Messi au quotidien avec une blessure à la jambe, discutable pour le match du NYCFC

FORT LAUDERDALE – Lionel Messi s’est entraîné vendredi matin, mais ce sera une nouvelle fois une décision de match pour l’Inter Miami en raison d’une blessure tenace à la jambe alors qu’il affronte un match clé à domicile en MLS samedi contre le New York City FC.

L’entraîneur adjoint Javier Morales a également déclaré vendredi que l’arrière gauche vétéran Jordi Alba raterait un deuxième match consécutif en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

« Leo s’entraînera, décision au jour le jour », a déclaré Morales. « Jordi aura une convalescence plus longue. »

Les deux anciens coéquipiers de Barcelone ont raté la défaite 2-1 de mercredi soir contre le Houston Dynamo en finale de la Lamar Hunt US Open Cup alors que Miami n’a pas réussi à remporter son deuxième trophée de la saison.

Miami a concédé 18 tirs au but en première mi-temps avant de faire quelques ajustements à la pause et d’être sur le point de forcer la prolongation avec quelques occasions tardives.

Le club du sud de la Floride occupe cinq points et cinq places en dehors de la course pour participer aux séries éliminatoires de la Coupe MLS, les adversaires de samedi, le NYCFC, occupant la neuvième et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est. Une victoire samedi pourrait faire passer Miami du 14e au 11e rang et à deux points des places en séries éliminatoires s’ils parviennent à remporter trois points et à obtenir de l’aide ailleurs.

Le match de samedi sera le premier des trois matchs de MLS en huit jours pour Miami, une séquence clé susceptible de jouer un rôle important dans la détermination de leur sort en séries éliminatoires.