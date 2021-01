L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, espère que Lionel Messi sera disponible pour la finale de la Supercoupe espagnole dimanche (en direct à 15 h HE sur ESPN + aux États-Unis) contre l’Athletic Bilbao.

Messi, 33 ans, a raté la demi-finale de mercredi contre la Real Sociedad en raison d’une blessure à la cuisse et n’est revenu à l’entraînement complet que samedi.

« Nous verrons comment il va [after Saturday’s session]», A déclaré Koeman lors d’une conférence de presse avant sa première finale à la tête du club catalan.

« Messi aura le dernier mot. Il connaît le mieux son corps. Nous espérons qu’il sera disponible pour le match. Vous avez toujours de meilleures chances si vous avez le meilleur joueur du monde dans votre équipe.

« Mais chaque joueur doit être à 100% [fit] pour démarrer le jeu car ce n’est pas le dernier match de la saison. Nous avons encore beaucoup de matches après celui-ci.

« C’est une question de risque. S’il n’est pas prêt, quelqu’un d’autre jouera, et nous jouerons notre même match sans lui. »

Le Barça est invaincu en neuf matchs toutes compétitions confondues et la finale de dimanche contre l’Athletic offre l’occasion de démontrer qu’il a franchi un virage après ce qui a été un début de saison bégayant.

C’est aussi l’occasion de gagner de l’argenterie après la fin de la saison dernière sans trophée pour la première fois depuis 2007-08.

« C’est important parce que c’est une finale et c’est un trophée », a ajouté Koeman. «Pour montrer que nous sommes sur la bonne voie, il est important de gagner des choses.

jouer 2:04 Marc-Andre ter Stegen effectue deux gros arrêts lors de la fusillade pour aider Barcelone à battre la Real Sociedad.

« Nous savons que ce n’est pas le trophée le plus important, mais c’est un trophée. Gagner des choses montre que vous êtes sur la bonne voie. Un match n’est pas décisif, bien sûr, mais cela vous donne confiance et montre que vous vous êtes amélioré. »

Bien que le Barça se soit agi sur le terrain ces dernières semaines, il reste désorganisé en dehors.

L’élection présidentielle, initialement prévue pour le 24 janvier, a été reportée à mars en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie qu’ils ne seront pas en mesure de signer en janvier.

« J’ai entendu dire que j’étais ennuyé, malheureux, inquiet », a déclaré Koeman après que les trois candidats à la présidence – Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa – aient opposé leur veto à une décision du défenseur de Manchester City Eric Garcia, qui sera disponible gratuitement. en été.

« Mais je peux dire que je vais bien. Je suis heureux. Je connais parfaitement les limites financières du club. Et si ce n’est pas possible de signer, ce n’est pas possible. Nous continuons avec ce que nous avons. »

Cependant, les joueurs peuvent encore quitter le Camp Nou ce mois-ci. Carles Alena est parti en prêt pour Getafe et Koeman a encouragé certains des autres jeunes du club à sortir et à acquérir de l’expérience, bien qu’il dise qu’il souhaite que le gardien de but secondaire Neto reste.

« C’est vrai que l’agent de Neto a demandé à partir mais nous avons dit non », a expliqué Koeman. « Nous voulons être bien couverts dans chaque poste. »