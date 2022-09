Messi aurait demandé des demandes uniques pour rester au Barca

Un rapport récent d’El Mundo suggère que Lionel Messi avait des demandes de contrat intéressantes pour rester à Barcelone en 2020.

À l’époque, l’Argentin avait encore un an sur son contrat et il recherchait un certain nombre de changements et d’avantages. En fait, il a fait neuf demandes, en particulier, allant de primes exorbitantes à un avion privé. Le joueur et le club n’ont pas réussi à s’entendre sur une prolongation et son contrat a expiré à l’été 2021.

Messi est resté avec le club pendant un an après ces demandes. Cependant, il est parti pour le PSG en tant qu’agent libre.

Les exigences du contrat de Messi à Barcelone

Les demandes de Messi de rester à Barcelone existaient pour un contrat potentiel de trois ans. À l’époque, Messi avait 33 ans et il a pratiquement porté Barcelone à la pertinence lors de la campagne précédente.

Prolongation de trois ans Loge privée pour sa famille et celle de Luis Suarez 10 millions de dollars de bonus Clause de libération de 10 000 $ (au lieu de 700 millions de dollars) Remboursement des réductions de salaire pendant la pandémie (avec intérêts) Avion privé Augmentation de salaire Assistant personnel Commission pour son frère

La réaction de Barcelone

Le Barça et Lionel Messi sont parvenus à un accord sur sept de ces neuf demandes. Cependant, le club catalan a hésité face à l’énorme bonus de signature et à la clause de libération ridiculement basse. LaLiga insiste pour que les équipes émettent des clauses de libération à leurs joueurs. Une clause de libération de 10 000 $, en particulier pour un joueur comme Messi, est pratiquement inexistante.

Après la publication du rapport, le Barça a publié une déclaration rejetant les allégations. “En ce qui concerne les informations publiées aujourd’hui dans El Mundo del Siglo XXI sous le titre “Barça Leaks, les dossiers secrets du Club, partie 1”, le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intentionnelle d’informations dans le cadre d’une procédure judiciaire », indique le communiqué.

“Le Club regrette que le média en question se vante d’avoir ‘accès à une énorme quantité de documents et d’e-mails qui font partie de l’enquête du Barçagate’ alors que ces informations ne sont pas encore partagées.”

« En tout état de cause, l’article en question rend publics des documents qui n’ont rien à voir avec l’affaire en cours et leur utilisation est une atteinte à la réputation et à la confidentialité du Club. Pour cette raison, et dans le but de protéger les droits du FC Barcelone, le service juridique du Club étudie les mesures juridiques à prendre.”

Des rapports précédents suggéraient que Messi gagnait un salaire de base d’environ 168,5 millions de dollars par saison au cours de ses dernières années au Barca. Ces chiffres n’incluaient pas non plus les bonus massifs.

