Messi bat le record du plus grand nombre d’apparitions masculines en Coupe du monde

Qu’il lève le trophée ou non, le capitaine argentin Lionel Messi devrait terminer la Coupe du monde 2022 avec un record inégalé depuis près d’un quart de siècle.

2 Connexe

Avec 24 matches disputés lors des finales de la Coupe du monde masculine à son actif avant les demi-finales de cette année, Messi n’a plus qu’à faire deux apparitions au Qatar pour devenir le joueur avec le plus d’apparitions dans l’histoire du tournoi.

Au fur et à mesure que Messi montera sur le terrain pour la demi-finale de mardi contre la Croatie, l’attaquant de 34 ans égalera le record de carrière du grand Allemand Lothar Matthaus, qui a disputé 25 matches de Coupe du monde pour son pays. Gagner ou perdre contre la Croatie, Messi battra alors presque certainement le record de Matthaus au Qatar lorsqu’il participera aux éliminatoires pour la troisième place de samedi au Khalifa International Stadium ou à la finale de dimanche au Lusial Iconic Stadium.

DEMI-FINALES COUPE DU MONDE

Le record de Matthaus en Coupe du monde dure depuis 24 ans, depuis qu’il a fait sa 25e et dernière apparition pour l’Allemagne à France 98 où, par coïncidence, Die Mannschaft ont été éliminés par la Croatie au stade des quarts de finale. Pilier du milieu de terrain et de la défense d’abord pour l’Allemagne de l’Ouest, puis pour la nation réunifiée d’Allemagne, les 25 apparitions de Matthaus ont disputé cinq finales de Coupe du monde entre 1982 et 1998.

C’est alors qu’il jouait à l’Inter Milan, de part et d’autre de ses deux passages au Bayern Munich, que Matthaus a remporté la Coupe du monde pour l’Allemagne de l’Ouest en tant que capitaine à Italia ’90. Plus tard cette année-là, il a remporté le Ballon d’Or et l’année suivante, il est devenu le premier joueur à être nommé Joueur mondial de l’année de la FIFA. Bien que le décompte combiné de Messi pour le Ballon d’Or et les récompenses de la FIFA s’élève à neuf et plus, cela ne devrait pas entacher le fait que Matthaus était l’un des plus grands joueurs de sa génération et un digne détenteur du record d’apparition depuis si longtemps.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Support

Lothar Matthaus a dirigé l’Allemagne de l’Ouest vers la gloire de la Coupe du monde en 1990 Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG via Getty Images

La liste des apparitions de tous les temps de la Coupe du monde masculine

Avant les demi-finales de Qatar 2022, Messi peut déjà prétendre avoir joué plus de fois en finale de la Coupe du monde masculine (24) que tout autre joueur actif, avec Cristiano Ronaldo (22 matchs) le prochain de ses contemporains sur la liste générale.

Joueurs avec plus de 20 matchs de Coupe du monde masculins Rang Joueur Équipe Allumettes Coupes du monde 1 Lothaire Matthaus Allemagne de l’Ouest/Allemagne 25 5 (1982-1998) 2= Miroslav Klose Allemagne 24 4 (2002-2014) 2= Lionel Messi Argentine 24 5 (2006-2022) 4 Paolo Maldini Italie 23 4 (1990-2002) 5 Cristiano Ronaldo le Portugal 22 5 (2006-2022) 6= Diego Maradona Argentine 21 4 (1982-1994) 6= Uwe Seeler Allemagne de l’Ouest 21 4 (1958-1970) 6= Wladyslaw Zmuda Pologne 21 4 (1974-1986) 9= Cafu Brésil 20 4 (1994-2006) 9= Philippe Lahm Allemagne 20 3 (2006-2014) 9= Grzegorz Lato Pologne 20 3 (1974-1982) 9= Javier Mascherano Argentine 20 4 (2006-2018) 9= Bastian Schweinsteiger Allemagne 20 3 (2006-2014)

Messi est deuxième avec Miroslav Klose, le meilleur buteur de tous les temps du tournoi avec 16 buts en 24 matches lors de quatre Coupes du monde, dont une victoire en 2014.

Messi et Klose sont à un match au-dessus de la légende italienne Paolo Maldini, qui a joué 23 fois pour l’Italie lors de la finale mais n’a jamais réussi à remporter le trophée – terminant deuxième avec le Azzuri en 1994 après avoir remporté une médaille de bronze en 1990. Maldini a pris sa retraite du football international après le tournoi de 2002, mais il jouait toujours pour l’AC Milan lorsque l’Italie est devenue championne du monde en 2006.

Messi a dépassé son idole Diego Maradona au cours du tournoi 2022 pour devenir le détenteur du record de l’équipe nationale argentine pour les apparitions en Coupe du monde. Maradona, qui a mené son pays à la gloire en 1986, a représenté le Albiceleste à 21 reprises lors de la Coupe du monde – un décompte que Messi a dépassé lorsqu’il a joué contre la Pologne lors de leur dernier match de phase de groupes.

Records d’apparitions en Coupe du monde féminine

Personne n’a fait plus d’apparitions à une Coupe du monde de football que Kristine Lilly des États-Unis Guang Niu/Getty Images

Messi a encore du chemin à parcourir s’il souhaite dépasser le record de tous les temps lors d’une Coupe du Monde de la FIFA.

En effet, la star du Paris Saint-Germain devra jouer jusqu’en 2030 s’il souhaite ne serait-ce qu’égaler le record du milieu de terrain brésilien Formiga, qui a représenté sa nation lors de sept finales (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019). .

Messi devra également participer à au moins une autre Coupe du monde s’il souhaite égaler le détenteur du record d’apparitions en Coupe du monde féminine de tous les temps, Kristine Lilly des États-Unis disputant 30 matchs en cinq finales entre 1991 et 2007. .

Lilly a également remporté la Coupe du monde à deux reprises avec l’USWNT, en 1991 et 1999, et a également récolté des médailles de bronze en 1995, 2003 et 2007 – plus de podiums que tout autre joueur de l’histoire.