Juve et les a très probablement condamnés à la Ligue Europa en battant les Italiens 4-3 à Lisbonne.

Si le Maccabi Haïfa gagne contre Benfica ou obtient un point, et que le PSG bat la Juventus la prochaine fois, les géants de la Serie A ne scelleront même pas la qualification pour la Ligue Europa et finiront au plus bas.

Dans le groupe G, les finalistes de 2021, Manchester City et le Borussia Dortmund, se sont contentés d’un match nul 0-0 pour garantir leur place à l’étape suivante.

En Autriche, le manager de Chelsea Graham Potter a fait le travail lorsque les Londoniens de l’ouest ont gagné 2-1 à l’extérieur au RB Salzburg.

Ils ont décroché la qualification et prendront également la première place s’ils font match nul lors de leur prochain match alors que l’AC Milan et Salzbourg se battent pour la dernière place de qualification restante.