Messi bat le record de Ronaldo alors que le PSG décroche son 11e titre de champion

Le Paris Saint-Germain a décroché un record de 11e titre de champion de France après avoir fait match nul 1-1 à Strasbourg samedi pour déplacer quatre points de Lens, deuxième, avec un match à jouer.

Vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi mettre le PSG devant Kylian Mbappé passer à la 59e minute. L’ancien attaquant du PSG Kevin Gameiro a égalisé pour Strasbourg à la 79e.

Il s’agissait du 496e but de Messi en championnat en Europe, battant le record de buts de Cristiano Ronaldo dans les cinq meilleures ligues européennes. Sur la saison, Messi a 16 buts et 16 passes décisives en championnat.

Messi a également égalé le record de Dani Alves pour la plupart des trophées pour le club et le pays avec son 43e trophée.

Le champion en titre du PSG a dépassé l’ancienne puissance française Saint-Étienne, qui a remporté son 10e titre en 1981 mais a été relégué en deuxième division la saison dernière.

Le PSG a remporté neuf de ses 11 titres depuis que les soutiens qatariens QSI ont pris les rênes il y a 12 ans, dont le premier en 2013. Les autres titres du PSG remontent à 1986 et 1994.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

