Lionel Messi a marqué le seul but du match alors que Barcelone revenait à la victoire contre Levante au Camp Nou dimanche, remportant une victoire 1-0.

Le Barça a finalement trouvé la percée à la 76e minute lorsque Frenkie de Jong a nourri Messi pour marquer son cinquième but en championnat cette saison. Cette victoire place l’équipe de Ronald Koeman à la huitième place du tableau, avec 17 points en 11 matchs.

Positifs

Le seul vrai point positif était la victoire et les trois points. Après les défaites contre Cadix et la Juventus la semaine dernière, le Barça ne pouvait pas se permettre de glisser à domicile contre Levante avant une grosse semaine en championnat. Mercredi, ils accueillent les leaders de la Real Sociedad et ils sont de nouveau à la maison samedi contre Valence.

Négatifs

C’était une performance amusante du Barça. Ils n’étaient pas particulièrement bons, ils manquaient de largeur et ils étaient lents dans le dernier tiers. Cela dit, ils ont quand même réussi à créer beaucoup d’occasions, avec Aitor Fernandez de Levante effectuant 12 arrêts, plus que tout autre gardien de but dans un match de Liga cette saison.

En termes individuels, Clément Lenglet est à des kilomètres de sa meilleure forme et Philippe Coutinho a du mal à trouver sa place dans une équipe qui comprend également Messi et Antoine Griezmann. L’international brésilien rencontre les mêmes problèmes qu’il avait au Camp Nou avant de partir pour le Bayern Munich en prêt.

Note du manager sur 10

5 – La réticence de Koeman à utiliser des milieux de terrain comme Miralem Pjanic et Riqui Puig, même en dehors du banc, est déconcertante. Le Barça laisse continuellement trop de place au milieu de terrain et l’entraîneur néerlandais n’a rien fait pour le changer.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – A fait une sauvegarde importante de Jorge de Frutos au début, mais n’a pas eu grand-chose à faire par la suite.

DF Sergino Dest, 6 – Un exutoire en attaque mais éteint pour laisser De Frutos entrer pour la première chance.

DF Ronald Araujo, 6 ans – L’Uruguayen a fait son premier départ en championnat depuis octobre à la suite d’une blessure et était fort dans les airs.

DF Clement Lenglet, 5 ans – Souffrant d’une baisse de confiance en ce moment. Peut-être que la feuille blanche l’aidera à retrouver sa forme dans les semaines à venir.

DF Jordi Alba, 6 ans – Avec le Barça étroit en attaque, Alba a offert une largeur sur la gauche. Bien lié avec Messi.

MF Sergio Busquets, 6 ans – Il est parti au début de la seconde période alors que Koeman lançait Pedri pour rendre l’équipe plus offensive.

Lionel Messi a marqué le seul but de Barcelone lors de sa victoire 1-0 sur Levante. LLUIS GENE / AFP via Getty Images

MF Frenkie de Jong, 7 ans – Une de ses meilleures performances cette saison. Était plus disposé à avancer avec le ballon et à prendre des risques. Définissez également l’objectif.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – A passé quelques bons moments et a failli marquer plusieurs fois, pour être démenti par l’impressionnant Aitor.

FW Lionel Messi, 8 ans – Peut-être coupable d’avoir essayé d’en faire trop tout seul, mais ses coéquipiers ont à peine prouvé qu’ils pouvaient le faire sans lui. A eu 10 tirs au total mais a dû attendre les 15 dernières minutes pour son but. Meilleur joueur du Barca.

FW Philippe Coutinho, 5 – Décollé en seconde période après une autre démonstration hors couleurs. Impossible de trouver l’espace qu’il veut lorsqu’il joue aux côtés de Messi et Griezmann.

FW Martin Braithwaite, 6 ans – Joué à gauche en première mi-temps, puis au centre après la pause. Il a failli marquer avec un effort de curling, a mené une grande chance et a créé un espace derrière lui pour Messi et Griezmann.

Substitutions

MF Pedri, 7 ans – Ajout d’urgence et de dynamisme lorsqu’il est entré, qui manquait auparavant.

FW Francisco Trincao, 5 – Entré pour Coutinho mais n’a rien fait. Gâcher trop de chances pour le moment.

DF Samuel Umtiti, N / R – Entré pendant les deux dernières minutes et a eu peur lorsque le VAR a examiné un possible handball dans la surface de réparation. Heureusement pour le défenseur de la France, ce n’était pas donné.