La fenêtre de transfert de l’été 2021 suivra probablement une trajectoire similaire à celle de janvier, lorsque les clubs ont été entravés par l’impact financier de la pandémie de COVID-19. Cependant, il pourrait encore y avoir de grands noms en mouvement, même si les jours d’un transfert de plus de 100 millions d’euros sont révolus (pour le moment).

Voici cinq offres que nous aimerions voir se concrétiser lorsque la fenêtre se réouvrira.

Sancho est lié à un transfert important depuis des années maintenant, s’étant fait un nom en Allemagne au cours des dernières saisons après avoir quitté l’académie de Manchester City pour un déménagement de 10 millions d’euros à Dortmund en 2017. Désormais international anglais à part entière, l’ailier a a marqué 46 buts en 130 matchs pour son club et a été à plusieurs reprises lié à un déménagement à Manchester United.



United a failli le signer au cours de l’été, mais Dortmund a refusé d’écouter toute offre inférieure à son prix demandé déclaré de 120 millions d’euros, et la forme de Sancho a chuté au début de la saison. En effet, le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré: « Peut-être que Jadon s’était inconsciemment préparé un peu à un déménagement. Je crois qu’il y a au moins pensé tellement qu’il a perdu un peu de son aisance. »

Mais maintenant qu’il est en forme et qu’il tire à nouveau, Sancho sera de retour à l’ordre du jour et est à nouveau la principale cible de United. Nous passerons sous silence le fait que United n’a pas réellement besoin d’un ailier, car ils ont des lacunes beaucoup plus graves à l’avant et au centre de la défense, mais un mouvement pour Sancho pourrait simplement persuader son coéquipier de Dortmund Erling Haaland de faire le déplacement. à Old Trafford dans les années à venir.

Le marché des transferts d’été a besoin de quelque chose de grand pour le faire vivre et, même à 80 millions d’euros réduits, ce pourrait être celui-là.

La légende barcelonaise Lionel Messi a un choix à faire cet été. Matteo Ciambelli / NurPhoto via Getty Images

Si ce n’était du fait que le contrat de la légende barcelonaise de 33 ans expirait en 2021, vous pourriez vous attendre à des frais de plus de 100 millions d’euros pour signer sans doute le plus grand joueur de tous les temps. En effet, Manchester City a sans doute envisagé de faire une offre cet été lorsque Messi a envoyé son burofax annonçant qu’il voulait partir, avant de décider finalement de rester au Camp Nou plutôt que de poursuivre le club en justice pour une clause de libération contestée dans son contrat.

Maintenant, il partira presque certainement – même à la lumière de la victoire de Joan Laporta aux élections présidentielles de Barcelone le 7 mars – et il n’y a que deux clubs qui peuvent se payer son salaire: Man City et le PSG. Les retrouvailles avec Pep Guardiola à City sont attrayantes, mais on préfère le voir atterrir à Paris pendant quelques années à condition que les champions de France tiennent un peu plus longtemps Neymar et Kylian Mbappe pour former le » Trio M ‘n’ M « à l’avant.

Avec cette force de frappe, la longue attente du PSG pour le succès de la Ligue des champions serait certainement terminée.

Comment Sergio Ramos traiterait-il l’ancien entraîneur de Barcelone Pep Guardiola? Alejandro Rios / DeFodi Images via Getty Images

Si City ne parvient pas à débarquer Messi, ils peuvent se consoler en attrapant une autre des superstars de la Liga pour rien. L’arrière central du Real Madrid, Ramos, est au club depuis 2005 mais, à 34 ans, a du mal à les convaincre qu’il vaut un nouveau contrat.

C’est là que City entre en jeu. Ils ont besoin d’un nouveau défenseur central, Eric Garcia, 20 ans, partant pour Barcelone à l’expiration de son contrat cet été, et Ramos serait le remplaçant idéal. Il a encore quelques années au sommet du jeu, et ne serait-il pas incroyable de voir comment il travaille sous l’adversaire de longue date Guardiola à l’Etihad?

Matthew Hoppe, Schalke au Bayern Munich – 20 millions d’euros

Schalke est en désordre, avec des dettes massives et le limogeage dramatique de tout son personnel en coulisses, et ils auront du mal à éviter la relégation en Bundesliga cette saison. Ils ont déjà encaissé 18,5 millions d’euros de la Juventus pour la signature du milieu de terrain américain Weston McKennie, et il est tout à fait possible qu’ils cherchent à obtenir des fonds pour laisser l’attaquant vedette Hoppe partir cet été également.

L’Américain de 19 ans a fait la une des journaux avec un tour du chapeau contre Hoffenheim en janvier qui a permis à tous les clubs européens de connaître son nom, et il a récemment été lié à Liverpool et Tottenham, bien que le Bayern Munich devrait certainement en prendre note alors qu’ils recherchent un remplacement à long terme de Robert Lewandowski, 32 ans.

Supposons qu’ils ne peuvent pas se permettre le Haaland de Dortmund (avec Dortmund peu susceptible de sanctionner UN AUTRE joueur partant pour leurs rivaux acharnés à moins d’y être contraint) et donc Hoppe pourrait être un excellent remplaçant. « Depuis que je suis en Allemagne, j’ai essayé de modéliser mon jeu sur Haaland et Lewandowski », a-t-il déclaré à OneGoal en 2020.

On dirait un match fait au paradis pour nous.

Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs jeunes talents du monde Jonathan Moscrop / Getty Images

Parfois, un bon transfert gratuit vers un rival peut vraiment bouleverser la fenêtre de transfert. Pensez à Sol Campbell de Tottenham à Arsenal en 2001, ou à Lewandowski de Dortmund au Bayern en 2014. Ce n’est pas la même chose que si Donnarumma rejoignait l’Inter depuis l’AC Milan, mais ce serait quand même incroyable.

Le gardien de but de 22 ans est l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe, et si la Juventus cherche un moyen de reprendre le dessus sur le match italien la saison prochaine, il n’y a pas de meilleur moyen que de signer Donnarumma de l’un de ses rivaux au titre. pour rien.

Il est peu probable que cela se produise, malheureusement, car Donnarumma s’apprête à signer un nouveau contrat à Milan. Mais cette décision étonnerait l’Italie, et il y a la pépite supplémentaire qu’il remplacerait le légendaire Gianluigi Buffon, qui devrait prendre sa retraite cet été à l’âge de 43 ans, tant pour le club que pour le pays.